США - Аляска

Из-за кибератаки чиновники на Аляске перешли на пишущие машинки Шифровальщик с аварийной кнопкой Администрации района Матануска-Суситна столицы Аляски Анкориджа пришлось заново перестраивать всю свою цифровую инфраструктуру в результате

Более 25 тыс. студентов Университета Аляски стали жертвами хакеров Более 25 тыс. студентов, сотрудников и преподавателей Университета Аляски пострадали от фишинговой атаки, с помощью которой злоумышленники смогли похитить персональные данные: имена, номера соцстрахования, номера телефонов и адреса. Об этом CNews сообщили в ко

От Аляски до Новой Зеландии: полное лунное затмение 10 декабря но начнется вечером в 11.33.36 по московскому времени и полностью завершится в 16.11.58. Полная фаза затмения продлится в два раза меньше, чем в прошлый раз, 15 июня. Затмение можно будет наблюдать с Аляски, из Центральной и Восточной Азии, Японии и Австралии с Новой Зеландией. Не полностью оно будет видно с западного побережья США и Канады – оно закончится там уже после захода Луны. В Цент

Сенсация: на Аляске нашли бронзу неизвестного происхождения атов, тогда как он сам был отлит лет на 400-500 раньше. Вдобавок к этому, тысячу лет назад эскимосы Аляски не умели выплавлять бронзу. Артефакт представляет собой прямоугольное звено размерами

На Аляске найден крематорий возрастом 11,5 тыс. лет Археологи Университета Аляски в Фербенксе (США) раскопали древнейшее захоронение человека в Арктике и субарктической Северной Америке. Находка пролила свет на обычаи обитателей Аляски, живших 11,5 тысяч лет то

На Аляске разбился С-17 Globemaster III Как сообщает Reuters, на Аляске в ходе выполнения тренировочного полёта в лесу вблизи ВПП авиабазы "Эльмендорф" (г. Анкоридж) разбился военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster III 3 крыла ВВС США, базирующегося на

В Папуа-Новой Гвинее и на Аляске произошли сильные землетрясения изошли сильные землетрясения. В 9 часов 56 минут по московскому времени на Лисьих островах (Алеуты, Аляска) произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 33 км. В 17 часов 4 минуты по моско

На Аляске произошло сильное землетрясение зафиксировала в прибрежной зоне страны землетрясение силой 5,6 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 144 км к юго-востоку от города Колд-Бэй (штат Аляска), очаг располагался на глубине 30 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

На Аляске зафиксировано сильное землетрясение овано землетрясение магнитудой 5,0. По данным Центра сбора и обработки информации по землетрясениям Аляски, эпицентр находился в 50 км западнее столицы штата г.Анкоридж, сообщает РБК со ссылкой

На Аляске произошла серия землетрясений Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 15-17 мая на острове Кадьяк у южного побережья Аляски произошла серия землетрясений. По данным Национального центра информации о землетрясен

На Аляске возросла вероятность извержения вулкана Redoubt региона заявили, что извержение вулкана может произойти в 150 км юго-восточнее г.Анкоридж. На долю Аляски приходится 80% всех активных вулканов США.

Ледники Антарктики, Аляски и Гренландии с 2003 года уменьшились на 2 трлн. тонн данным, полученным со спутника и обнародованным 16 декабря национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), с 2003 года масштаб таяния ледников Антарктики, Аляски и Гренландии уже превысил 2 трлн. тонн, что стало новым свидетельством глобального потепления. О продолжающейся тенденции глобального потепления говорится и в докладе, обнародованном 16

F-22A Raptor с Аляски переброшены на Гуам Как сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США Elmendorf ("Элмендорф") на Аляске, шесть истребителей F-22A Raptor переброшены на авиабазу Andersen ("Андерсен") на острове Гуам на период с 18 июля по 2 августа 2008 года. Истребители примут участие в учениях Jungle Shi

На Аляске началось извержение вулкана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в США на одном из отдаленных Алеутских островов штата Аляска началось извержение вулкана. Со склонов вулкана на остров сыпались камни и вулканический пепел. Рыболовецкое судно Tara Gaila спасло 10 человек, в том числе 3 детей, проживавших на ското

Генетический тест выявит потомков древнего жителя Аляски с помощью массового генетического теста найти родственников человека, умершего на острове к югу от Аляски более 10 тыс. лет назад. В исследовании примут участие населяющие Аляску индейцы из пл

На Аляске сформирована эскадрилья F-22A Raptor Как сообщает F-16.net, 29 октября 2007 года в ходе торжественной церемонии, прошедшей на авиабазе Элмендорф на Аляске, введена в состав боевых частей ВВС США вторая по счету, 525 эскадрилья истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Структурно 525 эскадрилья входит в состав 3 истребительного авиакрыла,

Медицинский центр Аляски потерял ноутбук с приватными данными пациентов Медицинский центр крупнейшего города Аляски - Анкориджа (Providence Alaska Medical Center, Anchorage) потерял ноутбук с медицинскими данными пациентов. На компьютере были записаны имена 250 онкологических больных, даты их рождения

Осадки на Аляске обезоруживают ПРО США противоракетной обороны в $38 млн. "Столь сильные ливни в это время крайне необычны для центральной Аляски, где обычно на протяжении всего года выпадает от силы 30 см осадков", - обескураженно

Форматирование винчестеров обошлось налоговикам Аляски в $200 тыс. Департамент налогов штата Аляска понёс ущерб на сумму $200 тыс в результате форматирования основного винчестера с важными данными и резервного диска в ходе профилактики компьютерного парка. Ленты резервного копирования

На Аляске будет произведен групповой ракетный пуск С полигона Покер Флэт на Аляске планируется произвести пуск 10 тяжелых геофизических ракет Black Brant XII в рамках проекта ROPA. Данный проект, сообщает Space Daily, ставит целью исследование механизмов полярных сияни

Обзор Stoked Rider: Alaska Alien. Пришелец в горах Аляски воего сериала Stoked Rider, на этот раз с подзаголовком Alaska Alien. Данный проект и оказался в центре внимания нашего сегодняшнего обзора.Читайте: Обзор Stoked Rider: Alaska Alien. Пришелец в горах Аляски.

Нефтепровод на Аляске "прогрызли" бактерии? Как сообщает Newscientisttech, коррозию нефтепровода на Аляске, которая поставила перед США угрозу 8%-го сокращения поставок нефти, могли вызвать бактерии. Коррозия особенно сильно поразила пятикилометровый участок нефтепровода, ведущий от месторожд

Нефтепровод на Аляске "прогрызли" бактерии? Как сообщает Newscientisttech, коррозию нефтепровода на Аляске, которая поставила перед США угрозу 8%-го сокращения поставок нефти, могли вызвать бактерии. Коррозия особенно сильно поразила пятикилометровый участок нефтепровода, ведущий от месторожд

Новейшие истребители США перебрасывают на Аляску куда были перебазированы новейшие истребители завоевания господства в воздухе F/A-22 Raptor, стала Аляска. 12 самолетов пятого поколения из состава 27 эскадрильи, прибывших на базу ВВС США Эль

Новейшие истребители США перебрасывают на Аляску куда были перебазированы новейшие истребители завоевания господства в воздухе F/A-22 Raptor, стала Аляска. 12 самолетов пятого поколения из состава 27 эскадрильи, прибывших на базу ВВС США Эль

Жизнь на Марсе: подтверждение с Аляски Множится число и прямых, и косвенных указаний на весьма высокую вероятность наличия жизни на Марсе в наши дни. На Аляске обнаружен прежде неизвестный тип бактерий, которые могут ожить после пребывания в замороженном состоянии как минимум в течение 30 тыс. лет. Факт существования подобных организмов вынудит

Жизнь на Марсе: подтверждение с Аляски Множится число и прямых, и косвенных указаний на весьма высокую вероятность наличия жизни на Марсе в наши дни. На Аляске обнаружен прежде неизвестный тип бактерий, которые могут ожить после пребывания в замороженном состоянии как минимум в течение 30 тыс. лет. Факт существования подобных организмов вынудит

Cуперкомпьютер Cray X1 покупают на Аляске талах следующего года в одном из зданий университетского городка Фэйрбэнкс (Fairbanks) Университета Аляски (University of Alaska). Использовать суперкомпьютер планируется для прогнозов погоды,

Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При проведении исследовани