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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ventail Limited Клименко и Ко ГК LiveInternet блог-платформа

Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа

СОБЫТИЯ

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01.06.2017 Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение

«Яндекс» теряет долю в поискеДоля российских пользователей, использующих поисковую систему «Яндекс», стремительно сокращается. Согласно статистике LiveInternet, в апреле этот поисковик применялся в России в 54% случаев, а в мае — в 51,7% случаев. Это самый низкий показатель использования поиска «Яндекс» на российском рынке за всю историю

11.09.2012 Посещаемость «ВКонтакте» за год выросла в 1,5 раза

ители соцсети. Теперь данные по посещаемости «Вконтакте» доступны для публичного просмотра на сайте Liveinternet.ru. В том же сообщении представители соцсети рассказали, что накануне, 10 сентяб
22.08.2011 В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet

Казахстанским пользователям закрыли доступ к разделу блогов популярных блог-сервисов LiveJournal и LiveInternet. Об этом сообщает сообщает издание Tengrinews.kz. «Доступ к сайту закрыт решением Сарыаркинского суда Астаны», - ответил на вопрос о закрытии ЖЖ в своем микроблоге в Twitter минист
27.01.2010 Владелец LiveInternet.ru предлагает онлайн-рекламу в обмен на доли в бизнесах

Герман Клименко, директор и владелец компании LiveInternet, руководитель баннерной системы LBE, создатель List.Ru и ряда других интернет-проектов, в своем блоге на платформе «Живой журнал» сообщил о том, что планирует приобрести небольшие

09.04.2009 «Ведомости» привлекают Liveinternet к делу против «КМ-онлайн»

ресное бюро еще в начале марта, однако ответа так и не пришло», - сказала судья. Также представители «Ведомостей» заявили ходатайство о привлечении к разбирательству владельца статистического сервиса Liveinternet Германа Клименко, так как с этого сайта были взяты сведения о том, что социальную сеть, организованную «КМ-Онлайн», посещает семь человек в сутки. Напомним, что 16 июля 2008 г. газ
12.11.2007 ЖЖ и LiveInternet: «Яндекс» занижает оценки блогов

В последнем проведенном «Яндексом» исследовании блогосферы Рунета содержатся данные и вывод о том, что LiveInternet по популярности обогнал LiveJournal. Компания «Суп», представляющая кириллический сегмент ЖЖ, выразила несогласие как с выводом исследования, так и содержащимися в нем данными, а т
10.11.2007 LiveInternet «порвал» ЖЖ

Осенний отчет о состоянии российской блогосферы, представленный «Яндексом», выявил нового лидера - количество интернет-дневников, размещенных на сервисе LiveInternet, превысило показатели его ближайшего конкурента (LiveJournal) в полтора раза. LiveInternet стал и самым быстрорастущим блогосервисом Рунета - каждую минуту на нем появляется
09.11.2007 LiveInternet обогнал LiveJournal по популярности

та по данным на октябрь 2007 г. Более 75% всех русскоязычных дневников находятся на пяти хостингах: LiveInternet.ru, LiveJournal.ru, Blogs@Mail.ru, Diary.ru и LovePlanet.ru. В апреле 2007 года

15.08.2007 GoGo: теперь с LiveInternet и «МуВи»

ей Mail.Ru поисковый сервис GoGo.Ru начал индексировать содержимое еще двух видеохостингов Рунета - LiveInternet.ru и Myvi.ru («MyВи»). Общее количество видеороликов, индексируемых GoGo.Ru, дос
23.04.2007 ЖЖ в России догнал конкурент

Главным результатом очередного исследования русской блогосферы, проведенного «Яндексом», стал тот факт, что LiveInternet по количеству блогов и ежедневно появляющихся на нем записей почти догнал LiveJournal. Однако, посещаемость русскоязычного сервиса пока что значительно отстает от заграничного конк
18.01.2005 ЖЖ чуть не погиб

ов не выдержали ни дня „без строчки“ и зарегистрировались у нас. — заявил руководитель проекта Liveinternet.ru Валентин Любимов. — В выходные мы наблюдали безусловный рекорд по пришес

Публикаций - 194, упоминаний - 209

Ventail Limited и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9454 104
Google LLC 12847 61
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 55
Microsoft Corporation 25917 28
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1020 25
Meta Platforms - Facebook 4640 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 23
X Corp - Twitter 2945 17
Yahoo! 3730 11
Ростелеком 11098 9
Apple Inc 13343 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 466 7
Otello Corporation - Opera Software 340 5
Google Russia - Гугл Россия 229 5
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
Fly 217 5
Fly - Explay - Эксплей 243 5
Six Apart 48 4
Synacor - Technorati 29 4
Metacafe 12 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 4
Telegram Group 3042 4
Blink 60 4
Mozilla Foundation 210 3
SpyLOG 83 3
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Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
РБК - Медиамир 53 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 263 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик - Корпорация РБС 47 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 2
toodoo 4 2
VK - Mail.ru - Radikal.ru - Радикал-Фото - Радикал-Интернет - Радикал НПП - Радикал Научно-производственного предприятия 2 2
МегаФон 11062 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 6
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 124 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 3
Microsoft - LinkedIn 710 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 600 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 3
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
Тройка сталь 3 2
РК-Аудит 2 2
ivy - Айви банк 2 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
eBay Inc 1643 2
Почта России ПАО 2407 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 2
NanduQ - Qiwi 1014 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1804 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 497 2
ЦИАН - CIAN 202 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 188 2
Naspers 85 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 2
Студия Артемия Лебедева 101 1
Sony Music Entertainment 161 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 40 1
Зарплата.ру 45 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
БЖФ банк - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 5 1
Tiger Global Management 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 4
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6044 2
Судебная власть - Judicial power 2539 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 215 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 96 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Районные суды РФ 198 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 228 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 296 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1186 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 92 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 603 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1220 1
Совет при президенте Российской Федерации 207 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1219 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
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АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
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Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 1
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