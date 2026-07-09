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QHD Quad HD Разрешение экрана монитора 2560x1440
СОБЫТИЯ
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|09.07.2026
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Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу
Компания Gigabyte объявила о доступности на рынке игрового монитора GO27Q24G с WOLED-панелью. Безрамочная 27-дюймовая модель оснащена дисплеем с частотой обновления 240 Гц, разрешением QHD и поддержкой технологий Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium, обеспечивающих плавный игровой процесс без разрывов изображения даже в динамичных играх. В основе монитора GO27Q24G
|19.06.2026
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«М.видео»: каждый второй монитор в России обладает диагональю 27 дюймов
«М.видео» проанализировала рынок мониторов в России по итогам I квартала 2026 г. Почти каждый второй проданный монитор имеет диагональ 27 дюймов, каждый третий оснащен разрешением QHD, а покупатели все чаще выбирают более крупные и технологичные модели для работы, учебы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента «Компьютеры и
|14.05.2026
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На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3
нсированное решение, обеспечивающее оптимальное соотношение между современными техническими характеристиками и стоимостью. Новинка построена на изогнутой VA-матрице диагональю 27 дюймов с разрешением QHD (2560×1440), которая отличается высокой частотой обновления (до 180 Гц) и временем отклика 1 мс (с использованием технологии Visual Response Boost, VRB). Заявленные параметры позволяют дост
|26.02.2026
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На российском рынке доступен 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор Acer Nitro ED320QUS3
плавность изображения и универсальность в повседневных сценариях. Диагональ 31,5 дюйма и разрешение QHD формируют комфортное рабочее пространство, которое подходит как для динамичных игр, так и
|27.12.2024
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QHD-монитор Acer Vero V277UE в России
Монитор Acer Vero V277UE с IPS-матрицей QHD-разрешения 2560х1440 пикселей, охватом 99% sRGB и частотой обновления 100 Гц доступен в России. Монитор состоит на 85% из переработанного пластика и на 5% из пластика, собранного у побережь
|27.09.2024
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«Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном
витон» вывел на рынок новое поколение моноблоков — модели М73И и М75И с экраном высокого разрешения QHD диагональю 27 дюймов и процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили предст
|13.09.2024
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Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма
,5-дюймовый игровой монитор Acer Nitro EI322QURS с частотой обновления 165 Гц и высоким разрешением QHD. Новинка объединяет в себе актуальные игровые тренды и точную цветопередачу 90% DCI-P3 дл
|11.12.2020
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QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5
Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как известно, недавно выпущенная консол
|28.03.2018
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MMD представила новый 27-дюймовый QHD-дисплей Philips 272B8QJEB
в новом 272B8QJEB используются панели с большой плотностью пикселей и подсветкой W-LED. Разрешение Quad HD (2560x1440) и равномерная цветопередача sRGB обеспечивают чистое и естественное изобр
|16.01.2017
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LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов
намерении представить свой первый жидкокристаллический (ЖК) дисплей с диагональю 5,7”, разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9. Как рассказали CNews в компании, появление нового дисплея вы
|25.03.2014
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34-дюймовый QHD IPS монитор LG формата 21:9 будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г.
Компания LG Electronics (LG) объявила, что новейший IPS QHD монитор серии UltraWide 21:9 (модель 34UM95) будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г. Широкий 34-дюймовый монитор может похвастаться QHD разрешением (3440 x 1440) и хороши
|15.07.2013
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Планшеты IconBIT: обзор моделей NetTAB Thor Quad FHD и Space Quad HD
тв или внешних USB-носителей) более подходящими будут планшеты с большими, от 9 дюймов, экранами. К этому сегменту относятся и новые планшеты от компании IconBIT — NetTAB THOR QUAD FHD и NetTAB SPACE QUAD HD. Надо сказать, что компания IconBIT предлагает покупателю огромный ассортимент планшетов с экранами различных диагоналей — от 6 до 10,1 дюймов. Планшеты, представленные в этой статье, в
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