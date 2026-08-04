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Flicker-Free технология снижения яркости без мерцания экрана

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.08.2026 Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт 1
27.07.2026 Новый игровой монитор Overdrive 34A712Q от Digma 1
21.07.2026 В продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XF240Y W3 с частотой 240 Гц 1
13.07.2026 Представлен игровой монитор Acer Nitro KG251Q Z1 с частотой 280 Гц 1
09.07.2026 Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу 1
06.07.2026 Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM 1
03.07.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE 2
23.06.2026 Две новинки «Оникс Букс»: ридер с умным помощником выбора книг «Оникс Букс Элегия» и беспроводной пульт Boox Tappy 1
15.06.2026 Acer Nitro VG250QF3 — киберспортивный монитор с IPS-матрицей и частотой 320 Гц 1
08.06.2026 Onyx Boox Go 6 (Gen II) – второе поколение популярного компактного ридера уже в продаже 1
29.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Xiaomi 17T 1
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи 1
22.05.2026 KVADRA расширила линейку клиентских устройств мониторами M24 и M27 1
21.05.2026 KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест 1
08.05.2026 Oppo объявляет о старте предзаказа флагмана Find X9 Ultra в России 1
04.05.2026 В России представлен QD-OLED-монитор Acer CE270UZ с частотой 280 Гц 1
27.04.2026 Представлен 2K-монитор Acer CE270UX с частотой 240 Гц и точной цветопередачей 1
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
22.04.2026 Бренд Bloody представил игровой монитор MN2X с диагональю 39,7 дюйма и разрешением WUHD 1
17.04.2026 В России появился ультратонкий монитор Full HD с 200 Гц для работы и плавного гейминга Acer Nitro KG270X1 1
14.04.2026 В премиальных мониторах RDW Computers реализована продуктовая философия «одна концепция – три конфигурации» 1
06.04.2026 Вышел сверхбыстрый монитор Acer Nitro KG251QF3 1
01.04.2026 На российском рынке появился большой изогнутый монитор Acer Nitro ED320QW0 на 240 Гц 1
30.03.2026 В России представлен Acer CB273KL2 – широкоформатный монитор для профессионального применения с поддержкой DFR 1
23.03.2026 В России представлен монитор Acer Nitro VG270KV4 с 4K и до 320 Гц 1
13.03.2026 Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров 1
11.03.2026 На российском рынке представлен 2K-монитор Acer Nitro XV320QUP с большим IPS-экраном 1
02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM 1
26.02.2026 На российском рынке доступен 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор Acer Nitro ED320QUS3 1
24.02.2026 В России представлен 27-дюймовый монитор Acer Vero CB272UE3 для офиса и дома 2
16.02.2026 На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro XV270UP6 1
25.12.2025 Игровые мониторы от Bloody: быстрая матрица с минимальным откликом 1
10.12.2025 Skyworth представила новые Nexo Mini LED телевизоры с матовым экраном Matte Screen Ultra 1
08.12.2025 Digma расширяет линейку Overdrive двумя новыми игровыми мониторами 1
05.12.2025 На российском рынке доступен монитор Acer Nitro ED343CURJ0 1
04.12.2025 Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке» 2

Публикаций - 324, упоминаний - 364

Flicker-Free и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 81
AMD - Advanced Micro Devices 4641 51
Philips 2099 35
Nvidia Corp 4002 27
Samsung Electronics 11064 25
TPV MMD 45 23
Huawei 4676 21
LG Electronics 3735 21
Digma 251 21
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 20
AOC 113 20
Xiaomi - Сяоми 2231 18
Apple Inc 13154 18
ONYX International 158 15
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 14
МакЦентр - MacCentre 171 13
Intel Corporation 12811 13
HP Inc. 5883 13
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
Qualcomm Technologies 1974 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
ViewSonic 325 10
Google LLC 12688 9
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 9
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 9
PalmStore 16 8
Sony 6739 8
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 7
TÜV 77 6
Ланит - diHouse - Дихаус 264 6
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Lenovo Group 2446 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 5
Dell EMC 5180 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Microsoft Corporation 25775 4
BBK OPPO Electronics 484 4
TÜV Rheinland Group 181 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
BMW Designworks Group 15 2
BMW Group 482 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Верный - торговая сеть 326 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Miele - Миле 139 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Геометрия НПО 165 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Ценалом 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Walt Disney Company 647 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Yamaha - Ямаха 110 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 15 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 85
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 169
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 153
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 133
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 130
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 128
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 126
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 120
Наушники - Headphones 4478 115
Контрастность 3042 108
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 95
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 91
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 86
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 82
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 75
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 70
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 70
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 107 70
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 63
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 58
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 53
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 53
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 47
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 46
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 46
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 45
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 45
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 43
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 41
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 38
USB Type-A - USB-A 697 37
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 37
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 37
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 36
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 35
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 34
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Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 40
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