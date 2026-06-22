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Apple DFU Device Firmware Update низкоуровневый режим обновления прошивки iPhone
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Apple DFU и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13045 3
|X Corp - Twitter 2929 2
|U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
|U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
|США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164222 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
|MacRumors 148 1
|AppleInsider 399 1
|Forbes - Форбс 975 1
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