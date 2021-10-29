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Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны

Глобальный дефицит полупроводников добрался до смартфонов. По итогам III квартала 2021, согласно результатам исследования Counterpoint Research, на фоне кризиса гаджеты подорожали в рознице. При этом потребители не отказались от приобретения новых устройств, но предпочли купить флагман или смартфон средней ценовой категории. Лучше других в свою пользу эту ситуацию обернули Samsung и в особенности Apple со своей новой успешной линейкой iPhone 13 – компании «просели» по объему продаж, но значительно увеличили выручку. Не в последнюю очередь благодаря этому рынок смартфонов в деньгах установил рекорд III кварталов за все время наблюдения – суммарная выручка всех производителей превысила $100 млрд.

Дефицит компонентов коснулся рядового потребителя

Мировые поставки смартфонов по итогам III квартала 2021 г. снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 342 млн штук, сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research. Причиной сокращения объема продаж, по мнению аналитиков, стали дефицит компонентов для производства смартфонов и низкие темпы восстановления ключевых рынков, таких как Китай и Европа.

По словам директора Counterpoint Research по исследованиям Таруна Патхака (Tarun Pathak), в III квартале дефицит полупроводников, обострившийся по сравнению с периодом с апреля по июнь 2021 г., наконец затронул конечных потребителей. Ввиду дисбаланса между спросом и предложением большинство компонентов, применяемых в смартфонах, подорожало. Это в конечном счете привело к повышению розничных цен на данную категорию устройств в сборе, что, в свою, очередь негативно сказалось на объеме их поставок, особенно в бюджетном ценовом сегменте.

В результате существовавший на рынке потребительский спрос был удовлетворен за счет более дорогих моделей – среднего и верхнего ценовых сегментов. Это, как отметил эксперт, позволило таким производителям как Apple и Samsung, запустившим продажи обновленных моделей премиум-класса – iPhone 13 и Galaxy Fold/Flip 3, увеличить продажи в деньгах, несмотря на их снижение в количественном выражении. По предварительной оценке аналитиков, совокупная выручка от продаж смартфонов по итогам июля-сентября 2021 г. превысила $100 млрд – это лучший результат III квартала за всю историю мониторинга рынка смартфонов компанией Counterpoint Research.

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Дефицит чипов ударил по потребителям смартфонов

В июле 2021 г. CNews писал о том, что средняя стоимость смартфона в России за год выросла на 44%, не в последнюю очередь из-за дефицита микрочипов. Россияне начали отдавать предпочтение более дорогим и качественным смартфонам, в том числе, чтобы дольше ими пользоваться.

Лидеры рынка смартфонов

Samsung по итогам квартала сохранила позицию лидирующего мирового поставщика в штучном исчислении – южнокорейская компания отгрузила 69 млн смартфонов. Однако в деньгах серьезное преимущество у Apple – рыночная доля в 37% против 18% у Samsung. В III квартале 2020 г. разрыв был куда менее внушительный – 28% и 22% соответственно.

В топ-5 по выручке по итогам июля-сентября 2021 г. также попали две китайские компании. Это Oppo (с учетом продаж Oneplus – 10%), vivo (9%) и Xiaomi (8%). Годом рыночные доли были распределены следующим образом: Oppo (8%), vivo (7%), Xiaomi (8%).

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Распределение долей на глобальном рынке смартфонов по выручке в III квартале 2020 и 2020 гг.

По объемам поставок смартфонов в штуках, помимо Samsung, в тройке лидеров также Apple и Xiaomi. Пятерку замыкают все те же Oppo и vivo.

Купертиновцы отгрузили 48 млн единиц продукции по итогам III квартала 2021 г., что на 15% больше, чем годом ранее. По мнению аналитиков, успехом Apple обязана iPhone 13 и неожиданно мощными продажами iPhone SE 2020. Apple продолжила подминать под себя премиумный сегмент китайского рынка смартфонов, который местные бренды – Oppo, vivo и Xiaomi – не смогли занять полностью после вытеснения с него Huawei.

Успехи китайских брендов

Объем продаж Xiaomi в III квартале 2021 г. сократился на 5% год к году и на 15% по сравнению со II кварталом 2021 г., достигнув показателя в 44,4 млн штук. Как отмечает Counterpoint Research, китайская компания очень сильно пострадала от продолжающейся нехватки компонентов. В результате ее рыночная доля уменьшилась с 16,25% в предыдущем квартале до 12,9%. Непосредственно у себя на родине компания отгрузила на 15% меньше продукции квартал к кварталу и отдала третью позицию в рейтинге крупнейших поставщиков бренду Honor (ранее – суббренд Huawei).

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Напомним, по итогам июня 2021 г. Xiaomi, согласно данным Counterpoint Research, возглавляла мировой рейтинг поставщиков смартфонов, обогнав многолетних лидеров Samsung и Apple.

Oppo в III квартале 2021 г. отгрузила 38,1 млн смартфонов – 11,1% рынка. Объем поставок вырос на 23% год к году. Достойные показатели бренду обеспечило повышение продаж гаджетов в ценовых диапазонах $400-$599 и $600-$799, в частности, таких аппаратов как Reno 6, Find X3 и Oneplus 9. Как отмечает Counterpoint Research, окупилась агрессивная стратегия компании на международных рынках, в частности, в Латинской Америке (LATAM), на Ближнем Востоке и Африке (MEA), а также в странах Северной Европы. В Индии Oneplus увеличила продажи на 55% год к году, установив собственный рекорд по объему поставок в эту страну.

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Объемы поставок смартфонов на глобальный рынок в III квартале 2018-2021 гг.

Vivo по итогам июля, августа и сентября поставила 33,7 млн смартфонов – на 9% больше в сравнении с III кварталом 2020 г. и на 4% больше, нежели во II квартале 2021 г. В Китае, где компанией было отгружено более 17 млн устройств за прошедшие три месяца, она продолжает удерживать пальму первенства. Основа успеха производителя, по оценке аналитиков, заключается в том, что компании удалось создать «стабильную базу» в виде серии Y, а также запустить успешные модели S10 и X70. Vivo продолжила экспансию на рынки стран Латинской Америки и Европы.

Показатели Huawei продолжили снижение: объем поставок сократился на 84% год к году и достиг 5,8 млн единиц. Эксперты объясняют это острой нехваткой ключевых компонентов из-за санкционных ограничений со стороны США. Аналитики позитивно отмечают попытку расширения компанией целевой аудитории за счет запуска 4G-версии серии аппаратов P50 в Китае, однако уверены, что продолжение санционного давления на компанию приведет к дальнейшему сокращению поставок.

Вовремя дистанцировавшийся от Huawei, бренд Honor, наоборот, демонстрирует уверенный рост. В III квартале его продажи выросли на 73% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания продемонстрировала прекрасный результат на внутреннем рынке и стала третьим по объемам продаж производителем смартфонов в Китае благодаря успеху моделей Honor 50 и Honor Play 20. Тем не менее, за пределами Китая продажи Honor продолжили снижаться.

Дмитрий Степанов

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