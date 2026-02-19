Получите все материалы CNews по ключевому слову
Торговля FMCG&Retail Товары для дома, интерьера, дачи и сада Goods for home, cottage and garden
СОБЫТИЯ
Торговля и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришаков Максим 32 4
|Иващенко Вячеслав 14 3
|Кретов Илья 17 3
|Осташевский Герман 2 2
|Хасис Лев 105 2
|Аитов Тимур 197 2
|Коробкина Оксана 15 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 2
|Евтушенков Владимир 212 2
|Шульгин Александр 25 2
|Васильев Александр 68 2
|Никольский Антон 22 2
|Вирин Федор 25 2
|Айгистов Александр 9 2
|Коротов Павел 3 2
|Синицын Кирилл 8 1
|Ерохин Михаил 2 1
|Бабич Иван 5 1
|Уваров Максим 4 1
|Стовбер Виктория 1 1
|Готта Анна 1 1
|Летунов Владислав 1 1
|Пчеленок Владимир 1 1
|Харктевич Екатерина 1 1
|Доронин Антон 1 1
|Беляков Иван 6 1
|Лоевская Анна 67 1
|Греф Герман 470 1
|Корня Алексей 80 1
|Делицын Леонид 133 1
|Макаров Алексей 67 1
|Демидов Александр 20 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Жаркова Татьяна 23 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Островский Святослав 47 1
|Иванова Елена 82 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Балахнин Александр 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420239, в очереди разбора - 726069.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.