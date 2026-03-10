Разделы

10.03.2026 Знаменитых «убийц флагманов» ждет бесславный конец. OnePlus повышает цены на свои легендарные мобильники 1
30.01.2026 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno 15 17
15.08.2025 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ 3
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
20.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Oppo Reno 13 5
13.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Oppo Reno12 F и Reno12 Pro 5
25.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо» отмечает высокий спрос на смартфоны OPPO Reno11 Series 4
10.04.2024 «М.Видео» объявляет об эксклюзивном старте продаж смартфонов Oppo Reno11 Series 5
26.02.2024 Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno 1
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
25.05.2023 Выпущена копеечная «железка», умеющая моментально взламывать любой Android-смартфон 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 6
15.02.2023 Oppo запустила программу Oppo Upgrade, теперь смартфоны бренда доступны по подписке с экономией 50% 1
07.02.2023 Oppo представила стильный смартфон Reno8 T с 100 МП камерой 4
15.09.2022 Oppo представила Reno7: смартфон с уникальными возможностями камеры 6
25.11.2021 Обманувший весь мир производитель процессоров выпускает чипы с «дырами» для слежки за пользователями. В опасности миллиарды людей 1
29.10.2021 Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
09.02.2021 Самые ожидаемые смартфоны 2021 года 1
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 1
07.12.2020 Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России 10
05.11.2020 Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM 1
19.10.2020 Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM 2
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе 2
01.10.2020 OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены 7
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 3
14.07.2020 Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson 1
23.04.2020 OPPO начинает российские продажи смартфонов Reno3. Цены 2
09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo 4
04.02.2020 Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020 2
31.01.2020 На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер 1
30.01.2020 Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO 4
27.01.2020 5G уже здесь: какие смартфоны поддерживают технологию 1
25.12.2019 Смартфоны Oppo поступили в продажу в розничные сети «Мегафона» 2
10.12.2019 Названы самые мощные в мире смартфоны 1
09.09.2019 Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM 3
12.07.2019 Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена 5
02.07.2019 На российском рынке смартфонов усилилась консолидация лидеров 2
20.05.2019 Купить смартфон OPPO Reno - и получить подарки 2

BBK OPPO Electronics 447 38
Xiaomi 2062 14
Samsung Electronics 10752 13
Huawei 4310 13
Apple Inc 12805 12
BBK OnePlus 268 10
Google LLC 12375 9
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 347 8
MediaTek - Ralink 574 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 5
Qualcomm Technologies 1925 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 520 5
Sony 6650 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 4
МегаФон 10179 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 3
BBK vivo iQOO 35 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 192 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 116 2
Ростелеком 10469 2
BBK Electronics Corp 327 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Vodafone Group 1394 2
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
Fly 212 1
Blizzard Entertainment 334 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 671 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 612 1
NCC Group 17 1
Camunda - Camunda Services GmbH 38 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Qualcomm Europe 15 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
ИИ-Технологии 254 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 424 1
Motorola Inc 1151 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2765 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
Связной ГК 1385 2
Евросеть 1417 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Газпром бурение 47 1
LATAM Airlines Group 12 1
Силовые машины 146 1
Baker Hughes 10 1
ТОФС - Технологии ОФС 21 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 1
Почта России ПАО 2273 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 1
ГПБ - Газпромбанк 1195 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 296 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Лента - Сеть розничной торговли 2305 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 586 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
TÜV Rheinland Group 165 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
Правительство Челябинской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5116 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10302 16
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8260 14
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2262 14
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1343 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 10
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1969 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2390 10
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1144 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6342 10
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 764 9
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 226 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9935 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 8
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 559 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1676 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1981 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1270 6
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1233 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2457 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3758 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9523 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13118 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1191 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1400 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5758 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29035 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8443 5
Cameraphone - Камерофон 465 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1697 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1638 17
Google Android 14871 12
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 177 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 10
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 9
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 840 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 9
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 8
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 64 7
BBK OPPO ColorOS 67 7
BBK OPPO SuperVOOC 46 7
Huawei Mate - серия смартфонов 414 7
BBK OnePlus - Серия смартфонов 136 7
Samsung Galaxy Note 698 6
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 295 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 6
Apple iOS 8353 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 313 5
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 5
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 411 4
BBK OPPO VOOC - Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging 15 4
BBK OPPO AI HyperBoost - BBK OPPO AI Beauty - BBK OPPO AI Board Assistant - BBK OPPO AI SelfieTune - BBK OPPO AI Ultra Clear - BBK OPPO AI Eraser - BBK OPPO Adaptive Eye Protection 18 4
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 120 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 525 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 422 4
Google Android 9 - Android Pie 214 4
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 4
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 103 4
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 4
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 19 3
Qualcomm Snapdragon X 95 3
BBK OnePlus Oxygen OS 48 3
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 3
BBK OPPO A - Серия смартфонов 52 3
BBK Realme - серия смартфонов 62 3
Honor 20 - серия смартфонов 27 3
Apple iPhone 13 181 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 145 3
Граф Аркадий 25 3
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 2
Wu Alen - Ален Ву 4 2
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 2
Сергеев Сергей 164 1
Гуцериев Михаил 112 1
Лигачев Глеб 106 1
Клебанова Юлия 25 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Белов Виктор 58 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 19 1
Ульянов Владимир 162 1
Гуров Алексей 11 1
Фрумусан Андрей 3 1
Ульянов Николай 162 1
Ильяич Анатолий 5 1
Уваров Сергей 46 1
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Воеводин Александр 23 1
Lucas Philippe - Лукас Филипп 2 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Леушев Андрей 75 1
Шойтов Александр 100 1
Pathak Tarun - Патхак Тарун 3 1
Мальчер Леонид 15 1
Алимбеков Сергей 29 1
Максимов Евгений 16 1
Мишустин Николай 3 1
Тульчинский Станислав 85 1
Круглов Виктор 23 1
Цыганков Роман 35 1
Граденко Михаил 42 1
Трошина Елена 22 1
Чудинов Дмитрий 69 1
Тихомиров Олег 29 1
Атоян Антон 22 1
Соболев Роман 34 1
Дудник Степан 8 1
Сафронов Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 18
Европа 24722 13
Южная Корея - Республика 6901 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 7
Индия - Bharat 5748 4
США - Невада 214 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 2
Азия - Азиатский регион 5790 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 2
Европа Восточная 3124 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Африка - Африканский регион 3586 2
Китай - Тайвань 4156 2
Индонезия - Республика 1026 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1426 2
Америка Латинская 1896 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 286 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 82 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 168 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 1
Польша - Республика 2007 1
Сингапур - Республика 1917 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Ближний Восток 3066 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2733 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Великобритания - Лондон 2414 1
Китай - Хубэй - Ухань 62 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1079 1
Нидерланды 3656 1
Россия - УФО - Челябинская область 1430 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Малайзия 902 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 9
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 739 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5945 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2537 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1258 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 686 2
Видеокамера - Видеосъёмка 709 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 152 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5346 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 1
Экономический эффект 1225 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 31 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 279 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 252 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7050 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 562 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2033 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1619 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 309 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5309 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2606 1
Аудит - аудиторский услуги 3158 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 484 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10830 1
Металлы - Золото - Gold 1207 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 1
Философия - Philosophy 504 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Ars Technica 440 1
Android Authority 54 1
GizmoChina 159 1
The Verge - Издание 604 1
AnandTech 73 1
DxOMark - Издание 36 1
IDC - International Data Corporation 4953 3
Counterpoint Research 102 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
CNews Инновация года - награда 134 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Gartner - Гартнер 3626 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Coventry University - Университет Ковентри 3 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
