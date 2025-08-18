Разделы

Трафик в Telegram вырос на 45% во время встречи глав России и США на Аляске – big data T2

Big data T2 проанализировала данные по трафику на новостных порталах, в Telegram и Rutube во время визита главы Российской Федерации в Аляску. Рост трафика фиксируется к началу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Показали устремились вверх в 22 часа, когда президент России прибыл в Анкоридж. Максимальные показатели наблюдались в 23 часа во время закрытой встречи глав государств. Об этом CNews сообщили представители T2.

Наибольший рост установлен на платформе Telegram – 45%, далее в Rutube – 35%. Общий рост трафика на всех доступных платформах и новостных сайтах составил 28% в интервале c 23 часов до полуночи в сравнении с предыдущим часом. Трафик вернулся к среднему значению ближе к трем часам ночи 16 августа, после окончания совместной пресс-конференции.

Тем временем анализ трафика на сайтах ведущих федеральных СМИ не показал значимых изменений с предыдущими часами – можно предположить, что основным источником информации ночью с 15 на 16 августа стали Telegram-каналы новостных изданий.

