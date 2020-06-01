Обновление ОС для iPhone обернулось кошмаром для пользователей

Прошивка iOS 13.5 для iPhone и iPad стала причиной резкого роста расхода заряда батареи, а у некоторых пользователей ее установка вызвала циклическую перезагрузку устройств. В ряде случаев была нарушена работа видеопроигрывателя, и даже сброс к заводским настройкам не способен решить все проблемы. С выпуском патча Apple не спешит.

Очень опасное обновление

Владельцы мобильных устройств Apple стали массово жаловаться на проблемы с ними после установки новой версии iOS. Как пишет портал Softpedia, iPad и iPhone перестают работать стабильно после обновления прошивки до версии 13.5.

Владельцы гаджетов на iOS атаковали с жалобами официальный аккаунт технической поддержки Apple в Twitter (@AppleSupport). Чаще всего пользователи сообщали о проблемах с быстрым разрядом аккумулятора, но некоторые из них столкнулись с более серьезным дефектом – с циклической перезагрузкой устройства. По данным ресурса Apple Insider, подобное чаще всего происходит на 10,5-дюймовых iPad – планшеты самопроизвольно перезагружаются через 30-45 секунд после полноценной загрузки системы. С аналогичным сбоем столкнулись и владельцы 11-дюймовых iPad Pro.

Решения проблемы не существует

На момент публикации материала iOS версии 13.5 была самой новой версией мобильной платформы Apple – она вышла 20 мая 2020 г. Apple осведомлена о том, как много недочетов оказалось в ее свежей прошивке, но официальных подтверждений от нее пока не поступало. Она лишь просит пользователей уточнить время работы устройств на одном заряде. Из этого следует, что даты релиза патча, устраняющего их (или серии патчей) пока не существует.

Аккаунт техподдержки Apple в Twitter захлестнула волна комментариев недовольных пользователей

Softpedia пишет, что пользователи пока не сумели своими силами побороть недостатки iOS 13. Утверждается, что даже сброс к заводским настройкам не решает проблему с перезагрузками и повышенным расходом заряда, как и перевод iPad или iPhone в режим DFU.

Установить более старую версию iOS вместо 13.5 тоже больше не представляется возможным. 27 мая 2020 г. Apple перестала подписывать iOS и iPadOS версии 13.4.1, и это означает, что установившие прошивку 13.5 пользователи будут вынуждены мириться с ее багами до тех пор, пока Apple не выпустит требуемый апдейт.

Еще одна проблема iOS 13.5

По информации Forbes, установка iOS 13.5 на iPad или iPhone приводит к появлению еще одно сбоя. На этих устройствах «ломается» воспроизведение видеороликов, записанных в формате MP4. Как пишет издание, пользователи потеряли возможность смотреть свои видео как при помощи штатного проигрывателя, так и в сторонних плеерах, в том числе NPlayer или InFuse.

Данная проблема перешла в iOS 13.5 из более ранних версий прошивки. К примеру, на официальном форуме Apple пользователь под псевдонимом rrive1 пожаловался на нее еще 9 апреля 2020 г., сообщив, что она проявилась в iOS 13.4 и 13.4.1. Пользователь того же ресурса MaxIta83 рассказал о подобном еще раньше, 26 марта 2020 г.

Аналогичная тема поднималась и на форуме профильного ресурса MacRumors, посвященного продукции Apple. Существование проблемы с воспроизведением видео подтвердили более десяти пользователей. Как пишет Forbes, Этот недочет своей прошивки Apple признала. Между тем, компания не раскрывает сроки его устранения.

Напомним, что 22 июня 2020 г. Apple в онлайн-режиме проведет свою ежегодную конференцию WWDC 2020. На ней она покажет первую публичную бета-версию iOS 14, в которой описанные проблемы могут быть решены.

Апдейт в добровольно-принудительном порядке

Несмотря на общее низкое качество сборки iOS 13.5, Apple настоятельно рекомендует всем владельцам ее мобильных устройств как можно скорее перейти на нее. Аргументирует это она тем, что в прежних версиях прошивки содержится россыпь опасных уязвимостей.

iOS 13 так и не стала самой стабильной версией прошивки Apple

К их числу относится брешь, появившаяся как минимум в версии 3.1.3 десятилетней давности. Как сообщал CNews, о ней стало известно 15 мая 2020 г.

Уязвимость скрывается в фирменном почтовом клиенте Mail и позволяет удаленно взламывать iPhone и получать доступ к личной информации. На тот момент Apple не хотела признавать эту проблему, и под угрозой взлома было более 900 млн iPhone по всему миру.