В России представлен игровой монитор Agon by AOC Q27G2S/EU

Бренд Agon by AOC представляет игровой монитор Q27G2S/EU. Разрешение QHD (2560x1440 пикселей) на данный момент — оптимальный выбор геймеров, которые хотят получить качество лучше, чем Full HD, и одновременно — высокую частоту кадров, обеспечиваемую графическим процессором. Размер дисплея 27 дюймов оптимально подходит для такого разрешения, а плотность пикселей 109 ppi не требует масштабирования.

Монитор Q27G2S/EU оснащен панелью IPS, которая обеспечивает комфортные для глаз широкие углы обзора. Благодаря 10-битной глубине цвета панель воспроизводит 1,07 миллиарда цветов с переходами без полос (в зависимости от визуального содержимого и применяемого сжатия).

Разрешение QHD, которое получил Q27G2S/EU, подходит для современных игровых ПК и обеспечивает повышенную резкость по сравнению с мониторами стандарта Full HD, позволяя геймерам четче видеть небольшие детали, например соперника на расстоянии. Частота обновления 165 Гц (с использованием входа DisplayPort) облегчает динамичные соревновательные игры, а с функцией MBR (Motion Blur Reduction — уменьшение размытия при движении) задержка составляет MPRT 1 мс, что практически полностью избавляет картинку от ореолов.

AOC Q27G2S/EU

Модель Q27G2S/EU поддерживает технологию Adaptive-Sync и совместима с Nvidia G-SYNC, в результате чего частота кадров графического процессора согласовывается с частотой обновления монитора, а изображение получается более плавным. Минимальная задержка ввода делает визуальную отдачу на действия игрока мгновенной, даже если он реагирует практически рефлекторно.

Монитор Q27G2S/EU оборудован эргономичной подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, чтобы каждый смог найти оптимальное положение для поддержания здоровой осанки. Благодаря отсутствию рамок с трех сторон Q27G2S/EU также подходит для использования в системах из нескольких мониторов. Дополнительно устройство получило крепление стандарта VESA, два разъема HDMI и разъем DisplayPort, что позволяет подключать к монитору несколько источников, таких как ПК, второй ПК или ноутбук, консоль. Это дает больше гибкости в повседневных задачах.

Доступ к экранному меню можно получить с помощью тактильных кнопок под панелью или через программное обеспечение G-Menu. Среди игровых функций Q27G2S/EU — Dial Point (прицел), AOC Game Colour (для увеличения/уменьшения насыщенности) и счетчик частоты кадров. Помимо этого, монитор также оснащен технологией Flicker-free, которая использует постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции для регулировки яркости, а также специальным режимом Low Blue, благодаря которому ночные игровые сеансы будут приятными для глаз.

Продажи монитора AOC Q27G2S/EU начнутся в ноябре 2021 г. по рекомендованной розничной цене 31 059 руб.