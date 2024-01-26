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AOD Always On Display
СОБЫТИЯ
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|26.01.2024
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Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM
щественно ярче — 2000 кд/м2 против 1000 кд/м2 у предыдущего поколения. Защитное сапфировое стекло и Always-on Display в новой модели на месте. Чип S9 SiC быстрее предыдущего и позволяет поддер
|20.02.2023
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Древняя технология Nokia уничтожает экраны новейших iPhone 14 Pro
pple iPhone 14 Pro и Pro Max столкнулись с проблемой выгорания дисплея при использовании технологии Always On Display (AOD), пишет портал MyDrivers. Сеть заполонили фотографии проблемных диспле
|16.02.2018
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Создано приложение, удлиняющее срок работы iPhone
Always On Display пришла в iPhoneПользователям iPhone стала доступна функция Always On Display, популярная среди владельцев Android-смартфонов с OLED-дисплеями, в частнос
|19.05.2017
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Veeam представила комплекс инноваций для достижения непрерывной облачной доступности данных
Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), представила комплекс инноваций, которые позволят компаниям достигнуть непрерывной облачной доступности данных Always-On Cloud в мультиоблачной и гибридной облачных
|06.06.2014
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BMW Group внедрила Microsoft SQL Server для повышения доступности баз данных
Компания BMW Group внедрила платформу управления данными Microsoft SQL Server 2014 Enterprise с технологией AlwaysOn Availability Groups. Результатами проекта стали повышение доступности и масштабируемости ИТ-ресурсов, обеспечение автоматического восстановления данных в случае сбоев, а также упрощени
|07.10.2002
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AOD - диск следующего поколения?
чтения и записи информации применяется лазер с синим лучом и линза с числовой апертурой (NA) 0,65. Несмотря на то, что официального названия новым дискам пока еще нет, Toshiba предлагает называть их AOD (Advanced Optical Disc). Скорость записи данных на диск составляет около 13 Мб/сек - для заполнения данными 15-гигабайтового диска требуется около 2 часов. Источник: по материалам сайта NE
AOD и организации, системы, технологии, персоны:
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|NE Asia Online 313 2
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|MacRumors 148 2
|TechRadar 97 1
|SamMobile 57 1
|Android Authority 62 1
|Android Headline 14 1
|WinFuture 15 1
|Newsweek 39 1
|GizmoChina 171 1
|Октагон - Octagon.Media 6 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|FT - Financial Times 1296 1
|ITHome 46 1
|ZDnet 663 1
|Tom’s Hardware 600 1
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