Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

США Аляска Анкоридж

США - Аляска - Анкоридж

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее 1
27.09.2022 Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли 1
01.08.2018 Из-за кибератаки чиновники на Аляске перешли на пишущие машинки 1
10.09.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в продаже 1
31.08.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в печати 1
13.08.2010 Сборники дополнений к Fallout 3 в продаже 1
03.08.2010 "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" в печати 1
29.07.2010 На Аляске разбился С-17 Globemaster III 1
03.02.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в России 1
20.08.2009 На Аляске зафиксировано сильное землетрясение 1
23.03.2009 На Аляске возросла вероятность извержения вулкана Redoubt 1
27.01.2009 Fallout 3: Operation Anchorage в продаже 1
26.01.2009 Новолуние отмечено серией мощных землетрясений 1
16.01.2009 Fallout 3: Operation Anchorage. Скриншоты 1
09.01.2009 Fallout 3: Operation Anchorage. Скриншоты 1
11.12.2008 Fallout 3: Operation Anchorage. Скриншоты 1
25.11.2008 Fallout 3: DLC и редактор для РС 1
17.08.2007 Медицинский центр Аляски потерял ноутбук с приватными данными пациентов 1
18.07.2006 Kodiak Kenai построит подводную кабельную сеть 2
21.03.2006 Извержение вулкана привлекает миллионы интернетчиков 1
07.07.2005 Прогноз дорожной стихии стал реальностью 1
24.07.2000 Mobex Communications выиграла $6.1 млн. контракт по внедрению новой мобильной системы полиции г.Анкоридж, США 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

США и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 7
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 5
Lookout 36 4
8664 2
InfoWatch - Инфовотч 1056 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1534 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
ESET - ESET Software 1138 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 190 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 527 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1014 5
Stealth - Стелс-технология 205 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 689 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28512 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13266 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2419 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14195 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3067 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11976 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2648 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3193 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2627 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4774 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6078 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 986 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 546 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4517 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2730 1
Пропускная способность - Bandwidth 1800 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11025 1
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 129 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1492 1
Fallout 142 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 5
Microsoft Windows 7 1989 1
Microsoft Xbox Live 306 1
Microsoft Xbox Live Marketplace 33 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1859 1
Microsoft Points 74 1
Гинятуллин Роман 61 1
Wyatt Eric - Уайятт Эрик 1 1
Зенкин Денис 263 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 549 1
США - Аляска 240 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 11
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 10
Россия - РФ - Российская федерация 152036 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 6
США - Мэриленд 293 4
Земля - планета Солнечной системы 10525 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 1
Азия - Азиатский регион 5662 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 29 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 1
Америка Южная 862 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 793 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 670 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1423 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
США - Миннесота - Миннеаполис 67 1
США - Калифорния - Окленд 41 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3170 1
США - Калифорния - Сакраменто 44 1
США - Аляска - Кадьяк 11 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 26 1
США - Северная Дакота 41 1
Америка Южная - Патагония 10 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11244 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6733 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8807 5
Металлы - Золото - Gold 1175 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10378 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 566 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Энергетика - Energy - Energetically 5359 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 456 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9307 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6106 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1879 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 97 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Аспирин 16 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1625 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5848 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1519 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 736 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11344 3
AP - Associated Press 2006 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 130 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще