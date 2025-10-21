Монитор Digma Progress 27P502Q: универсальное решение для работы и учебы

Бренд Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. Новинка будет полезна тем, кто ищет универсальное устройство для работы с документами и таблицами, учебных занятий и других повседневных задач. Об этом CNews сообщили представители Digma.

IPS-экран с диагональю 27 дюймов поддерживает разрешение Quad HD или 2560x1440 пикселей.

Частота обновления – 100 Гц, время отклика – 5 мс. Яркость – 300 кд/м², цветовой охват –16,7 млн оттенков. Высокая контрастность 1000:1 обеспечивает широкий цветовой охват. Максимальный угол обзора 178° исключает искажение картинки при боковом ракурсе просмотра.

Для снижения нагрузки на зрение в мониторе присутствуют функции Flicker Free и Low Blue Light, которые полностью убирают мерцание экрана и уменьшают воздействие вредного спектра синего цвета. В свободное время монитор можно использовать и для видеоигр – функция адаптивной синхронизации с видеокартами AMD и Nvidia помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры.

Интерфейсная панель монитора включает разъемы DisplayPort, HDMI и выход Audio OUT для подключения наушников или колонок.

Стоимость монитора Digma Progress 27P502Q составляет 13 990 руб. Новинка доступна в продаже в сети магазинов «Ситилинк» и на всех маркетплейсах.