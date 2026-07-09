Компания Gigabyte объявила о доступности на рынке игрового монитора GO27Q24G с WOLED-панелью. Безрамочная 27-дюймовая модель оснащена дисплеем с частотой обновления 240 Гц, разрешением QHD и поддержкой технологий Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium, обеспечивающих плавный игровой процесс без разрывов изображения даже в динамичных играх. В основе монитора GO27Q24G

«М.видео» проанализировала рынок мониторов в России по итогам I квартала 2026 г. Почти каждый второй проданный монитор имеет диагональ 27 дюймов, каждый третий оснащен разрешением QHD , а покупатели все чаще выбирают более крупные и технологичные модели для работы, учебы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента «Компьютеры и

нсированное решение, обеспечивающее оптимальное соотношение между современными техническими характеристиками и стоимостью. Новинка построена на изогнутой VA-матрице диагональю 27 дюймов с разрешением QHD (2560×1440), которая отличается высокой частотой обновления (до 180 Гц) и временем отклика 1 мс (с использованием технологии Visual Response Boost, VRB). Заявленные параметры позволяют дост

плавность изображения и универсальность в повседневных сценариях. Диагональ 31,5 дюйма и разрешение QHD формируют комфортное рабочее пространство, которое подходит как для динамичных игр, так и

Монитор Acer Vero V277UE с IPS-матрицей QHD -разрешения 2560х1440 пикселей, охватом 99% sRGB и частотой обновления 100 Гц доступен в России. Монитор состоит на 85% из переработанного пластика и на 5% из пластика, собранного у побережь

витон» вывел на рынок новое поколение моноблоков — модели М73И и М75И с экраном высокого разрешения QHD диагональю 27 дюймов и процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили предст

намерении представить свой первый жидкокристаллический (ЖК) дисплей с диагональю 5,7”, разрешением QHD + и соотношением сторон 18:9. Как рассказали CNews в компании, появление нового дисплея вы

Компания LG Electronics (LG) объявила, что новейший IPS QHD монитор серии UltraWide 21:9 (модель 34UM95) будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г. Широкий 34-дюймовый монитор может похвастаться QHD разрешением (3440 x 1440) и хороши