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QHD Quad HD Разрешение экрана монитора 2560x1440

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу

Компания Gigabyte объявила о доступности на рынке игрового монитора GO27Q24G с WOLED-панелью. Безрамочная 27-дюймовая модель оснащена дисплеем с частотой обновления 240 Гц, разрешением QHD и поддержкой технологий Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium, обеспечивающих плавный игровой процесс без разрывов изображения даже в динамичных играх. В основе монитора GO27Q24G

19.06.2026 «М.видео»: каждый второй монитор в России обладает диагональю 27 дюймов

«М.видео» проанализировала рынок мониторов в России по итогам I квартала 2026 г. Почти каждый второй проданный монитор имеет диагональ 27 дюймов, каждый третий оснащен разрешением QHD, а покупатели все чаще выбирают более крупные и технологичные модели для работы, учебы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента «Компьютеры и
14.05.2026 На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3

нсированное решение, обеспечивающее оптимальное соотношение между современными техническими характеристиками и стоимостью. Новинка построена на изогнутой VA-матрице диагональю 27 дюймов с разрешением QHD (2560×1440), которая отличается высокой частотой обновления (до 180 Гц) и временем отклика 1 мс (с использованием технологии Visual Response Boost, VRB). Заявленные параметры позволяют дост
26.02.2026 На российском рынке доступен 32-дюймовый изогнутый QHD-монитор Acer Nitro ED320QUS3

плавность изображения и универсальность в повседневных сценариях. Диагональ 31,5 дюйма и разрешение QHD формируют комфортное рабочее пространство, которое подходит как для динамичных игр, так и
27.12.2024 QHD-монитор Acer Vero V277UE в России

Монитор Acer Vero V277UE с IPS-матрицей QHD-разрешения 2560х1440 пикселей, охватом 99% sRGB и частотой обновления 100 Гц доступен в России. Монитор состоит на 85% из переработанного пластика и на 5% из пластика, собранного у побережь
27.09.2024 «Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном

витон» вывел на рынок новое поколение моноблоков — модели М73И и М75И с экраном высокого разрешения QHD диагональю 27 дюймов и процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили предст
13.09.2024 Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма

,5-дюймовый игровой монитор Acer Nitro EI322QURS с частотой обновления 165 Гц и высоким разрешением QHD. Новинка объединяет в себе актуальные игровые тренды и точную цветопередачу 90% DCI-P3 дл
11.12.2020 QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5

Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как известно, недавно выпущенная консол
28.03.2018 MMD представила новый 27-дюймовый QHD-дисплей Philips 272B8QJEB

в новом 272B8QJEB используются панели с большой плотностью пикселей и подсветкой W-LED. Разрешение Quad HD (2560x1440) и равномерная цветопередача sRGB обеспечивают чистое и естественное изобр
16.01.2017 LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов

намерении представить свой первый жидкокристаллический (ЖК) дисплей с диагональю 5,7”, разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9. Как рассказали CNews в компании, появление нового дисплея вы
25.03.2014 34-дюймовый QHD IPS монитор LG формата 21:9 будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г.

Компания LG Electronics (LG) объявила, что новейший IPS QHD монитор серии UltraWide 21:9 (модель 34UM95) будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г. Широкий 34-дюймовый монитор может похвастаться QHD разрешением (3440 x 1440) и хороши
15.07.2013 Планшеты IconBIT: обзор моделей NetTAB Thor Quad FHD и Space Quad HD

тв или внешних USB-носителей) более подходящими будут планшеты с большими, от 9 дюймов, экранами. К этому сегменту относятся и новые планшеты от компании IconBIT — NetTAB THOR QUAD FHD и NetTAB SPACE QUAD HD. Надо сказать, что компания IconBIT предлагает покупателю огромный ассортимент планшетов с экранами различных диагоналей — от 6 до 10,1 дюймов. Планшеты, представленные в этой статье, в

Публикаций - 457, упоминаний - 634

QHD и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 153
Apple Inc 13154 117
LG Electronics 3735 81
Google LLC 12688 73
Lenovo Group 2446 73
HTC Corporation 1512 70
Nvidia Corp 4002 69
Huawei 4676 68
Intel Corporation 12811 61
Xiaomi - Сяоми 2231 47
Qualcomm Technologies 1974 46
Acer Group - Acer Inc 2776 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 41
Microsoft Corporation 25775 40
HP Inc. 5883 36
Sony 6739 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 27
MediaTek - Ralink 595 26
Lenovo Motorola 3566 26
Dell EMC 5180 20
X Corp - Twitter 2938 20
BBK OnePlus 298 18
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 16
ZTE Corporation 800 16
Bang&Olufsen - B&O 148 14
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 14
BBK OPPO Electronics 484 13
Leica Camera 282 12
AOC 113 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 12
HMD Global - Nokia 144 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 11
Philips 2099 11
TPV MMD 45 10
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 10
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Carl Zeiss AG 307 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Россети Ленэнерго 1699 6
Связной ГК 1401 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
SoftBank Group 284 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Softbank Vision Fund 13 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Prada 58 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
EPIC Telecom Invest 212 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
KGI Securities 50 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Евросеть 1421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
LEGO 260 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Верный - торговая сеть 326 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
uBank 21 1
Резонанс НПП 407 1
Beko - Beko Electronics 83 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 42
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 285
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 274
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 271
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 260
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 252
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 214
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 178
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 159
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 158
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 151
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 136
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 132
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 129
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 128
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 125
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 118
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 115
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 114
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 114
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 112
Наушники - Headphones 4478 106
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 103
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 97
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 94
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 90
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 88
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 85
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 82
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 81
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 80
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 78
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 78
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 77
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 76
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 72
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 70
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 70
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 67
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 66
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 65
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 177
Google Android 15243 175
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 92
Samsung Galaxy 1035 74
Samsung Galaxy Note 702 62
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 58
Apple iPhone 6 4861 58
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 52
Apple iOS 8583 47
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 45
Microsoft Windows 10 1938 44
Microsoft Windows 16882 43
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 43
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 38
Intel Core - Семейство процессоров 1251 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 37
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 36
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 36
LG G - серия смартфонов 140 35
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 34
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 32
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HTC One - серия смартфонов 187 30
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HTC Sense 188 29
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Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 28
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Huawei Mate - серия смартфонов 453 27
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Samsung Electronics TouchWiz 202 24
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