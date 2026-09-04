Дальше будет хуже. В мире бесконтрольный рост цен на смартфоны, некоторые модели подорожали вдвое

Мировые цены на ранее вышедшие смартфоны вырастут примерно на 15% по итогам 2026 г., а новые модели подорожали и вовсе на 25% в годовом исчислении. Отдельные смартфоны стали стоить почти вдвое дороже. Причина – дефицит и дороговизна памяти, которые производители компенсируют за счет покупателей.

Дешевле уже не будет

Нынешний год вошел в историю как год самого быстрого подорожания смартфонов. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в 2026 г. цены выросли более чем на 40% моделей смартфонов. Эксперты компании называют столь массовый рост цен беспрецедентным.

С начала 2026 г. мировые розничные цены на смартфоны выросли в среднем на 15%, при этом стоимость некоторых моделей почти удвоились, поскольку производители переложили на потребителей более высокие затраты на память и компоненты. Counterpoint Research не приводит название устройств, которые теперь стоят вдвое дороже.

Новые модели смартфонов, вышедшие в 2026 г., оказались на 25% дороже своих предшественников, дебютировавших годом ранее.

freepik Цены на смартфоны растут, а их аппаратные возможности, наоборот, падают

Наибольшее удорожание наблюдался на рынках, чувствительных к ценам, в первую очередь в Индии (21%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (19%), странах Ближнего Востока и Африки (18%). Тем временем в Китае цены выросли на 10%, в Европе – на 7%, а в США – всего лишь на 5%.

Дороже и слабее

Производители смартфонов оптимизируют их технические характеристики для снижения затрат, включая уменьшение объема памяти, упрощение конфигурации камер и увеличение количества моделей с поддержкой 4G-сетей (без 5G) в отдельных ценовых сегментах. Однако цены при этом они все равно увеличивают – например, в начале сентября 2026 г. в России вышел смартфон Redmi 17, который стоит минимум 18 тыс. руб., имея при себе всего-навсего 4 ГБ оперативной памяти. Это показатель 2016 г. Напомним, смартфоны Redmi – на заре этого бренда позиционировались как доступные смартфоны с хорошей начинкой, а теперь Redmi Note могут запросто стоить 40 тыс. руб.

В ответ на такие хитрости производителей покупатели откладывают покупку новых устройств или покупают смартфоны с меньшим объемом памяти чтобы не переплачивать, отмечают в Counterpoint Research. Многие также начали смотреть в сторону восстановленных устройств, а в России расцвел рынок подержанных смартфонов.

Всего одна микросхема

Аналитики CounterPoint Research уверены, все происходящее – это следствие дефицита и дороговизны памяти, к которым привело стремительное развитие искусственного интеллекта. Директор по исследованиям Counterpoint Research Тарун Патхак (Tarun Pathak) заявил: «Память стала ключевым фактором, определяющим себестоимость смартфонов, что привело к изменению цен во всей отрасли и ограничило возможности производителей по поглощению более высоких затрат. Наиболее остро это ощущается на рынках, чувствительных к ценам, где среднее повышение цен на 16-21% делает устройства менее доступными. Потребители реагируют на это, откладывая обновления, откладывая покупки до крупных распродаж или обращаясь к рынку подержанных устройств. На рынках с более высокой премиальной ценой предложения по финансированию и обмену старых устройств на новые помогают смягчить последствия повышения цен».

Где-то хуже, где-то лучше

Сильнее всего страдают от новых цен на смартфоны страны, где очень популярны мобильники низкого и среднего ценовых диапазонов. Это в первую очередь Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка

Тот факт, что местные жители предпочитают недорогие телефоны, ограничивает возможности производителей компенсировать более высокие затраты на память в этих регионах.

В Китае, США и Европе ситуация значительно лучше, поскольку здесь немало имеющих возможность купить дорогой смартфон. Также свою роль сыграла и особенность рынка США, где многие потребители покупают мобильники с гигантскими скидками у операторов связи в комплекте с их тарифными планами.

Перспективы не самые светлые

В Counterpoint Research не верят в то, что рост цен на смартфоны остановится в ближайшее время, и уж тем более они не верят, сто мобильники начнут дешеветь. «Ожидается, что цены на новые смартфоны будут продолжать расти в ближайшие кварталы, в том числе и на грядущую серию iPhone 18. Ожидается, что в краткосрочной перспективе сохранятся дефицит памяти и повышенная стоимость компонентов, что окажет дополнительное давление на маржу производителей», – сказал старший аналитик Counterpoint Research Карн Чаухан (Karn Chauhan).

По его мнению, производители смартфонов, вероятно, будут отдавать приоритет моделям высокого класса, чтобы не рисковать прибыльностью своего бизнеса. Также они продолжат ухудшать спецификации смартфонов в попытке сдержать рост цен.