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США Аляска
СОБЫТИЯ
|01.08.2018
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Из-за кибератаки чиновники на Аляске перешли на пишущие машинки
Шифровальщик с аварийной кнопкой Администрации района Матануска-Суситна столицы Аляски Анкориджа пришлось заново перестраивать всю свою цифровую инфраструктуру в результате
|05.06.2017
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Более 25 тыс. студентов Университета Аляски стали жертвами хакеров
Более 25 тыс. студентов, сотрудников и преподавателей Университета Аляски пострадали от фишинговой атаки, с помощью которой злоумышленники смогли похитить персональные данные: имена, номера соцстрахования, номера телефонов и адреса. Об этом CNews сообщили в ко
|08.12.2011
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От Аляски до Новой Зеландии: полное лунное затмение 10 декабря
но начнется вечером в 11.33.36 по московскому времени и полностью завершится в 16.11.58. Полная фаза затмения продлится в два раза меньше, чем в прошлый раз, 15 июня. Затмение можно будет наблюдать с Аляски, из Центральной и Восточной Азии, Японии и Австралии с Новой Зеландией. Не полностью оно будет видно с западного побережья США и Канады – оно закончится там уже после захода Луны. В Цент
|17.11.2011
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Сенсация: на Аляске нашли бронзу неизвестного происхождения
атов, тогда как он сам был отлит лет на 400-500 раньше. Вдобавок к этому, тысячу лет назад эскимосы Аляски не умели выплавлять бронзу. Артефакт представляет собой прямоугольное звено размерами
|25.02.2011
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На Аляске найден крематорий возрастом 11,5 тыс. лет
Археологи Университета Аляски в Фербенксе (США) раскопали древнейшее захоронение человека в Арктике и субарктической Северной Америке. Находка пролила свет на обычаи обитателей Аляски, живших 11,5 тысяч лет то
|29.07.2010
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На Аляске разбился С-17 Globemaster III
Как сообщает Reuters, на Аляске в ходе выполнения тренировочного полёта в лесу вблизи ВПП авиабазы "Эльмендорф" (г. Анкоридж) разбился военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster III 3 крыла ВВС США, базирующегося на
|19.07.2010
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В Папуа-Новой Гвинее и на Аляске произошли сильные землетрясения
изошли сильные землетрясения. В 9 часов 56 минут по московскому времени на Лисьих островах (Алеуты, Аляска) произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 33 км. В 17 часов 4 минуты по моско
|16.04.2010
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На Аляске произошло сильное землетрясение
зафиксировала в прибрежной зоне страны землетрясение силой 5,6 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 144 км к юго-востоку от города Колд-Бэй (штат Аляска), очаг располагался на глубине 30 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.
|20.08.2009
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На Аляске зафиксировано сильное землетрясение
овано землетрясение магнитудой 5,0. По данным Центра сбора и обработки информации по землетрясениям Аляски, эпицентр находился в 50 км западнее столицы штата г.Анкоридж, сообщает РБК со ссылкой
|18.05.2009
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На Аляске произошла серия землетрясений
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 15-17 мая на острове Кадьяк у южного побережья Аляски произошла серия землетрясений. По данным Национального центра информации о землетрясен
|23.03.2009
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На Аляске возросла вероятность извержения вулкана Redoubt
региона заявили, что извержение вулкана может произойти в 150 км юго-восточнее г.Анкоридж. На долю Аляски приходится 80% всех активных вулканов США.
|17.12.2008
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Ледники Антарктики, Аляски и Гренландии с 2003 года уменьшились на 2 трлн. тонн
данным, полученным со спутника и обнародованным 16 декабря национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), с 2003 года масштаб таяния ледников Антарктики, Аляски и Гренландии уже превысил 2 трлн. тонн, что стало новым свидетельством глобального потепления. О продолжающейся тенденции глобального потепления говорится и в докладе, обнародованном 16
|18.07.2008
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F-22A Raptor с Аляски переброшены на Гуам
Как сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США Elmendorf ("Элмендорф") на Аляске, шесть истребителей F-22A Raptor переброшены на авиабазу Andersen ("Андерсен") на острове Гуам на период с 18 июля по 2 августа 2008 года. Истребители примут участие в учениях Jungle Shi
|14.07.2008
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На Аляске началось извержение вулкана
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в США на одном из отдаленных Алеутских островов штата Аляска началось извержение вулкана. Со склонов вулкана на остров сыпались камни и вулканический пепел. Рыболовецкое судно Tara Gaila спасло 10 человек, в том числе 3 детей, проживавших на ското
|10.06.2008
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Генетический тест выявит потомков древнего жителя Аляски
с помощью массового генетического теста найти родственников человека, умершего на острове к югу от Аляски более 10 тыс. лет назад. В исследовании примут участие населяющие Аляску индейцы из пл
|06.11.2007
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На Аляске сформирована эскадрилья F-22A Raptor
Как сообщает F-16.net, 29 октября 2007 года в ходе торжественной церемонии, прошедшей на авиабазе Элмендорф на Аляске, введена в состав боевых частей ВВС США вторая по счету, 525 эскадрилья истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Структурно 525 эскадрилья входит в состав 3 истребительного авиакрыла,
|17.08.2007
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Медицинский центр Аляски потерял ноутбук с приватными данными пациентов
Медицинский центр крупнейшего города Аляски - Анкориджа (Providence Alaska Medical Center, Anchorage) потерял ноутбук с медицинскими данными пациентов. На компьютере были записаны имена 250 онкологических больных, даты их рождения
|30.03.2007
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Осадки на Аляске обезоруживают ПРО США
противоракетной обороны в $38 млн. "Столь сильные ливни в это время крайне необычны для центральной Аляски, где обычно на протяжении всего года выпадает от силы 30 см осадков", - обескураженно
|21.03.2007
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Форматирование винчестеров обошлось налоговикам Аляски в $200 тыс.
Департамент налогов штата Аляска понёс ущерб на сумму $200 тыс в результате форматирования основного винчестера с важными данными и резервного диска в ходе профилактики компьютерного парка. Ленты резервного копирования
|12.02.2007
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На Аляске будет произведен групповой ракетный пуск
С полигона Покер Флэт на Аляске планируется произвести пуск 10 тяжелых геофизических ракет Black Brant XII в рамках проекта ROPA. Данный проект, сообщает Space Daily, ставит целью исследование механизмов полярных сияни
|31.01.2007
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Обзор Stoked Rider: Alaska Alien. Пришелец в горах Аляски
воего сериала Stoked Rider, на этот раз с подзаголовком Alaska Alien. Данный проект и оказался в центре внимания нашего сегодняшнего обзора.Читайте: Обзор Stoked Rider: Alaska Alien. Пришелец в горах Аляски.
|10.08.2006
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Нефтепровод на Аляске "прогрызли" бактерии?
Как сообщает Newscientisttech, коррозию нефтепровода на Аляске, которая поставила перед США угрозу 8%-го сокращения поставок нефти, могли вызвать бактерии. Коррозия особенно сильно поразила пятикилометровый участок нефтепровода, ведущий от месторожд
|10.08.2006
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Нефтепровод на Аляске "прогрызли" бактерии?
Как сообщает Newscientisttech, коррозию нефтепровода на Аляске, которая поставила перед США угрозу 8%-го сокращения поставок нефти, могли вызвать бактерии. Коррозия особенно сильно поразила пятикилометровый участок нефтепровода, ведущий от месторожд
|03.07.2006
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Новейшие истребители США перебрасывают на Аляску
куда были перебазированы новейшие истребители завоевания господства в воздухе F/A-22 Raptor, стала Аляска. 12 самолетов пятого поколения из состава 27 эскадрильи, прибывших на базу ВВС США Эль
|03.07.2006
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Новейшие истребители США перебрасывают на Аляску
куда были перебазированы новейшие истребители завоевания господства в воздухе F/A-22 Raptor, стала Аляска. 12 самолетов пятого поколения из состава 27 эскадрильи, прибывших на базу ВВС США Эль
|28.02.2005
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Жизнь на Марсе: подтверждение с Аляски
Множится число и прямых, и косвенных указаний на весьма высокую вероятность наличия жизни на Марсе в наши дни. На Аляске обнаружен прежде неизвестный тип бактерий, которые могут ожить после пребывания в замороженном состоянии как минимум в течение 30 тыс. лет. Факт существования подобных организмов вынудит
|28.02.2005
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Жизнь на Марсе: подтверждение с Аляски
Множится число и прямых, и косвенных указаний на весьма высокую вероятность наличия жизни на Марсе в наши дни. На Аляске обнаружен прежде неизвестный тип бактерий, которые могут ожить после пребывания в замороженном состоянии как минимум в течение 30 тыс. лет. Факт существования подобных организмов вынудит
|25.12.2002
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Cуперкомпьютер Cray X1 покупают на Аляске
талах следующего года в одном из зданий университетского городка Фэйрбэнкс (Fairbanks) Университета Аляски (University of Alaska). Использовать суперкомпьютер планируется для прогнозов погоды,
|19.07.2002
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Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления
глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При проведении исследовани
|19.07.2002
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Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления
глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При проведении исследовани
США и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Мишень 186 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Synergy Research Group 48 1
|Dell'Oro Group 66 1
|TeleGeography Research 40 1
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