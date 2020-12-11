QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5

Корпорация ViewSonic объявляет об адаптации QHD-мониторов компании для консолей нового поколения. Как известно, недавно выпущенная консоль PS5 не поддерживает передачу видео с разрешением 1440p на внешние мониторы, так что любители видеоигр оказались в непростой ситуации. Как сообщила компания Sony, нативный выходной сигнал с разрешением 1440p не поддерживается, поскольку консоль в первую очередь предназначена для обладателей телевизоров с разрешением 4K. Для тех, кто играет и на ПК, и на консоли с использованием монитора с QHD-разрешением, это означает автоматическое понижение качества видео до 1080p. При этом никакого подходящего решения, которое позволило бы наслаждаться играми в высоком разрешении без замены имеющегося оборудование, пока не существовало.

Чтобы предоставить геймерам возможность играть на консолях нового поколения без потери качества изображения, компания ViewSonic оптимизировала несколько моделей игровых мониторов с разрешением QHD и обеспечила поддержку сигнала 4K. При этом качество видео будет соответствовать QHD-разрешению (1440p). Иными словами, пользователи смогут без стороннего программного обеспечения использовать весь функционал консолей следующего поколения.

QHD-монитор ViewSonic

Список игровых мониторов ViewSonic, поддерживающих 1440p на PS5:

Elite XG270QC, Elite XG270Q, VX2768-2KPC-mhd, VX3268-2KPC-mhd, VX2705-2KP-mhd/VX2768-2KP-mhd, XG2705-2K.