Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа

«Яндекс» теряет долю в поискеДоля российских пользователей, использующих поисковую систему «Яндекс», стремительно сокращается. Согласно статистике LiveInternet , в апреле этот поисковик применялся в России в 54% случаев, а в мае — в 51,7% случаев. Это самый низкий показатель использования поиска «Яндекс» на российском рынке за всю историю

ители соцсети. Теперь данные по посещаемости «Вконтакте» доступны для публичного просмотра на сайте Liveinternet .ru. В том же сообщении представители соцсети рассказали, что накануне, 10 сентяб

Казахстанским пользователям закрыли доступ к разделу блогов популярных блог-сервисов LiveJournal и LiveInternet . Об этом сообщает сообщает издание Tengrinews.kz. «Доступ к сайту закрыт решением Сарыаркинского суда Астаны», - ответил на вопрос о закрытии ЖЖ в своем микроблоге в Twitter минист

Герман Клименко, директор и владелец компании LiveInternet , руководитель баннерной системы LBE, создатель List.Ru и ряда других интернет-проектов, в своем блоге на платформе «Живой журнал» сообщил о том, что планирует приобрести небольшие