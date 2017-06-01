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Ventail Limited Клименко и Ко ГК LiveInternet блог-платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.06.2017
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Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение
«Яндекс» теряет долю в поискеДоля российских пользователей, использующих поисковую систему «Яндекс», стремительно сокращается. Согласно статистике LiveInternet, в апреле этот поисковик применялся в России в 54% случаев, а в мае — в 51,7% случаев. Это самый низкий показатель использования поиска «Яндекс» на российском рынке за всю историю
|11.09.2012
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Посещаемость «ВКонтакте» за год выросла в 1,5 раза
ители соцсети. Теперь данные по посещаемости «Вконтакте» доступны для публичного просмотра на сайте Liveinternet.ru. В том же сообщении представители соцсети рассказали, что накануне, 10 сентяб
|22.08.2011
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В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet
Казахстанским пользователям закрыли доступ к разделу блогов популярных блог-сервисов LiveJournal и LiveInternet. Об этом сообщает сообщает издание Tengrinews.kz. «Доступ к сайту закрыт решением Сарыаркинского суда Астаны», - ответил на вопрос о закрытии ЖЖ в своем микроблоге в Twitter минист
|27.01.2010
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Владелец LiveInternet.ru предлагает онлайн-рекламу в обмен на доли в бизнесах
Герман Клименко, директор и владелец компании LiveInternet, руководитель баннерной системы LBE, создатель List.Ru и ряда других интернет-проектов, в своем блоге на платформе «Живой журнал» сообщил о том, что планирует приобрести небольшие
|09.04.2009
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«Ведомости» привлекают Liveinternet к делу против «КМ-онлайн»
ресное бюро еще в начале марта, однако ответа так и не пришло», - сказала судья. Также представители «Ведомостей» заявили ходатайство о привлечении к разбирательству владельца статистического сервиса Liveinternet Германа Клименко, так как с этого сайта были взяты сведения о том, что социальную сеть, организованную «КМ-Онлайн», посещает семь человек в сутки. Напомним, что 16 июля 2008 г. газ
|12.11.2007
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ЖЖ и LiveInternet: «Яндекс» занижает оценки блогов
В последнем проведенном «Яндексом» исследовании блогосферы Рунета содержатся данные и вывод о том, что LiveInternet по популярности обогнал LiveJournal. Компания «Суп», представляющая кириллический сегмент ЖЖ, выразила несогласие как с выводом исследования, так и содержащимися в нем данными, а т
|10.11.2007
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LiveInternet «порвал» ЖЖ
Осенний отчет о состоянии российской блогосферы, представленный «Яндексом», выявил нового лидера - количество интернет-дневников, размещенных на сервисе LiveInternet, превысило показатели его ближайшего конкурента (LiveJournal) в полтора раза. LiveInternet стал и самым быстрорастущим блогосервисом Рунета - каждую минуту на нем появляется
|09.11.2007
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LiveInternet обогнал LiveJournal по популярности
та по данным на октябрь 2007 г. Более 75% всех русскоязычных дневников находятся на пяти хостингах: LiveInternet.ru, LiveJournal.ru, Blogs@Mail.ru, Diary.ru и LovePlanet.ru. В апреле 2007 года
|15.08.2007
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GoGo: теперь с LiveInternet и «МуВи»
ей Mail.Ru поисковый сервис GoGo.Ru начал индексировать содержимое еще двух видеохостингов Рунета - LiveInternet.ru и Myvi.ru («MyВи»). Общее количество видеороликов, индексируемых GoGo.Ru, дос
|23.04.2007
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ЖЖ в России догнал конкурент
Главным результатом очередного исследования русской блогосферы, проведенного «Яндексом», стал тот факт, что LiveInternet по количеству блогов и ежедневно появляющихся на нем записей почти догнал LiveJournal. Однако, посещаемость русскоязычного сервиса пока что значительно отстает от заграничного конк
|18.01.2005
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ЖЖ чуть не погиб
ов не выдержали ни дня „без строчки“ и зарегистрировались у нас. — заявил руководитель проекта Liveinternet.ru Валентин Любимов. — В выходные мы наблюдали безусловный рекорд по пришес
Ventail Limited и организации, системы, технологии, персоны:
|Клименко Герман 51 32
|Волож Аркадий 273 20
|Носик Антон 106 11
|Артамонова Анна 183 8
|Мамут Александр 133 7
|Овчинников Борис 129 6
|Широков Илья 37 5
|Манджиков Очир 56 5
|Иванов Роман 22 4
|Басов Алексей 117 4
|Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 4
|Путин Владимир 3487 4
|Усманов Алишер 313 4
|Делицын Леонид 139 4
|Гришин Дмитрий 210 4
|Шульгин Александр 26 3
|Мильнер Юрий 137 3
|Медведев Дмитрий 1667 3
|Комарова Татьяна 17 3
|Дронов Илья 18 3
|Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
|Федотов Михаил 18 2
|Прянишников Николай 318 2
|Ашманов Игорь 43 2
|Мелкумова Ася 17 2
|Лебедев Артемий 111 2
|Blair Tony - Блэр Тони 57 2
|Попков Альберт 14 2
|Исаев Владимир 15 2
|Иванникова Светлана 11 2
|Анурова Светлана 7 2
|Ильичев Роман 2 2
|Шкот Олег 3 2
|Weber Jason - Уэбер Джейсон 4 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Дуров Павел 329 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
|Песков Дмитрий 133 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Дворкович Аркадий 216 2
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