Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim

Afisha.ru запустила петербургскую версию своего сайта Команда проекта Afisha.ru запустила новый сайт, который располагается по адресу spb.afisha.ru. Он рассчитан как на жителей Петербурга, так и на всех, кому интересны основные события культурной жизни гор

Сайт Afisha.ru подвергся хакерской атаке Ровно в 0.00 16 декабря 2002 резко возросло количество запросов с различных IP-адресов на титульную страницу сайта Afisha.ru. Анализ показал, что, по всей видимости, в интернете активизировался вирус-червь, написанный неизвестными хакерами. При наличии соединения пользователя с интернетом червь выкачивает т

Afisha.ru запустила сайт путеводителей 4 декабря команда сайта Afisha.ru совместно с компанией Nestle Food запустила сайт путеводителей по городам мира - nescafe.afisha.ru. Это единственный подобный сайт в мире, на котором тексты книг выкладываются

В Рунете появилась обновленная "Афиша" На прошлой неделе состоялось официальное открытие новой, четвертой версии сайта Afisha.ru. В рамках данной версии представлены: два новых раздела - "Вещи" и "Дети", служба заказа билетов на зрелищные мероприятия, календарь важнейших событий ближайших трех дней, рейтинги кл