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Конец эпохи постоянного удешевления. По планете шагает «РАМпокалипсис»

Смартфоны, ноутбуки и игровые консоли подорожали на фоне «Рамагеддона» — дефицита чипов динамической оперативной памяти, образовавшегося из-за бума искусственного интеллекта. По информации Financial Times, с 1970 г. электроника становилась дешевле и мощнее благодаря прогрессу в полупроводниковых технологиях, но в 2026 г. эта тенденция повернула в обратную сторону. Участники рынка прогнозируют «РАМпокалипсис», а сама ситуация не изменится минимум до 2027 г. В связи с этим, розничные цены на электронику повысились на 10-20%.

Электроника в мире дорожает

Мировая электроника подорожала на фоне «РАМагеддона» (Random Access Memory, RAM — оперативная память) или «РАМпокалипсиса» (RAMpocalypse), пишет Financial Times.

В 2026 г. дефицит затронул чипы динамической оперативной памяти (DRAM), которые являются критически важными компонентами для смартфонов, персональных компьютеров и игровых консолей, писал CNews. Спрос со стороны гиперскейлеров на высокопроизводительную DRAM создал серьезный дефицит и рост затрат для производителей электроники и ритейлеров, отмечают аналитики International Data Corporation (IDC).

В сети кризис уже окрестили «РАМпокалипсисом», он возник из-за того, что производители переориентируют мощности на выпуск памяти для серверов искусственного интеллекта (ИИ), сокращая производство чипов для массового сегмента. В результате, по оценке аналитиков IDC, розничные цены на электронику в 2026 г. повысились на 10-20%.

Развитие полупроводниковых технологий

По информации Financial Times, с 1970 г. электроника становилась дешевле и мощнее благодаря прогрессу в полупроводниковых технологиях, но в 2026 г. эта тенденция повернула в обратную сторону.

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Xiaomi
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Apple в июне 2026 г. подняла стоимость некоторых ноутбуков и планшетов на $300 для топ-моделей, прогнозируя замедление роста продаж. Особенно сильно пострадал игровой сектор: Microsoft, Sony и Nintendo повысили цены на консоли до $150 за одну единицу. Nintendo зафиксировала непредвиденные расходы в размере около $75 млн, что составляет примерно 30% годовой прибыли компании. Причиной назван «рост стоимости компонентов, особенно памяти».

Рост цен грозит снижением продаж, ведь если консоли Sony или Microsoft будут стоить $1 тыс. и выше (против текущих примерно $700), это может привести к падению объема продаж до 43% за пять лет, отмечают журналисты Financial Times со ссылкой на исследование Ampere Analysis.

Удар по бюджетному сегменту

Наибольшие трудности испытывают китайские бренды Xiaomi, Oppo и Vivo, ориентированные на бюджетный сегмент. Их клиенты менее готовы к резкому подорожанию. По словам директора по исследованиям Counterpoint Мин-сун Хвана (Min-sun Hwang), цена DRAM для смартфонов выросла на $250 за год, и этот рост будет заложен в осенние цены устройств.

Генеральный директор Nokia Джастин Хотард (Justin Hotard) назвал дефицит чипов «новой нормой в обозримом будущем» и спрогнозировал его сохранение как минимум до 2027 г. На фоне этого производители вынуждены снижать спецификации устройств или перерабатывать дизайн, чтобы экономить на памяти.

Долгосрочные перспективы

Полупроводниковая промышленность активно строит новые заводы, чтобы удовлетворить растущий спрос. Однако генеральный директор и президент Ассоциации полупроводниковой промышленности Джон Нойфер (John Neuffer) предупредил, что строительство новых мощностей займет годы.

Аналитики Ampere Analysis ожидают сохранения тренда на повышение цен на весь период «суперцикла ИИ».

Дополнительные риски

В июле 2026 г. акции производителей чипов рухнули на фоне опасений по поводу перспектив ИИ-рынка. Инвесторы массово продавали бумаги: они опасаются возможного замедления роста ИИ-технологий и усиления конкуренции со стороны Китая.

Уже в августе 2026 г. Politico со ссылкой на восемь источников писало, что администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) может ввести пошлины не только на чипы, но и на произведенные с их использованием товары. Под ограничения могут попасть ноутбуки, игровые консоли и серверы для дата-центров. Новые тарифы должны стимулировать производство полупроводников внутри США.

Антон Денисенко

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