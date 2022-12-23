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Программисты Apple сломали экраны дорогих флагманских iPhone. Проблема стала массовой

Новая версия iOS заставляет iPhone 14 Pro и Pro Max массово «глючить». На экране загрузки появляются различные «артефакты», которые, в теории, могут привести к поломке экрана. Подобное в устройствах Apple встречается регулярно и устраняется новым апдейтом прошивки. В данном случае Apple его пока не выпустила.

iPhone 14 Pro и Pro Max сломались

Владельцы смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max компании Apple стали массово жаловаться на проблемы с экраном. Как пишет профильный ресурс MacRumors, после получения очередного обновления прошивки топовые мобильники стали массово сбоить и показывать различные «артефакты».

Чаще всего это горизонтальные полосы, появляющиеся в различных областях экрана, преимущественно в нижней его половине. Но иногда дисплей просто мерцает, не прекращая.

Этот дефект проявляется пока что только на экране загрузки и с вероятностью около 100% вызван именно программной проблемой, поскольку ранее на тех же аппаратах ничего подобного не наблюдалось. Apple, однако же, пока не особо спешит комментировать ситуацию и выпускать необходимое исправление. Нельзя исключать, что те же полосы могут со временем появиться после загрузки iOS.

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Мало кому понравится такой вид дорогого флагманского смартфона

Также неизвестно, может ли такой дефект повлиять на работу самого дисплея. История знает немало случаев, когда всего лишь одна ошибка в программном коде, допущенная намеренно или не специально, была способна вывести из строя тот или иной аппаратный компонент устройства. Ранее CNews писал о такой проблеме в одной из новейших версий ядра Linux. Из-за ошибки в нем возникал риск повреждения экрана на ноутбуках с процессорами Intel.

Сообщить всем вокруг

Жаловаться на полосы на экране iPhone 14 Pro и Pro Max пользователи стали жаловаться повсюду. Сначала сообщения появились на Reddit, позже их начали публиковать на фирменном форуме Apple. Профильные ресурсы пользователи тоже не обошли своим вниманием – на форумах MacRumors редакция CNews тоже обнаружила треды с фотографиями этих полос.

Дефект можно назвать наполовину «плавающим». Он проявляется всегда, но количество полос каждый раз разное, к тому же они способны при каждой перезагрузке устройства менять свое местоположение и цвет с зеленого на желтый и обратно.

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Количество и цвет полос не статичны

Сказать наверняка, какая именно прошивка вызывает появление дефекта, пока невозможно. Подавляющее большинство пользователей столкнулось с ним после апдейта iOS на своих смартфонах до версии 16.2, вышедшей 16 декабря 2022 г. Однако у некоторых из них такая проблема возникла и на базовой iOS 16. Она датирована сентябрем 2022 г.

Сроков нет

Когда Apple выпустит обновление, решающее проблему с ненужными никому полосами на экране, неизвестно. Но, по всей вероятности, ждать осталось недолго.

На это указывают две вполне очевидные причины. Первая – это растущее количество жалоб, вторая – крайне плохие продажи iPhone 14 и 14 Plus.

Младшие модели новой линейки смартфонов Apple совершенно не заинтересовали покупателей ввиду отсутствия инноваций по сравнению с iPhone 13. Дизайн – и тот остался прежним. Ввиду этого хорошо продаются только 14 Pro и Pro Max, и едва ли Apple станет отпугивать потенциальных покупателей, медля с устранением дефекта.

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На данный момент известно, что Apple работает над iOS 16.3, но релиз этой прошивки ожидается лишь в январе 2023 г. Пока что доступна ее бета-версия, сборка которой с индексом 20D5024e вышла 14 декабря 2022 г.

Любимый цвет Apple

Ломать экраны своих смартфонов при помощи новой прошивки Apple умеет очень хорошо. У нее, можно сказать, многолетний опыт в этом.

Если в результате установки новой версии iOS на экране iPhone появился какой-нибудь дефект, то он, как правило, зеленого цвета. Чем это обусловлено, до сих пор неизвестно, хотя с такой проблемой пользователи сталкиваются еще со времен iPhone X, который появился осенью 2017 г.

Летом 2020 г., сразу после выхода прошивки iOS 13.5.1, в интернете стали появляться сообщения с жалобами пользователей Phone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на периодически появляющийся заметный зеленый оттенок у дисплеев.

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Дефект экрана в iPhone 11

В ноябре 2020 г. Apple неожиданно для всех официально признала, что все без исключения экраны смартфонов линейки iPhone 12 могут произвольно менять оттенок на серый или зеленоватый или же начинать мерцать. Дефект мог проявляться в разные моменты времени и при разных сценариях использования устройств. Проблема позже была решена программным путем.

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iPhone 12. Ничего не изменилось

Но иногда Apple меняет свои цветовые предпочтения. В начале 2022 г. CNews писал, что экраны новых на тот момент смартфонов серии iPhone 13 стали без причины не зеленеть, но розоветь.

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iPhone 13. Apple экспериментирует с цветами

В ряде случаев проблема решалась сбросом настроек, но помогал этот метод далеко не всем. Позже Apple поборола ее выпуском новой сборки iOS.

Евгений Черкесов

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