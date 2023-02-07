Oppo представила стильный смартфон Reno8 T с 100 МП камерой

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила в России новый смартфон Oppo Reno8 T. Модель оснащена 100 МП камерой. Смартфон сохранил тонкий, легкий и практичный внешний вид, характерный для предыдущих устройств серии Reno, обновленный усовершенствованной конструкцией c корпусом из стекловолокна с имитацией кожи. Технология монолитного литья впервые применяется к изогнутой задней панели, области вокруг модуля камеры и обновленной подсветке Oppo Orbit Light.

Reno8 T оснащен 100 МП камерой, дополненной 32 МП фронтальным модулем и 2 МП микролинзой с 20- и 40-кратным приближением. Основной модуль позволяет создавать фото высокого качества и дает возможность отредактировать кадры, приближая или обрезая их без потери качества.

В Reno8 T используются такие функции обработки изображений, как AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching и Flash Snapshot.

Oppo Reno8 T

Reno8 T сохранил узнаваемые элементы дизайна серии Reno и получил два цветовых исполнения: оранжевый и черный. Версия в оранжевом цвете была разработана с применением обновленной фирменной технологии Fiber Glass Leather. Oppo выбрали покрытие с текстурой личи, которое обеспечивает повышенную термостойкость и более надежную фиксацию с материалом из стекловолокна. Для производства была создана 300-метровая производственная линия по нанесению полиуретанового покрытия, в которой применяется шесть различных способов нанесения покрытия и шесть методов обжига. Первый из них — нанесение стекловолокна и кожи с сильной устойчивостью к истиранию и царапинам, а также специализированная обработка поверхности против истирания и загрязнения для дальнейшего повышения износостойкости. Далее смартфон подвергается нескольким интенсивным испытаниям на устойчивость к истиранию, которые включают в себя 5000 протираний корпуса смоченной в спирте ваткой, 200 тыс. трений джинсовой тканью и 10 тыс. движений резиновым ластиком для имитации характерного износа, с которым устройство может столкнуться при эксплуатации.

В черном варианте используется обновленная версия технологии Oppo Glow, которая придает телефону шелковистую поверхность. Это покрытие обеспечивает темной версии Reno8 T мерцание матовой текстуры, устойчивой к отпечаткам пальцев.

Одной из особенностей смартфона стала подсветка Oppo Orbit Light, скрытая внутри модуля камеры и впервые поддерживающая восемь цветов. Данное решение сообщает пользователю о входящих звонках и уведомлениях.

Reno8 T отличается тонким дизайном корпуса: толщина смартфона составляет 7,8 мм, а общий вес около 183 г.

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Oppo полностью модернизировала производительность Reno8 T и внедрила множество функций, чтобы гарантировать пользователям более плавную работу в течение длительного времени. Среди них — разработанный Oppo движок Dynamic Computing Engine, который обеспечивает бесперебойную работу операционной системы для кардинального улучшения пользовательского опыта.

За воспроизведение контента на Reno8 T отвечает 6,4-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц, аудиосистема с двумя стереодинамиками обеспечивает объемное звучание, а встроенный режим Ultra Volume Mode увеличивает максимальную громкость на 40%.

Reno8 T работает на базе новейшей версии ColorOS 13. Теперь пользователи могут управлять приложениями «Музыка» и «Доставка еды» с помощью режима Always-On Display, включая воспроизведение или приостановку музыки, а также выбирая плейлисты из раздела рекомендаций без разблокировки телефона. Функция Screen Translate, встроенная в Google Lens, теперь может переводить содержимое всего экрана одним нажатием в боковом меню без необходимости вручную переключаться между различными приложениями.

Также в новой версии ColorOS 13 был усовершенствован ряд функций безопасности и конфиденциальности. Так, функция «Файловый сейф» получила обновление для снижения риска потери или утечки данных, защищенных паролем.

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Reno8 T уже доступен в оранжевом и черном цветах. Стоимость модели с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти составляет 25 990 руб. Приобрести Reno8 T можно в фирменных онлайн магазинах Oppo и у партнеров, также в будущем смартфон будет доступен по подписке в рамках новой программы Oppo Upgrade.