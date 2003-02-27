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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Афиша ИД Афиша.ру Afisha.ru Listim

Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim

Компания «Афиша» объединяет медиасервис Afisha.ru, информационное издание «Афиша Daily», фестиваль «Пикник “Афиши”», проект «Афиша-Рестораны», Eda.ru, мобильные приложения «Афиша» и путеводители «Афиши». На Afisha.ru можно найти актуальную информацию о различных офлайн- и онлайн-развлеченияхкино, концертах, спектаклях, выставках и купить билеты на интересующие мероприятия. 

 

УПОМИНАНИЯ


27.02.2003 Afisha.ru запустила петербургскую версию своего сайта

Команда проекта Afisha.ru запустила новый сайт, который располагается по адресу spb.afisha.ru. Он рассчитан как на жителей Петербурга, так и на всех, кому интересны основные события культурной жизни гор
26.12.2002 Сайт Afisha.ru подвергся хакерской атаке

Ровно в 0.00 16 декабря 2002 резко возросло количество запросов с различных IP-адресов на титульную страницу сайта Afisha.ru. Анализ показал, что, по всей видимости, в интернете активизировался вирус-червь, написанный неизвестными хакерами. При наличии соединения пользователя с интернетом червь выкачивает т
06.12.2002 Afisha.ru запустила сайт путеводителей

4 декабря команда сайта Afisha.ru совместно с компанией Nestle Food запустила сайт путеводителей по городам мира - nescafe.afisha.ru. Это единственный подобный сайт в мире, на котором тексты книг выкладываются

23.09.2002 В Рунете появилась обновленная "Афиша"

На прошлой неделе состоялось официальное открытие новой, четвертой версии сайта Afisha.ru. В рамках данной версии представлены: два новых раздела - "Вещи" и "Дети", служба заказа билетов на зрелищные мероприятия, календарь важнейших событий ближайших трех дней, рейтинги кл
17.05.2002 eAtlas станет ASP-провайдером Afisha.ru

Картографический портал eAtlas, принадлежащий компании "Резидент", объявил о запуске нового сервиса в рамках проекта Afisha.ru. Теперь на этом сайте представлена интерактивная карта Москвы; ее можно посмотреть в разделе "Выход в город". Кроме того, на Afisha.ru теперь представлена информация о местах п

Публикаций - 57, упоминаний - 67

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 33
Yandex - Яндекс 7876 21
VK - Mail.ru Group 3493 13
Google LLC 12006 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4227 4
Meta Platforms - Facebook 4480 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 2
Nginx - Энджайникс 180 2
Samsung Electronics 10401 2
X Corp - Twitter 2889 2
Microsoft Corporation 24922 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 2
eHouse 68 2
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Six Apart 47 2
Эпоха диджитал 2 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Цифровые активы 137 1
МегаФон 9399 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Цифра ГК 2488 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 456 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Ланит - Норбит - Norbit 385 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Yandex Go - Yango 27 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Apple Inc 12323 1
LG Electronics 3642 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Alawar - Алавар 58 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 317 1
Telegram Group 2279 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 8
Era Capital - Ера Капитал 15 8
A&NN 15 8
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 38 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 6
AdWatch Isobar 44 5
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 545 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 71 3
Lynwood Investments 8 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 2
Ингосстрах СПАО 439 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
Телеспорт 6 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
О2О Холдинг 58 1
КБ Стрелка 5 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
Orion Capital 5 1
First Merchantile Capital 1 1
Азбука-Аттикус 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2552 1
eBay Inc 1624 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 160 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
Nike 188 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Авторамблер 6 1
ДваСолнца 4 1
Артон Консалтинг 7 1
Promo.ru 37 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2606 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1417 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4954 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2999 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2995 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2967 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25030 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1945 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7652 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3887 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7461 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7700 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5084 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5419 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12466 2
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AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 189 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5191 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16438 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 2
Бронирование - Booking 715 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1139 2
Оповещение и уведомление - Notification 4982 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 12
Rambler - Рамблер Касса 20 7
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 5
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 60 3
Google Gmail 963 3
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Google Android 14357 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 801 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 142 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1851 2
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 2
Myspace - социальная сеть 636 2
МТС Афиша 3 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 782 2
Gismeteo - Гисметео 30 2
Microsoft Windows 15997 2
Apple iOS 8016 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1052 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1854 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 11
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Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 2
Rambler - Секрет фирмы 39 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2008 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
Известия ИД 665 2
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Ведомости 1097 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 880 1
Комсомольская правда ИД 67 1
РИА Новости 951 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
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Афиша-Мир 1 1
NEWSru.com 229 1
Rambler - WMJ.ru 3 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
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