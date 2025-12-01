Разделы

Pathak Tarun Патхак Тарун


СОБЫТИЯ


01.12.2025 Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить 2
29.10.2021 Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны 2
06.08.2021 Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Pathak Tarun и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4214 2
Xiaomi 1963 2
Samsung Electronics 10612 2
Apple Inc 12611 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 336 2
BBK OPPO Electronics 427 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 817 2
Canalys 235 1
BBK OnePlus 253 1
LATAM Airlines Group 12 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25635 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8159 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 532 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4497 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1877 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7352 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 502 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 286 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 1
Honor - серия смартфонов 217 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 1
Honor Play 5 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 44 1
Honor 50 - серия смартфонов 13 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 111 1
Apple iPhone 13 172 1
Mishra Varun - Мишра Варун 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 2
Ближний Восток 3029 2
Африка - Африканский регион 3569 2
Индия - Bharat 5685 2
Европа 24620 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18166 2
Южная Корея - Республика 6851 2
США - Калифорния - Купертино 276 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1061 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Америка Латинская 1880 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 77 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2483 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5266 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3764 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3689 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2497 1
Counterpoint Research 96 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
