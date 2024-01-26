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AOD Always On Display

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26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

щественно ярче — 2000 кд/м2 против 1000 кд/м2 у предыдущего поколения. Защитное сапфировое стекло и Always-on Display в новой модели на месте.  Чип S9 SiC быстрее предыдущего и позволяет поддер
20.02.2023 Древняя технология Nokia уничтожает экраны новейших iPhone 14 Pro

pple iPhone 14 Pro и Pro Max столкнулись с проблемой выгорания дисплея при использовании технологии Always On Display (AOD), пишет портал MyDrivers. Сеть заполонили фотографии проблемных диспле
16.02.2018 Создано приложение, удлиняющее срок работы iPhone

Always On Display пришла в iPhoneПользователям iPhone стала доступна функция Always On Display, популярная среди владельцев Android-смартфонов с OLED-дисплеями, в частнос
19.05.2017 Veeam представила комплекс инноваций для достижения непрерывной облачной доступности данных

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), представила комплекс инноваций, которые позволят компаниям достигнуть непрерывной облачной доступности данных Always-On Cloud в мультиоблачной и гибридной облачных
06.06.2014 BMW Group внедрила Microsoft SQL Server для повышения доступности баз данных

Компания BMW Group внедрила платформу управления данными Microsoft SQL Server 2014 Enterprise с технологией AlwaysOn Availability Groups. Результатами проекта стали повышение доступности и масштабируемости ИТ-ресурсов, обеспечение автоматического восстановления данных в случае сбоев, а также упрощени
07.10.2002 AOD - диск следующего поколения?

чтения и записи информации применяется лазер с синим лучом и линза с числовой апертурой (NA) 0,65. Несмотря на то, что официального названия новым дискам пока еще нет, Toshiba предлагает называть их AOD (Advanced Optical Disc). Скорость записи данных на диск составляет около 13 Мб/сек - для заполнения данными 15-гигабайтового диска требуется около 2 часов. Источник: по материалам сайта NE


Публикаций - 228, упоминаний - 269

AOD и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 58
Huawei 4676 54
Apple Inc 13154 43
Google LLC 12688 40
Microsoft Corporation 25775 31
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 26
Xiaomi - Сяоми 2231 21
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 17
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 17
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 13
LG Electronics 3735 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
HP Inc. 5883 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Veeam Software 345 7
Sony 6739 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Leica Camera 282 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 6
МегаФон 10742 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Intel Corporation 12811 6
BBK OPPO Electronics 484 6
Garmin - Гармин 233 6
Lenovo Group 2446 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
AKG 66 5
BBK OnePlus 298 4
NetApp - Network Appliance 667 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
MediaTek - Ralink 595 4
Ракурс НПФ 176 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
Связной ГК 1401 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Carlsberg Group 26 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Геометрия НПО 165 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Nike 195 1
Верный - торговая сеть 326 1
Связной Логистика 16 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Porsche Design GmbH 23 1
Гранит 57 1
Huawei JMF - Joint Marketing Fund 2 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Крокус Сити Молл 16 1
Bertelsmann 195 1
Braun GmbH 79 1
Mediterranean Shipping Company (MSC) 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Beurer - Бойрер 19 1
Гекса – нетканые материалы 1 1
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 117
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 97
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 95
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 89
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 80
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 78
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Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 69
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 63
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 61
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 50
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Columbia University - Колумбийский университет 157 1
День молодёжи - 27 июня 1087 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Samsung Unpacked 41 1
Red Dot Design Award 57 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
CEATEC 45 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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