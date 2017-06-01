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Ventail Limited Клименко и Ко ГК LiveInternet блог-платформа

Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа


01.06.2017 Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение
11.09.2012 Посещаемость «ВКонтакте» за год выросла в 1,5 раза
22.08.2011 В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet
27.01.2010 Владелец LiveInternet.ru предлагает онлайн-рекламу в обмен на доли в бизнесах
09.04.2009 «Ведомости» привлекают Liveinternet к делу против «КМ-онлайн»
12.11.2007 ЖЖ и LiveInternet: «Яндекс» занижает оценки блогов
10.11.2007 LiveInternet «порвал» ЖЖ
09.11.2007 LiveInternet обогнал LiveJournal по популярности
15.08.2007 GoGo: теперь с LiveInternet и «МуВи»
23.04.2007 ЖЖ в России догнал конкурент
18.01.2005 ЖЖ чуть не погиб

Публикаций - 179, упоминаний - 236

Ventail Limited упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 94
VK - Mail.ru Group 3057 49
Google LLC 10352 44
Microsoft Corporation 22497 24
Rambler Group - Рамблер ГК 811 22
Meta Platforms - Facebook 4267 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 19
Twitter 2493 12
Yahoo! 3603 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Apple Inc 10683 6
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 142 6
Fly 182 5
Explay - Эксплей 231 5
ASBIS Prestigio Solutions 218 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Opera Software 329 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 3
Blink 34 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 3
Six Apart 48 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
AOL Inc 1525 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
SpyLOG 81 2
Панорама КБ 87 2
Telegram Group 805 2
АФК Система ПАО 1638 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 143 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 1
DigitalOcean 16 1
Крок - Croc 1616 1
Acer Group 2311 1
Ростех - Ростехнологии 2532 1
Amazon Inc - Amazon.com 2650 1
Oracle Corporation 6035 1
Xiaomi 1095 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
HeadHunter Group - HH Group 423 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 3
LinkedIn 558 3
DST Global 173 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
eBay Inc 1576 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 2
Avito - Авито 237 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 2
Qiwi 878 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Авто.ру - Auto.ru 90 2
Naspers 70 1
ЮКОС НК 138 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Связной ГК 1190 1
Русский стандарт Банк 370 1
re:Store 144 1
Эксмо-АСТ - издательство 58 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - IMHO VI 59 1
Ру-Веб. Инвестиции 11 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 7 1
СПЧ - Совет по правам человека 19 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 11 1
Prostor Capital 28 1
UMG - Universal Music Group 253 1
WMG - Warner Music Group 201 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Sony Music Entertainment 140 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
Открытие ФК 2713 1
Ингосстрах СПАО 301 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Администрация Президента РФ 904 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Правительство РФ 8292 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 52 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ЛДПР 98 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 14
Website - Вебсайт 9736 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 5
Search engine - Поисковая система 828 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 4
Сервер - Серверные платформы 10956 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 454 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 2
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 2
Социальные сети - Соцсети 4447 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 2
Google Android смартфоны 793 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 55 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 1
PWA - Progressive Web Apps 9 1
UDP - User Datagram Protocol 122 1
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 165 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 337 1
Родительский контроль - Детский режим 525 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 38 1
ACPI - Advanced Configuration and Power Interface - интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием 30 1
Google Android-приложения и разработчики 326 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 53
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 24
Google Chrome - браузер 1270 18
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 17
Google Android 11959 17
Opera Browser - Браузер 923 16
Microsoft Windows 10 11713 14
Microsoft Edge - браузер 1891 14
Statcounter 206 12
VK - Mail.ru Блоги 29 9
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 299 9
Google YouTube - Видеохостинг 2277 8
Apple iOS 6422 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 7
Google Play - Google Store - Android Market 2732 7
Apple Safari - Браузер 743 6
Яндекс Я.ру - Блог-платформа для ведения блогов 14 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 6
TechMedia Мой Круг 31 6
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 149 5
Myspace - социальная сеть 635 5
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 109 5
Яндекс.Маркет 524 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 5
Microsoft Bing 343 5
Opera Mini - браузер 206 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Microsoft Windows Live 205 4
Microsoft Windows 7 1780 4
Яндекс.Кит - Яндекс.Shell 23 4
Baidu 254 4
WordPress 194 4
Apple macOS X - Rhapsody 1495 4
Chromium - Браузер 177 4
Яндекс.Директ 144 4
VK - Mail.Ru Видео 45 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
Google AdWords - Google Ads 116 3
Google Analytics 88 3
Яндекс.Метрика 146 3
Клименко Герман 46 30
Волож Аркадий 212 19
Носик Антон 100 10
Артамонова Анна 182 8
Овчинников Борис 128 6
Мамут Александр 126 6
Манджиков Очир 56 5
Делицын Леонид 110 4
Иванов Роман 15 4
Широков Илья 34 4
Гуревич Михаил 40 4
Усманов Алишер 275 4
Гришин Дмитрий 185 4
Басов Алексей 114 4
Путин Владимир 2542 3
Комарова Татьяна 16 3
Шульгин Александр 21 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Дронов Илья 18 3
Плющев Александр 8 2
Щеголев Игорь 685 2
Сергеев Сергей 65 2
Мелкумова Ася 15 2
Дуров Павел 230 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
Песков Дмитрий 79 2
Ашманов Игорь 37 2
Дворкович Аркадий 196 2
Федотов Михаил 14 2
Прянишников Николай 285 2
Анурова Светлана 7 2
Володин Вячеслав 67 2
Петров Сергей 57 2
Артемьев Игорь 90 2
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 69 2
Лебедев Артемий 94 2
Мильнер Юрий 130 2
Исаев Владимир 12 2
Данилин Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Украина 6212 7
Турция - Турецкая республика 1708 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Индия - Республика 4263 4
Казахстан - Республика 4467 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Португалия - Португальская Республика 788 3
Чехия - Чешская Республика 1053 3
США - Нью-Йорк 2616 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Индонезия - Республика 789 2
Америка 2011 2
Литва - Литовская Республика 541 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Япония 10069 2
Европа Восточная 2927 2
Канада 3319 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 1
Латвия - Латвийская Республика 690 1
США - Джорджия - Атланта 244 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 34 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 332 1
Аргентина - Аргентинская Республика 483 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 70 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 53
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Психология - Психологическая поддержка 366 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 63 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 60 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 1
Астероид 68 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 145 1
Образование в России 460 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
Цензура - Свобода слово 64 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 1
Федеральное законодательство 1944 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
РИА Новости 766 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Roem.ru - Роем.ру 40 3
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 22 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
PCWorld - PC World 42 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
Wikipedia - Википедия 413 2
Ведомости 375 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 2
Bloomberg 1009 2
Reddit 221 2
Известия ИД 307 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Digg 65 1
Компьютерра 38 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Los Angeles Times 69 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
Sputnik 41 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 24 1
SecurityLab 232 1
NEWSru.com 221 1
CMS Magazine 19 1
ТАСС Телеком 34 1
The Verge - Издание 482 1
The Bell - Издание 36 1
Forbes - Форбс 591 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
comScore 354 9
Net Applications 114 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Universal McCann 4 1
AdIndex 3 1
eMarketer 200 1
ITResearch 110 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
Microsoft Ignite 31 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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