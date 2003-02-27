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Сбер Афиша ИД Афиша.ру Afisha.ru Listim
Компания «Афиша» объединяет медиасервис Afisha.ru, информационное издание «Афиша Daily», фестиваль «Пикник “Афиши”», проект «Афиша-Рестораны», Eda.ru, мобильные приложения «Афиша» и путеводители «Афиши». На Afisha.ru можно найти актуальную информацию о различных офлайн- и онлайн-развлечениях — кино, концертах, спектаклях, выставках и купить билеты на интересующие мероприятия.
УПОМИНАНИЯ
|27.02.2003
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Afisha.ru запустила петербургскую версию своего сайта
Команда проекта Afisha.ru запустила новый сайт, который располагается по адресу spb.afisha.ru. Он рассчитан как на жителей Петербурга, так и на всех, кому интересны основные события культурной жизни гор
|26.12.2002
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Сайт Afisha.ru подвергся хакерской атаке
Ровно в 0.00 16 декабря 2002 резко возросло количество запросов с различных IP-адресов на титульную страницу сайта Afisha.ru. Анализ показал, что, по всей видимости, в интернете активизировался вирус-червь, написанный неизвестными хакерами. При наличии соединения пользователя с интернетом червь выкачивает т
|06.12.2002
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Afisha.ru запустила сайт путеводителей
4 декабря команда сайта Afisha.ru совместно с компанией Nestle Food запустила сайт путеводителей по городам мира - nescafe.afisha.ru. Это единственный подобный сайт в мире, на котором тексты книг выкладываются
|23.09.2002
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В Рунете появилась обновленная "Афиша"
На прошлой неделе состоялось официальное открытие новой, четвертой версии сайта Afisha.ru. В рамках данной версии представлены: два новых раздела - "Вещи" и "Дети", служба заказа билетов на зрелищные мероприятия, календарь важнейших событий ближайших трех дней, рейтинги кл
|17.05.2002
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eAtlas станет ASP-провайдером Afisha.ru
Картографический портал eAtlas, принадлежащий компании "Резидент", объявил о запуске нового сервиса в рамках проекта Afisha.ru. Теперь на этом сайте представлена интерактивная карта Москвы; ее можно посмотреть в разделе "Выход в город". Кроме того, на Afisha.ru теперь представлена информация о местах п
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
|Мамут Александр 130 17
|Лапшина Екатерина 17 6
|Потанин Владимир 68 5
|Носик Антон 106 5
|Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 5
|Абрамян Рафаэль 11 4
|Хасис Лев 105 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Греф Герман 451 2
|Соколов Александр 44 2
|Лопатинский Юрий 6 2
|Сысоев Игорь 38 2
|Коновалов Максим 18 2
|Гришин Дмитрий 209 2
|Чистов Кирилл 17 2
|Бузмакова Ирина 2 2
|Котляр Елена 2 2
|Клименко Герман 50 2
|Йордан Борис 10 2
|Добродеев Борис 95 1
|Усманов Алишер 301 1
|Ванин Андрей 9 1
|Барская Ольга 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Завьялова Татьяна 3 1
|Леонтьев Денис 2 1
|Собянин Сергей 422 1
|Волож Аркадий 255 1
|Делицын Леонид 131 1
|Смирнов Александр 82 1
|Басов Алексей 115 1
|Себрант Андрей 23 1
|Тадевосян Максим 6 1
|Кудряшев Антон 28 1
|Красильщик Илья 2 1
|Зайцева Анна 69 1
|Ветров Юрий 7 1
|Куприянов Алексей 11 1
|Ревазов Арсен 17 1
|Менькова Татьяна 62 1
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