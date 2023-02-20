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Древняя технология Nokia уничтожает экраны новейших iPhone 14 Pro

Технология Always On Display, появившаяся еще в Symbian-смартфонах Nokia и позволяющая выводить на экран различную информацию без его разблокировки, выводит из строя дисплеи iPhone 14 Pro и Pro Max. Экраны начинают выгорать, на них виднеется остаточное изображение, которое не устраняется перезагрузкой или сбросом к базовым установкам. Это первые смартфоны Apple с поддержкой Always On Display.

Эксперимент неудачный

Владельцы новых флагманских смартфонов Apple iPhone 14 Pro и Pro Max столкнулись с проблемой выгорания дисплея при использовании технологии Always On Display (AOD), пишет портал MyDrivers. Сеть заполонили фотографии проблемных дисплеев, которые не подлежат ремонту – только замене матрицы.

Пользователи стали замечать эффект остаточного изображения – они видят на экране «фантомные» символы времени, даты, заряда аккумулятора и прочих сведений, которые способен выводить новый флагман Apple при активированном режиме AOD. Перезагрузка и сброс смартфона до заводских настроек не спасают – проблема, судя по всему, аппаратная.

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Фото: MyDrivers
Такого с одним из самых дорогих телефонов в мире происходить не должно

Технология Always On Display хорошо знакома владельцам современных смартфонов Samsung среднего и топового ценового сегментов. В ее названии скрыта вся ее суть – она удерживает экран включенным, чтобы можно было в любой момент увидеть текущее время, дату, заряд батареи, уровень сигнала сети и уведомления. AOD снижает частоту обновления дисплея до минимума – этого хватает для отображения перечисленной информации, но при этом снижается нагрузка на аккумулятор.

Первый блин комом

iPhone 14 Pro и Pro Max – первые смартфоны Apple с поддержкой технологии AOD. Их дисплеи адаптированы под нее, в отличие от экранов младших iPhone 14 и 14 Plus. В предыдущих поколениях, в том числе и в Pro-моделях, этой функции нет.

К моменту выхода материла не было понятно, как много флагманских смартфонов Apple страдают от выгорания экрана и эффекта остаточного изображения. Это может быть брак одной конкретной партии матриц или проблема всех без исключения панелей.

Apple пока не комментирует происходящее, и неизвестно, собирается ли она менять проблемные экраны на новые. Но это как минимум вторая претензия со стороны пользователей к дисплеям в iPhone 14 Pro и Pro Max – первая коснулась выреза Dynamic Island, который пришел на смену «челке». Владельцы смартфонов еще в январе стали жаловаться на быстрое выгорание экрана вокруг него.

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Фото: MyDrivers
«Артефакты» наблюдаются и вокруг Dynamic Island

С того момента от Apple не поступило никаких комментариев на этот счет. Вполне вероятно, что и последствия работы AOD она в обозримом будущем не признает.

Наследие Nokia

Технология AOD сама по себе относительно старая – впервые она появилась на Symbian-смартфонах Nokia. Например, она была частью моделей N70 и 6680, вышедших в 2005 г., равно как и Nokia 7650 из 2003 г. Классические сотовые телефоны, в том числе Nokia 2100, тоже умели выводить на заблокированный экран дату и время, но современная AOD – это потомок технологи именно из финских Symbian-смартфонов.

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Вернуть AOD к жизни и внедрить ее в смартфоны на базе AMOLED-экранов решила компания Samsung. Первым таким мобильником стал флагманский Galaxy S7, появившийся в начале 2016 г.

За семь лет существования современная версия Always On Display так и не стала массовым явлением. Ее нет в недорогих смартфонах, хотя Nokia доказала, что ее вполне можно внедрить в устройства с TN-матрицей, не говоря о более современной IPS.

Давняя проблема Apple

Если нынешние проблемы экранов iPhone 14 Pro и Pro Max, с высокой степенью вероятности, носят аппаратный характер, то иногда они ломаются и за счет недоделанного ПО. Не далее чем в декабре 2022 г. миллионы владельцев этих смартфонов столкнулись с «артефактами» зеленого и желтого цветов на экране загрузки. В теории, они могли привести к физическому выходу матрицы из строя.

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Фото: © ms_pics_and_more / Фотобанк Фотодженика
Новые флагманы Apple - не единственные, получившие потенциально бракованные дисплеи. Компания накопила в этом немалый опыт

С подобными «глюками» владельцы смартфонов Apple в последнее время сталкиваются ежегодно. Это началось с 2017 г., когда вышел iPhone X, и продолжается до сих пор. Софтверные проблемы с дисплеем в дальнейшем перекочевали устройства линейки iPhone 11, а затем и в iPhone 12. Но экраны этих мобильников приобретали зеленый оттенок, то в iPhone 13 зеленый цвет сменился на ярко-розовый.

Евгений Черкесов

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