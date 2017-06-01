Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ventail Limited Клименко и Ко ГК LiveInternet блог-платформа
|01.06.2017
|Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение
|11.09.2012
|Посещаемость «ВКонтакте» за год выросла в 1,5 раза
|22.08.2011
|В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet
|27.01.2010
|Владелец LiveInternet.ru предлагает онлайн-рекламу в обмен на доли в бизнесах
|09.04.2009
|«Ведомости» привлекают Liveinternet к делу против «КМ-онлайн»
|12.11.2007
|ЖЖ и LiveInternet: «Яндекс» занижает оценки блогов
|10.11.2007
|LiveInternet «порвал» ЖЖ
|09.11.2007
|LiveInternet обогнал LiveJournal по популярности
|15.08.2007
|GoGo: теперь с LiveInternet и «МуВи»
|23.04.2007
|ЖЖ в России догнал конкурент
|18.01.2005
|ЖЖ чуть не погиб
Публикаций - 179, упоминаний - 236
Ventail Limited упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клименко Герман 46 30
|Волож Аркадий 212 19
|Носик Антон 100 10
|Артамонова Анна 182 8
|Овчинников Борис 128 6
|Мамут Александр 126 6
|Манджиков Очир 56 5
|Делицын Леонид 110 4
|Иванов Роман 15 4
|Широков Илья 34 4
|Гуревич Михаил 40 4
|Усманов Алишер 275 4
|Гришин Дмитрий 185 4
|Басов Алексей 114 4
|Путин Владимир 2542 3
|Комарова Татьяна 16 3
|Шульгин Александр 21 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Дронов Илья 18 3
|Плющев Александр 8 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Сергеев Сергей 65 2
|Мелкумова Ася 15 2
|Дуров Павел 230 2
|Myerson Terry - Майерсон Терри 62 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
|Песков Дмитрий 79 2
|Ашманов Игорь 37 2
|Дворкович Аркадий 196 2
|Федотов Михаил 14 2
|Прянишников Николай 285 2
|Анурова Светлана 7 2
|Володин Вячеслав 67 2
|Петров Сергей 57 2
|Артемьев Игорь 90 2
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 69 2
|Лебедев Артемий 94 2
|Мильнер Юрий 130 2
|Исаев Владимир 12 2
|Данилин Дмитрий 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru