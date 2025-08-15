Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ушаков Юрий
УПОМИНАНИЯ
Ушаков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3284 1
|Греф Герман 456 1
|Волож Аркадий 255 1
|Собянин Сергей 434 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Касперский Евгений 326 1
|Песков Дмитрий 110 1
|Усманов Алишер 301 1
|Титов Борис 59 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Мордашов Алексей 57 1
|Костин Андрей 62 1
|Володин Вячеслав 92 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Евтушенков Владимир 209 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Голодец Ольга 23 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Ливинский Павел 10 1
|Клименко Герман 51 1
|Тиньков Олег 48 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Приходько Сергей 28 1
|Фридман Михаил 139 1
|Золотов Виктор 9 1
|Абрамович Роман 46 1
|Полтавченко Георгий 23 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Лавров Сергей 28 1
|Чайка Юрий 42 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Бортников Александр 26 1
|Хлопонин Александр 8 1
|Громов Алексей 11 1
|Миллер Алексей 21 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Муров Андрей 4 1
|Forbes - Форбс 879 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
|The Bell - Издание 42 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378267, в очереди разбора - 741457.
Создано именных указателей - 181065.
