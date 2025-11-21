Разделы

США Калифорния Сан-Бернардино

США - Калифорния - Сан-Бернардино

СОБЫТИЯ


21.11.2025 Ценный металл, нужный для производства чипов, подорожал на 1500%. Виновата торговая война США и Китая 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
02.07.2019 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal 1
02.11.2018 Разведчики Великобритании и США предлагают правила кибервойны. Хотя никто не будет их соблюдать 1
04.09.2018 Силовики США и Великобритании потребовали у ИТ-компаний дать им бэкдоры для слежки за пользователями. Опрос 1
14.03.2018 Российские правоохранители закупают технику для взлома iPhone и смартфонов на Android 1
18.08.2017 Найден способ взломать блокировку iPhone за 15 секунд. Видео 2
16.01.2017 Знаменитые хакеры - взломщики iPhone пали жертвами киберпреступников 1
27.12.2016 Топ-менеджер Oracle уволился из-за Трампа 2
02.12.2016 Найден способ возвращать к жизни ворованные iPhone и iPad. Видео 2
18.11.2016 Facebook сознался в скупке краденых паролей 1
14.11.2016 ИТ-компании США требуют от Трампа «вернуть долг за победу» 1
05.08.2016 Apple заплатит за «дыры» в своем ПО вдвое больше, чем Google 2
27.06.2016 ФБР потратит «сотни миллионов долларов» на новую секретную технологию слежки за населением 1
22.06.2016 Apple впервые в истории рассекретила код ОС iPhone и iPad 1
10.05.2016 Apple против ФБР: как развивался и чем закончился главный технологический конфликт весны 1
04.04.2016 В продажу вышло устройство за $170 для взлома любого iPhone 1
25.03.2016 Опасаясь «закладок» спецслужб, Apple разработает собственные облака 1
15.03.2016 Бунт против Обамы и ФБР: Facebook, Google и WhatsApp усилят шифрование данных 1
26.02.2016 Apple взяла на работу создателя любимого мессенджера Эдварда Сноудена 1
14.02.2013 Роботы против "нового Рэмбо" 1
27.04.2006 Минюст: россиян накажут браслетами-шпионами 1
20.03.2006 На заключенных повесят GPS-браслеты 1
07.07.2005 Прогноз дорожной стихии стал реальностью 1
13.04.2005 Надувные ретрансляторы взмывают в небо 1
13.04.2005 Надувные ретрансляторы взмывают в небо 1
01.11.2000 Бывший судья вошел в совет директоров MP3.com 1

Публикаций - 27, упоминаний - 31

США и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12593 18
Google LLC 12215 7
Microsoft Corporation 25215 7
Meta Platforms - Facebook 4523 6
X Corp - Twitter 2903 4
Amazon Inc - Amazon.com 3125 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1577 3
Telegram Group 2523 2
Cellebrite 23 2
Oracle Corporation 6859 2
Snapchat 138 2
ЛАН-проект 11 1
Red Hat CoreOS 10 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1004 1
Frontier Communications - Citizens Utilities Company - Citizens Communications Company 13 1
Huawei 4204 1
LG Electronics 3671 1
ZTE Corporation 771 1
HTC Corporation 1505 1
Lenovo Motorola 3525 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Telegram Messenger LLP 7 1
Cisco Systems 5218 1
IBM - International Business Machines Corp 9549 1
Intel Corporation 12522 1
Qualcomm Technologies 1906 1
Yahoo! 3707 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 869 1
AT&T Inc 1697 1
Adobe Systems 1571 1
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 2
eBay Inc 1630 2
Microsoft - LinkedIn 678 2
Социальные гарантии 39 1
Держава АКБ 41 1
Sherpa Capital 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8122 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5758 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 598 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1615 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1353 3
Судебная власть - Judicial power 2406 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 289 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3345 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3445 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 728 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5216 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 731 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 747 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 1
Software and Information Industry Association 1 1
Демократическая политическая партия США 119 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31478 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25574 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25503 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6992 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4747 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21906 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8149 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8352 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12310 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27087 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31821 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13296 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22921 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11265 3
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 324 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3317 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9592 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3981 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12989 2
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 85 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1465 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 221 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7170 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9505 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 546 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12945 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 859 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72658 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2421 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12687 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6240 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6300 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56880 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1575 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8658 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5658 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1278 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7335 16
Apple iPhone 5 777 13
Apple iOS 8217 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5146 6
Google Android 14630 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1200 4
Apple iPad 3920 2
Apple iCloud 286 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5121 2
Apple DFU - Device Firmware Update - низкоуровневый режим обновления прошивки iPhone 3 1
Apple iPad Pro 306 1
MP3.com 130 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Cellebrite UFED - Cellebrite Universal Forensics Extraction Device 12 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 362 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 1
Apple iPhone 8 186 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Nokia BB5 1 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 1
Apple SRDP - Apple Security Research Device Program - Apple Security Bounty 2 1
Apple iPhone 7 286 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 862 1
Google Chromebook - Google Хромбук 238 1
Apple iTunes Store 1115 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 918 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3430 1
Microsoft Azure 1457 1
Google Cloud Platform - GCP 343 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Apple ID - Система аутентификации 126 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 19 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 392 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 601 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 3
Woodford Jeanne - Вудфорд Джинни 2 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
Catz Safra - Катц Сафра 42 1
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 12 1
Levin Jonathan - Левин Джонатан 1 1
Krstić Ivan - Крстич Иван 3 1
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 58 1
Feinstein Dianne - Файнштейн Дайан 4 1
Polisner George - Полиснер Джордж 1 1
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 15 1
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 1
Clinton Larry - Клинтон Ларри 4 1
Zdziarski Jonathan - Здзиарски Джонатан 5 1
Ohanian Alexis - Оханян Алексис 2 1
Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 11 1
Jacobs Frederic - Джейкобс Фредерик 1 1
Малик Ташфин 1 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 26 1
Thiel Peter - Тиль Питер 31 1
Галушкин Олег 182 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
McAfee John - МакАфи Джон 32 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Скляров Дмитрий 64 1
Scarlett John - Скарлетт Джон 1 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 8 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53371 20
США - Калифорния 4773 8
Россия - РФ - Российская федерация 156042 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13554 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1032 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 3
Канада 4982 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18129 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5341 2
США - Алабама 145 2
Япония 13524 2
Ирландия - Республика 1024 2
Дания - Королевство 1318 2
Финляндия - Финляндская Республика 3657 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2535 2
Новая Зеландия 731 2
США - Калифорния - Купертино 276 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 2
Израиль 2782 2
США - Калифорния - Сан-Диего 369 2
США - Вирджиния - Виргиния 274 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Окленд 41 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Португалия - Лиссабон 41 1
США - Аляска - Анкоридж 23 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 44 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 17 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Швеция - Королевство 3671 1
Польша - Республика 1999 1
Бельгия - Королевство 1168 1
Германия - Федеративная Республика 12924 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Франция - Французская Республика 7970 1
Венгрия 849 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 820 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Испания - Королевство 3758 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54787 14
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1620 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3690 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8507 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3020 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8323 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 550 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31691 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6332 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15013 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7537 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1651 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51075 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6058 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5285 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6893 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2009 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2581 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1554 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1680 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 790 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25857 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9611 1
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 33 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2532 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5494 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20275 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 563 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8890 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1321 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 108 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 888 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 762 1
Конституция США 66 1
The Washington Post 342 2
MIT Technology Review 65 1
IBT - International Business Times 14 1
PCWorld - PC World 46 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
MacRumors 141 1
Politico 18 1
Reddit 352 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
The Guardian - Британская газета 384 1
VentureBeat 90 1
The Information 69 1
The Intercept 12 1
Daily Mail 56 1
CRN 49 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 36 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2594 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Black Hat - Конференция 117 1
Oracle OpenWorld 65 1
