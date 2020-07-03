Apple сломала iPhone. С обновленной ОС они стали стремительно разряжаться даже при выключенном экране

Обновление iOS до версии 13.5.1 обнаружило проблему с утечкой заряда АКБ в смартфонах Apple. Она была и в версии 13.5, но в новом релизе ситуация усугубилась за счет того, что теперь iPhone стал разряжаться даже в режиме ожидания, когда его экран выключен, и им никто не пользуется. Решения проблемы пока не существует.



iPhone на проводе

Смартфоны Apple iPhone под управлением iOS 13.5.1 стали быстро разряжаться даже в режиме ожидания, когда экран выключен, а сам гаджет лежит на столе. Об этом сообщил портал ZDnet, добавив, что проблема проявляется не на всех устройствах, получивших апдейт.

На момент публикации материала списка моделей iPhone с прошивкой iOS 13.5.1, подверженных ускоренному заряду, не существовало. Специалисты ZDnet привели ряд способов определения наличия проблемы в конкретном аппарате.

Владельцы iPhone стали намного чаще видеть сообщение о низком заряде АКБ

Первый и самый наглядный способ – это проверка температуры устройства, находящегося в режиме ожидания. В ряде случаев он может быть заметно теплее комнатной температуры, а те пользователи, которым повезло меньше, могут ощутить в несколько раз более существенный нагрев мобильника.

Программные способы определения проблемы

Проблема с повышенной температурой и утекающими процентами заряда может быть связана с активностью установленного на смартфоне ПО в те моменты, когда экран выключен. Для проверки необходимо зайти в меню «Настройки», выбрать пункт «Аккумулятор» и посмотреть активность за эти периоды («Экран выкл. в среднем», Screen off). Если значение превышает 60 минут, пишет ZDnet, проблема имеет место быть.

Чем меньше значение этого параметра, тем медленнее будет разряжаться iPhone

Способа решения этой проблемы на момент публикации материала не было, и сама Apple никак не реагировала на ее наличие. Частично улучшить ситуацию можно путем ограничения функции фонового обновления для всех приложений или для самых «прожорливых». Также может помочь временное удаление программ, наиболее активно расходующих заряд. Соответствующая статистика доступна в пункте «Аккумулятор» в настройках смартфона.

Надежда есть

Чрезмерный расход заряда батареи может быть устранен в iOS версии 13.6, даты релиза у которой пока нет. Apple выпустила ее третью бета-версию для разработчиков 30 июня 2020 г., и изначально вместо индекса 13.6 она должна была получить 13.5.5. Изменение номера прошивки Apple никак не прокомментировала.

Как пишет сотрудник ZDnet Эдриан Кингсли-Хьюс (Adrian Kingsley-Hughes), он опросил нескольких владельцев iPhone, установивших третью бету iOS 13.6. По их словам, даже бета-версия работает лучше, чем финальный билд 13.5.1. Не исключено, что новая прошивка исправит не только проблему с перерасходом заряда, но и другие недочеты, выявленные в нескольких последних версиях iOS.

Что еще не так с iOS 13.5 и 13.5.1

Как сообщал CNews, недокументированная «функция» ускоренного разряда iPhone была интегрирована еще в iOS 13.5, вышедшую 20 мая 2020 г. и решения проблемы тогда тоже не существовало. Апдейт до 13.5.1 проблему, как выяснилось, не решал, а откатиться до более ранней версии прошивки не представляется возможным.

Связано это с тем, что 27 мая 2020 г. Apple перестала подписывать iOS и iPadOS версии 13.4.1, и это означает, что установившие прошивку 13.5 и 13.5.1 пользователи будут вынуждены мириться с их багами до тех пор, пока Apple не выпустит iOS 13.6 или более поздний релиз.

К слову, установка iOS 13.5 на iPad или iPhone приводит к появлению еще одного сбоя. На этих устройствах «ломается» воспроизведение видеороликов, записанных в формате MP4. Пользователи потеряли возможность смотреть свои видео как при помощи штатного проигрывателя, так и в сторонних плеерах, в том числе NPlayer или InFuse.

Проблема с зеленым экраном

Список недочетов свежих мобильных прошивок Apple содержит в себе заметно больше пунктов. Так, после выхода 13.5.1, пишет MacRumors, в интернете стали появляться сообщения с жалобами пользователей Phone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на периодически появляющийся заметный зеленый оттенок у дисплеев.

Экран iPhone 11 с зеленоватым оттенком оттенком (справа)

Сообщения о проблеме обнаружились, в частности, на Reddit, американском аналоге российского «Пикабу». Соответствующая тема пользователя Deathstroke_66 собрала свыше 80 комментариев, авторы которых подтверждали факт наличия недочета.

Участник форума MacRumors под псевдонимом noobinator описал проблему так: «Примерно в 25 % случаев, когда я разблокирую экран своего iPhone 11 Pro, изображение на экране размыто и имеет заметный зеленый оттенок. Примерно через 3 секунды он приходит в норму».

Пользователей уверены, что проблема носит программный характер, так как проявилась у большинства после установки прошивки 13.5.1. У некоторых из них подобный баг проявлялся также на версиях 13.5 и 13.4.1.