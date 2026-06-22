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Apple DFU Device Firmware Update низкоуровневый режим обновления прошивки iPhone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.06.2026 Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы. Сделать ничего нельзя 1
01.06.2020 Обновление ОС для iPhone обернулось кошмаром для пользователей 1
14.02.2019 iPhone можно сломать, сказав ему пять слов 1
18.08.2017 Найден способ взломать блокировку iPhone за 15 секунд. Видео 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Apple DFU и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13045 3
X Corp - Twitter 2929 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7465 4
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MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 363 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 190 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6806 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10553 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1565 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12040 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7558 3
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Apple iPad 3983 2
Apple FaceTime 192 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Apple iPhone 7 287 1
Apple iPad Pro 314 1
Apple iMessage - Мессенджер 167 1
Apple Siri - Голосовой помощник 434 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5603 1
Apple iPadOS 139 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Английский язык 6990 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 589 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7691 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
MacRumors 148 1
AppleInsider 399 1
Forbes - Форбс 975 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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