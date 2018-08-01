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США Аляска

США - Аляска

СОБЫТИЯ


01.08.2018 Из-за кибератаки чиновники на Аляске перешли на пишущие машинки

Шифровальщик с аварийной кнопкой Администрации района Матануска-Суситна столицы Аляски Анкориджа пришлось заново перестраивать всю свою цифровую инфраструктуру в результате

05.06.2017 Более 25 тыс. студентов Университета Аляски стали жертвами хакеров

Более 25 тыс. студентов, сотрудников и преподавателей Университета Аляски пострадали от фишинговой атаки, с помощью которой злоумышленники смогли похитить персональные данные: имена, номера соцстрахования, номера телефонов и адреса. Об этом CNews сообщили в ко
08.12.2011 От Аляски до Новой Зеландии: полное лунное затмение 10 декабря

но начнется вечером в 11.33.36 по московскому времени и полностью завершится в 16.11.58. Полная фаза затмения продлится в два раза меньше, чем в прошлый раз, 15 июня. Затмение можно будет наблюдать с Аляски, из Центральной и Восточной Азии, Японии и Австралии с Новой Зеландией. Не полностью оно будет видно с западного побережья США и Канады – оно закончится там уже после захода Луны. В Цент
17.11.2011 Сенсация: на Аляске нашли бронзу неизвестного происхождения

атов, тогда как он сам был отлит лет на 400-500 раньше. Вдобавок к этому, тысячу лет назад эскимосы Аляски не умели выплавлять бронзу. Артефакт представляет собой прямоугольное звено размерами

25.02.2011 На Аляске найден крематорий возрастом 11,5 тыс. лет

Археологи Университета Аляски в Фербенксе (США) раскопали древнейшее захоронение человека в Арктике и субарктической Северной Америке. Находка пролила свет на обычаи обитателей Аляски, живших 11,5 тысяч лет то
29.07.2010 На Аляске разбился С-17 Globemaster III

Как сообщает Reuters, на Аляске в ходе выполнения тренировочного полёта в лесу вблизи ВПП авиабазы "Эльмендорф" (г. Анкоридж) разбился военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster III 3 крыла ВВС США, базирующегося на

19.07.2010 В Папуа-Новой Гвинее и на Аляске произошли сильные землетрясения

изошли сильные землетрясения. В 9 часов 56 минут по московскому времени на Лисьих островах (Алеуты, Аляска) произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 33 км. В 17 часов 4 минуты по моско
16.04.2010 На Аляске произошло сильное землетрясение

зафиксировала в прибрежной зоне страны землетрясение силой 5,6 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 144 км к юго-востоку от города Колд-Бэй (штат Аляска), очаг располагался на глубине 30 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.
20.08.2009 На Аляске зафиксировано сильное землетрясение

овано землетрясение магнитудой 5,0. По данным Центра сбора и обработки информации по землетрясениям Аляски, эпицентр находился в 50 км западнее столицы штата г.Анкоридж, сообщает РБК со ссылкой
18.05.2009 На Аляске произошла серия землетрясений

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 15-17 мая на острове Кадьяк у южного побережья Аляски произошла серия землетрясений. По данным Национального центра информации о землетрясен
23.03.2009 На Аляске возросла вероятность извержения вулкана Redoubt

региона заявили, что извержение вулкана может произойти в 150 км юго-восточнее г.Анкоридж. На долю Аляски приходится 80% всех активных вулканов США.
17.12.2008 Ледники Антарктики, Аляски и Гренландии с 2003 года уменьшились на 2 трлн. тонн

данным, полученным со спутника и обнародованным 16 декабря национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), с 2003 года масштаб таяния ледников Антарктики, Аляски и Гренландии уже превысил 2 трлн. тонн, что стало новым свидетельством глобального потепления. О продолжающейся тенденции глобального потепления говорится и в докладе, обнародованном 16

18.07.2008 F-22A Raptor с Аляски переброшены на Гуам

Как сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США Elmendorf ("Элмендорф") на Аляске, шесть истребителей F-22A Raptor переброшены на авиабазу Andersen ("Андерсен") на острове Гуам на период с 18 июля по 2 августа 2008 года. Истребители примут участие в учениях Jungle Shi
14.07.2008 На Аляске началось извержение вулкана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в США на одном из отдаленных Алеутских островов штата Аляска началось извержение вулкана. Со склонов вулкана на остров сыпались камни и вулканический пепел. Рыболовецкое судно Tara Gaila спасло 10 человек, в том числе 3 детей, проживавших на ското
10.06.2008 Генетический тест выявит потомков древнего жителя Аляски

с помощью массового генетического теста найти родственников человека, умершего на острове к югу от Аляски более 10 тыс. лет назад. В исследовании примут участие населяющие Аляску индейцы из пл
06.11.2007 На Аляске сформирована эскадрилья F-22A Raptor

Как сообщает F-16.net, 29 октября 2007 года в ходе торжественной церемонии, прошедшей на авиабазе Элмендорф на Аляске, введена в состав боевых частей ВВС США вторая по счету, 525 эскадрилья истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Структурно 525 эскадрилья входит в состав 3 истребительного авиакрыла,

17.08.2007 Медицинский центр Аляски потерял ноутбук с приватными данными пациентов

Медицинский центр крупнейшего города Аляски - Анкориджа (Providence Alaska Medical Center, Anchorage) потерял ноутбук с медицинскими данными пациентов. На компьютере были записаны имена 250 онкологических больных, даты их рождения
30.03.2007 Осадки на Аляске обезоруживают ПРО США

противоракетной обороны в $38 млн. "Столь сильные ливни в это время крайне необычны для центральной Аляски, где обычно на протяжении всего года выпадает от силы 30 см осадков", - обескураженно

21.03.2007 Форматирование винчестеров обошлось налоговикам Аляски в $200 тыс.

Департамент налогов штата Аляска понёс ущерб на сумму $200 тыс в результате форматирования основного винчестера с важными данными и резервного диска в  ходе профилактики компьютерного парка. Ленты резервного копирования
12.02.2007 На Аляске будет произведен групповой ракетный пуск

С полигона Покер Флэт на Аляске планируется произвести пуск 10 тяжелых геофизических ракет Black Brant XII в рамках проекта ROPA. Данный проект, сообщает Space Daily, ставит целью исследование механизмов полярных сияни
31.01.2007 Обзор Stoked Rider: Alaska Alien. Пришелец в горах Аляски

воего сериала Stoked Rider, на этот раз с подзаголовком Alaska Alien. Данный проект и оказался в центре внимания нашего сегодняшнего обзора.Читайте: Обзор Stoked Rider: Alaska Alien. Пришелец в горах Аляски.
10.08.2006 Нефтепровод на Аляске "прогрызли" бактерии?

Как сообщает Newscientisttech, коррозию нефтепровода на Аляске, которая поставила перед США угрозу 8%-го сокращения поставок нефти, могли вызвать бактерии. Коррозия особенно сильно поразила пятикилометровый участок нефтепровода, ведущий от месторожд
10.08.2006 Нефтепровод на Аляске "прогрызли" бактерии?

Как сообщает Newscientisttech, коррозию нефтепровода на Аляске, которая поставила перед США угрозу 8%-го сокращения поставок нефти, могли вызвать бактерии. Коррозия особенно сильно поразила пятикилометровый участок нефтепровода, ведущий от месторожд
03.07.2006 Новейшие истребители США перебрасывают на Аляску

куда были перебазированы новейшие истребители завоевания господства в воздухе F/A-22 Raptor, стала Аляска. 12 самолетов пятого поколения из состава 27 эскадрильи, прибывших на базу ВВС США Эль
03.07.2006 Новейшие истребители США перебрасывают на Аляску

куда были перебазированы новейшие истребители завоевания господства в воздухе F/A-22 Raptor, стала Аляска. 12 самолетов пятого поколения из состава 27 эскадрильи, прибывших на базу ВВС США Эль
28.02.2005 Жизнь на Марсе: подтверждение с Аляски

Множится число и прямых, и косвенных указаний на весьма высокую вероятность наличия жизни на Марсе в наши дни. На Аляске обнаружен прежде неизвестный тип бактерий, которые могут ожить после пребывания в замороженном состоянии как минимум в течение 30 тыс. лет. Факт существования подобных организмов вынудит
28.02.2005 Жизнь на Марсе: подтверждение с Аляски

Множится число и прямых, и косвенных указаний на весьма высокую вероятность наличия жизни на Марсе в наши дни. На Аляске обнаружен прежде неизвестный тип бактерий, которые могут ожить после пребывания в замороженном состоянии как минимум в течение 30 тыс. лет. Факт существования подобных организмов вынудит
25.12.2002 Cуперкомпьютер Cray X1 покупают на Аляске

талах следующего года в одном из зданий университетского городка Фэйрбэнкс (Fairbanks) Университета Аляски (University of Alaska). Использовать суперкомпьютер планируется для прогнозов погоды,

19.07.2002 Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления

глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При проведении исследовани
19.07.2002 Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления

глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При проведении исследовани

Публикаций - 246, упоминаний - 293

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 6
Microsoft Corporation 25775 6
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
GM - Hughes - DirecTV 123 5
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 5
Lookout 36 4
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 3
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 3
BAE Systems 179 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 3
Vonage 38 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
Patriot Memory 80 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 2
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 2
RSI - Research Support Instruments 2 2
PEI Electronics 2 2
DP Technology - Hexagon - NovAtel - NovAtel Wireless 32 2
Ростелеком 10948 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Seagate Technology 766 2
Telegram Group 2940 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Lockheed Martin 777 15
Boeing 1031 14
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Белый Медведь 20 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
General Dynamics 60 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
ILS - International Launch Services 61 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Timoney Technology 2 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Ball Aerospace & Technologies 49 1
Arianespace 87 1
Puma - Пума 50 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Резонанс НПП 407 1
Daikin Industries 64 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
Space Transport 9 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 29
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 27
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 25
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 21
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
FCC USA BDAC - Broadband Deployment Advisory Committee - Консультативный комитет по развертыванию широкополосного доступа 1 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
NREC - National Robotics Engineering Consortium - Национальный консорциум роботостроения 4 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 47
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 11
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РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 9
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 9
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 15
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 12
Microsoft Windows 2000 8678 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 8
Космодром Байконур 1072 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 7
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 6
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 5
Fallout 170 5
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 4
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 4
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 4
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 4
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 4
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 3
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 3
Apple iPhone 6 4861 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 3
МТС Снежинка 23 2
Nvidia SLI 164 2
U.S. Department of Defense - DARPA FALCON - Force Application and Launch from Continental United States - AirLaunch 5 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
GeoEye IKONOS 127 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 7 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Путин Владимир 3454 5
Левкевич Михаил 59 4
Stevens Ted - Стивенс Тэд 6 3
Зеленский Владимир 32 2
Ушаков Юрий 6 2
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Истомин Максим 26 2
Миллер Сергей 43 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 2
Hoover Richard - Гувер Ричард 2 2
Obering Henry - Оберинг Генри 8 2
Okal Emile - Окал Эмиль 2 2
Tsai Victor - Цай Виктор 2 2
Gingerich Philip - Гинджерич Филип 3 2
Ekstrom Goran - Екстром Горан 2 2
Cray Seymour - Крей Сеймур 6 2
Garcia-Sastre Adolfo - Гарсиа-Састре Адольфо 2 2
Taubenberger Jeffery - Таубенбергер Джеффри 2 2
Lamont Duncan - Ламонт Дункан 2 2
Гумилев Лев 5 2
Tumpey Terrence - Тампи Терренс 2 2
Steiner Achim - Штейнер Ахим 3 2
Libbrecht Kenneth - Либбрехт Кеннет 2 2
Иванов Сергей 405 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Pierce Elizabeth - Пирс Элизабет 1 1
Коноваленко Юрий 4 1
Кайгородов Михаил 5 1
Гусинский Владимир 19 1
Наумов Виктор 126 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Боровиков Игорь 137 1
White Julia - Уайт Джулия 6 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 1
Wyatt Eric - Уайятт Эрик 1 1
Bukoski David - Букоски Дэвид 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 150
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Земля - планета Солнечной системы 10865 58
США - Калифорния 4829 40
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 30
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 29
Европа 24964 29
Канада 5082 29
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 28
Япония 13807 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
Дания - Гренландия 145 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 15
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 15
США - Аляска - Анкоридж 23 13
Южная Корея - Республика 7052 13
Солнечная система - Solar system 2569 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
США - Флорида 786 13
США - Нью-Йорк 3180 12
Америка - Американский регион 2206 11
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 11
США - Аляска - Кадьяк 11 10
Индия - Bharat 5870 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Северный Ледовитый океан 123 9
Арктика - Северный полюс 184 9
США - Хантсвилл 59 9
Норвегия - Королевство 1858 9
Мировой океан - World Ocean 528 8
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 17
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 11
Геология - Ледник - Glacier 218 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Зоология - наука о животных 2887 10
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 9
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 8
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Экватор - Equator 206 6
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 6
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TerraDaily 141 6
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
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