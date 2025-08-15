Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Ушаков Юрий


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
26.09.2012 Открыт набор студентов в Школу программистов HeadHunter 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ушаков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
МегаФон 9502 1
Yandex - Яндекс 8001 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3273 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9006 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1816 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7826 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 1
Газпром ПАО 1380 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1285 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Альфа-Групп 719 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 577 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 630 1
Unsplash 1149 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 631 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 267 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1877 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6166 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 635 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1304 1
SRE - Site Reliability Engineering 29 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
Путин Владимир 3284 1
Греф Герман 456 1
Волож Аркадий 255 1
Собянин Сергей 434 1
Чубайс Анатолий 215 1
Никифоров Николай 1136 1
Чемезов Сергей 145 1
Касперский Евгений 326 1
Песков Дмитрий 110 1
Усманов Алишер 301 1
Титов Борис 59 1
Дворкович Аркадий 211 1
Мордашов Алексей 57 1
Костин Андрей 62 1
Володин Вячеслав 92 1
Шувалов Игорь 85 1
Евтушенков Владимир 209 1
Матвиенко Валентина 113 1
Вексельберг Виктор 153 1
Голодец Ольга 23 1
Нарышкин Сергей 51 1
Ливинский Павел 10 1
Клименко Герман 51 1
Тиньков Олег 48 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Приходько Сергей 28 1
Фридман Михаил 139 1
Золотов Виктор 9 1
Абрамович Роман 46 1
Полтавченко Георгий 23 1
Дерипаска Олег 37 1
Лавров Сергей 28 1
Чайка Юрий 42 1
Кузнецова Анна 16 1
Бортников Александр 26 1
Хлопонин Александр 8 1
Громов Алексей 11 1
Миллер Алексей 21 1
Фурсенко Андрей 128 1
Муров Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152035 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4037 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 1
США - Колумбия - Вашингтон 1419 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50021 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53572 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1781 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3493 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 1
Forbes - Форбс 879 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
The Bell - Издание 42 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378267, в очереди разбора - 741457.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще