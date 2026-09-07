Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Эпоха «лишь бы заместить» закончилась. Теперь российское корпоративное ИТ сдает экзамен на прочность — и ответы ищет не в презентациях вендоров, а в живом опыте тех, кто уже прошёл через миграции, кибератаки и перестройку архитектуры. Конференция IT Elements 2026, которая пройдёт 9–10 сентября в Москве, собирает именно таких практиков — из банков, промышленности, телекома, энергетики и других отраслей — чтобы задать друг другу самый ценный вопрос: «А как это устроено у вас на самом деле?».

Российские компании прошли через несколько лет большой технологической перестройки. Они научились быстро менять технологии, переносить данные, перестраивать инфраструктуру и находить решения там, где привычные варианты исчезали. Теперь начинается следующий этап. Вопроса «Чем мы заменили прежнюю систему?» уже мало. Теперь главное — насколько построенное действительно работает. И приходится задавать вопросы понеприятнее:

Можно ли безопасно обновлять новую систему? Что произойдёт при атаке? И сможем ли мы действительно восстановить бизнес, если однажды всё пойдёт не по плану?

Именно вокруг таких вопросов строится конференция IT Elements 2026, которая пройдёт 9–10 сентября в Москве. Но ответы организаторы предлагают искать не только у производителей технологий или консультантов: специалисты из банков, телекома, промышленности, энергетики и крупнейших технологических компаний соберутся, чтобы сравнить свои решения, ошибки и реальный опыт эксплуатации.

Конференция IT Elements 2026, которая пройдёт 9–10 сентября в Москве. На фото — конференция прошлого года

В программе заявлены специалисты Сбербанка, Газпромбанка, Т-Банка, Россельхозбанка, ПСБ, МТС, МТС Банка, Росатома, Билайна, Газпром нефти, Северстали, Норильского никеля, Трубной металлургической компании, ДОМ.РФ, Аэрофлота, Трансмашхолдинга, Полюса, Россетей Ленэнерго, Газпром Проектирования, Гринатома, Яндекса, РАНХиГС, Т1 и других организаций.

У них разные отрасли, масштабы и технологические ландшафты. Но задачи, если присмотреться, удивительно похожи.

Как провести крупную миграцию и не остановить бизнес? Как понять реальный предел новой платформы? Как восстановиться после кибератаки? Что уже можно доверить AI? Как подготовить ЦОД к резкому росту плотности вычислений? И как отличить технологию, которая хорошо выглядит на презентации, от технологии, с которой можно прожить хотя бы следующие пять лет?

«Главная ценность IT Elements — возможность сравнить свой опыт с чужим. Допустим, у вас начинается миграция, перестройка DR, внедрение частного облака или AI-платформы. Где ещё вы сможете за два дня поговорить с людьми, которые уже прошли похожий путь в банке, телекоме, металлургии, энергетике? Причём поговорить не про идеальную архитектуру на слайде, а про то, где они ошиблись, во что упёрлись и что сегодня сделали бы иначе. Именно такой разговор между практиками мы собираем на одной площадке», — говорит глава программного комитета IT Elements Антон Павленко.

Надёжность — это теперь другое

Одна из сквозных тем IT Elements 2026 — «Непрерывность бизнеса 2.0».

Название может выглядеть как попытка переименовать давно знакомые BCP, DR и резервное копирование. Но проблема как раз в том, что прежней модели больше не хватает. Классическая логика была понятной: отказал компонент — подхватывает резервный; потеряна площадка — нагрузка переезжает на вторую; повреждены данные — есть копия. Современные инциденты бьют сразу по всем уровням: инфраструктура, средства управления, учётные записи, данные, внешние поставщики и сам процесс восстановления. И тогда вопрос «Есть ли резерв?» перестаёт быть главным. Главное — можно ли вернуть критичный бизнес-процесс в доверенное рабочее состояние.

Особенно хорошо этот сдвиг виден в банках. Александр Тоцкий, руководитель департамента инфраструктуры и сопровождения систем Совкомбанка и член программного комитета IT Elements, предлагает смотреть не только на доступность приложения, а на всю цепочку клиентского пути: сеть, ЦОД, API, внешних поставщиков. «Клиенту важно, что платёж прошёл, а не где именно случился сбой», — объясняет он.

В авиации та же мысль звучит ещё жёстче. Сергей Левашов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации ГосНИИ гражданской авиации: «Рейс либо выполняется, либо нет». К критичным сервисам относятся регистрация пассажиров, обработка багажа, управление аэропортом, контроль доступа, обмен данными между аэропортом, перевозчиками и государственными информационными системами, а также аэронавигационное обслуживание. Отказ одного из таких процессов запускает цепочку последствий далеко за пределами ИТ.

Поэтому «Непрерывность 2.0» начинается не с вопроса «Что резервировать?», а с другого: «Что именно бизнес не может позволить себе остановить?». И только потом появляется архитектура — приложения, данные, сети, инфраструктура, люди, поставщики и порядок, в котором всё это поднимать.

Самый опасный сбой может начаться с запланированного изменения

Есть ещё один источник риска, о котором в контексте непрерывности говорят заметно реже. Само развитие ИТ. Миграция базы. Новый релиз. Замена платформы виртуализации. Переход на другой DevOps-стек. Новый NGFW. Переезд в частное облако. Каждое такое изменение должно систему улучшать. И каждое одновременно способно её остановить.

Это меняет определение хорошей архитектуры. Пережить отказ — недостаточно. Система должна ещё и уметь меняться, не переставая работать. И здесь особенно виден смысл обмена опытом между компаниями.

Когда импортозамещение не закончилось, а эксплуатация началась

Т1 расскажет про опыт перехода на импортозамещённый DevOps-стек без остановки разработки. Газпром нефть — про переход от виртуализации к частному облаку и опыт его промышленной эксплуатации. Газпромбанк — про построение высоконагруженных отказоустойчивых решений на базе YDB. РАНХиГС — о реальной эксплуатации отечественной виртуализации в инфраструктуре крупного вуза. Россельхозбанк — про подход к управлению ИТ-активами и финансовой эффективности цифровых услуг. Специалисты Северстали расскажут о безопасном удалённом доступе к технологическому оборудованию в КИИ. Россети Ленэнерго — о цифровом двойнике ЦОД как основе для AI-управления инфраструктурой.

И это будет уже разговор не о том, существует ли технология или российский аналог. Этот разговор куда полезнее: что происходит после того, как решение действительно становится частью production.

План существует ровно до первой настоящей проверки

С планами восстановления история похожая. Инфраструктура меняется постоянно. Появляются новые интеграции. Переезжают приложения. Меняется сеть. Добавляются новые средства аутентификации и внешние сервисы. Но утверждённый DRP лежит в корпоративном хранилище.

У компании есть резервный ЦОД. Есть несколько копий данных. На дашбордах всё зелёное. Но происходит серьёзная кибератака, и через несколько часов выясняется: резервная площадка сидела в том же контуре, что и основная. Учёткам — включая те, которыми собирались восстанавливать, — доверять нельзя. Какая копия — последняя чистая, никто не скажет. А прежде чем поднимать приложения, надо ещё найти среду, в которую их вообще можно безопасно вернуть. Формально резерв есть. Восстановиться нельзя.

Сергей Левашов формулирует проблему прямо: «План, который никогда не проверялся "в бою", — это просто документ, а не рабочий инструмент».

Поэтому в программе IT Elements тема восстановления намеренно доводится от стратегии до практики.

МТС покажет опыт централизованного управления DR-планами. МТС Банк — реализацию комплексного DRP. Отдельный мастер-класс посвящён кризисному реагированию на инциденты информационной безопасности. А Трубная металлургическая компания проведёт разбор с названием «Как устроить ИТ-апокалипсис и перезапустить компанию за полдня» — практический разговор о DRP на примере крупной компании.

Рядом — резервное копирование как последний эшелон защиты бизнеса, тестовые восстановления и вопрос доверенного контура, из которого после атаки действительно можно поднимать системы. Здесь и проходит одна из границ между классической и новой моделями непрерывности. Наличие процедуры восстановления больше не доказывает готовность. Доказательство — успешное восстановление.

«Мы хотим убрать из разговора о надёжности веру на слово. Написано RTO четыре часа — когда последний раз реально укладывались в четыре часа? Есть резервная площадка — когда на неё переключались? Есть резервная копия — поднимали ли из неё весь сервис или только проверяли, что файл читается? Инженерная ценность начинается в момент проверки. И нам хочется, чтобы на IT Elements люди сравнивали не заявления, а именно такой опыт», — говорит Антон Павленко.

Один и тот же вопрос — разные отрасли

Большой банк и металлургический комбинат устроены совершенно по-разному. Но после серьёзного киберинцидента их команды упираются в одни и те же вопросы:

Какие системы поднимать первыми? Каким данным можно доверять? Когда ИБ разрешит подключить восстановленную среду? Сколько бизнес протянет в деградированном режиме? И кто принимает окончательное решение?

На IT Elements столкновение отраслевых подходов — это часть формата.

В дискуссии о противодействии шифровальщикам участвуют специалисты ДОМ.РФ Технологий и Норильского никеля. В разговоре о переходе от сканирования уязвимостей к киберустойчивости — представители Аэрофлота, Трансмашхолдинга и Полюса. В дискуссии о российских VDI-решениях встречаются опыт Россельхозбанка, Гринатома, Эксперт РА и Норильского никеля.

Получается горизонтальный обмен знаниями, который внутри одной отрасли не соберёшь. Банк смотрит, как проблему решает промышленность. Промышленность видит практику телекома. Телеком сравнивает свой подход с крупной цифровой платформой. Именно поэтому организаторы подчёркивают: IT Elements должна работать не как череда презентаций, а как место встречи людей, отвечающих за реальные системы.

«Один из лучших вопросов на профессиональной конференции звучит очень просто: “А как это сделано у вас?”. За ним часто начинается разговор, который полезнее десяти слайдов. Потому что выясняется: коллега уже два года эксплуатирует платформу, которую вы только выбираете. Или уже пережил миграцию, которая у вас запланирована на следующий квартал. Мы хотим, чтобы IT Elements создавала как можно больше таких пересечений», — говорит Павленко.

Не рассказать про гиперконвергентную инфраструктуру, а показать её на практике

Практичность конференции организаторы закрепляют и самими форматами. Помимо классических докладов в программе — дискуссии, круглые столы, мастер-классы и живые демонстрации. Российскую гиперконвергенцию будут разбирать в формате «Блеск и нищета российского HCI» — с демонстрацией решения. Переход от MinIO к отечественному S3 покажут вживую, а потом участники отдельно обсудят, действительно ли S3 способен постепенно заменить часть классических систем хранения. Отечественный Wi-Fi вынесен в формат «Прожарки вендоров».

Отдельная дискуссия — про ЦОДы высокой плотности: что происходит, когда привычные 5 кВт на стойку превращаются в десятки и потенциально в 150 кВт, и где заканчивается обычная модернизация и начинается уже новая энергетика дата-центра.

Это важная часть того, что программный комитет называет «инженерной честностью». Потому что реальные проекты редко выглядят так же чисто, как архитектурная схема перед стартом. Ограничения оборудования, неожиданные зависимости, ошибки расчёта. Производительность ниже ожидаемой. Компромиссы между стоимостью и надёжностью. Решения, которые в итоге приходится переделывать. И именно эта часть опыта коллегам обычно нужнее всего.

«Инженерная честность для меня начинается там, где заканчивается история “Всё успешно внедрили”. Какой был масштаб? Что не получилось? В какое ограничение упёрлись? Что пришлось поменять по дороге? Чем пожертвовали? Что сегодня сделали бы иначе? Если после выступления человек понимает не только то, какую идею можно повторить, но и какую чужую ошибку теперь можно не совершать самому — это и есть хороший доклад», — говорит Антон Павленко.

ИИ перестаёт быть отдельным треком и становится частью инфраструктуры

Пожалуй, заметнее всего изменение корпоративного ИТ сегодня видно на примере искусственного интеллекта. Пока ИИ живёт в экспериментальной лаборатории, его можно обсуждать отдельно. Как только модель попадает в production, она немедленно становится задачей для инфраструктуры, эксплуатации, ИБ, данных и непрерывности.

Нужны GPU. GPU меняют требования к питанию и охлаждению. ИИ-сервисы нужно наблюдать и резервировать. Данные — защищать. Действия агентов — контролировать. А как только ИИ становится обязательным звеном бизнес-процесса, надо понимать, что случится при его недоступности или ошибке.

Поэтому на IT Elements ИИ появляется сразу в нескольких инженерных контекстах. Т-Банк покажет промышленный расчёт метрик на графах миллиардного масштаба.

Билайн — геоаналитику телекома в масштабе страны на базе H3 и Big Data. Специалисты «Атомстандарта» Госкорпорации «Росатом» — «Цифрового инспектора», использующего искусственный интеллект в задачах безопасности атомной энергетики. СберТех и Газпром Проектирование разберут работу AI-агентов с геопространственными данными.

Одна из сквозных тем IT Elements 2026 — «Непрерывность бизнеса 2.0»

Отдельные сессии посвящены безопасности ИИ, корпоративному AI-Hub и наблюдаемости искусственного интеллекта от GPU до промпта. То есть главный вопрос постепенно смещается с «Где применить ИИ?» на «Как сделать ИИ промышленной, наблюдаемой, защищённой и управляемой частью корпоративной архитектуры?».

Инфраструктура 2030 начинается не в 2030 году

Все эти изменения сходятся ещё в одном вопросе. Как будет выглядеть корпоративная инфраструктура через несколько лет?

ИИ увеличивает плотность вычислений. S3 меняет архитектуру хранения. Частные облака меняют модель предоставления инфраструктуры. Новые средства защиты становятся частью самой архитектуры. Рост автоматизации заставляет по-другому строить эксплуатацию. А необходимость быстро восстанавливаться после кибератак требует заранее проектировать доверенные контуры и зависимости критичных сервисов.

Поэтому один из центральных разговоров второго дня получил название «Инфраструктура 2030: лозунг или новый принцип». Но обсуждать 2030 год предлагается на вполне сегодняшних проектах.

Что уже можно считать новой нормой? Что пока остаётся экспериментом? Где действительно появился новый архитектурный принцип, а где отрасль просто дала новое название старому решению?

И здесь снова полезнее не прогнозировать будущее в одиночку, а сравнивать решения компаний, которые уже сегодня двигают свои инфраструктуры в разных направлениях.

«Главная практическая инженерная конференция о том, как строят, защищают и развивают ИТ в России»

Главная цель конференции — обмен опытом между отраслевыми специалистами крупных компаний, ежедневно сталкивающихся с похожими задачами.

Насколько хорошо построенное работает? Как оно ведёт себя под нагрузкой? Сколько стоит его эксплуатация? Можно ли безопасно его менять? Можно ли восстановить его после атаки? Какие решения выдержали несколько лет production, а какие уже хочется пересмотреть?

Ответы на эти вопросы вряд ли найдутся в одной презентации или у одного поставщика. Но они постепенно накапливаются у людей, которые каждый день строят и эксплуатируют инфраструктуру крупнейших компаний.

Одна из сквозных тем IT Elements 2026 — «Непрерывность бизнеса 2.0»

«Наше главное желание довольно простое: чтобы человек приехал на IT Elements со своей реальной задачей и нашёл несколько людей, с которыми её можно сравнить. Не обязательно уехать с готовым рецептом. Иногда значительно ценнее понять, что компания твоего масштаба решила эту проблему совсем другим способом — и почему. Для профессионального сообщества такой обмен опытом и есть новая надежда», — говорит Павленко.

Поэтому портрет участника IT Elements определяется не должностью. Это может быть CIO или CISO, архитектор, руководитель инфраструктуры или эксплуатации, специалист по сетям, платформам, данным, AI или информационной безопасности. Важно другое. В понедельник ему снова придётся принимать конкретные решения. Что менять, что оставить, что проверить, что автоматизировать. Чему пока не доверять. И какой риск больше нельзя откладывать.

Возможно, лучший результат двух дней IT Elements — не двадцать фотографий слайдов в телефоне, а несколько разговоров с людьми, которые уже прошли путь, который у тебя только начинается. И один вопрос, с которым в понедельник утром действительно хочется прийти к своей команде:

«А как это работает у нас?»

IT Elements 2026 пройдет 9–10 сентября в Москве. Участие бесплатное, для офлайн-посещения необходима регистрация и подтверждение организаторов; количество мест ограничено.