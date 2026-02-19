Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden

Разделы

СОБЫТИЯ


19.02.2026 Половина работающих россиян при покупках онлайн больше всего тратят на одежду и обувь 1
14.11.2025 «М.видео» назвала самые популярные товары распродажи 11.11 1
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки 1
17.10.2025 Больше 800 млн отечественных товаров купили на Ozon за полгода 1
09.09.2025 Каждый второй покупатель техники доверяет собственной «ценовой интуиции» 1
21.08.2025 Ценовая интуиция: у половины онлайн-покупателей есть свое представление о справедливой цене на товары 1
11.08.2025 «Яндекс» предложил блогерам зарабатывать на продвижении товаров 1
28.07.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ставрополье» 1
23.05.2025 Wildberries запустила специальный раздел с товарами для грузовой доставки 1
21.05.2025 Wildberries запустила услугу круглосуточной доставки фермерских продуктов от партнера 1
07.04.2025 Витрина товаров «Сделано в Оренбуржье» появилась на Ozon 1
24.03.2025 «Ашманов и партнеры»: Для формирования доверия к бренду покупатели чаще всего обращаются к поисковым системам и отзовикам 1
31.01.2025 Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области» 1
29.01.2025 Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку 1
20.11.2024 «Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку 1
06.09.2024 Только 12% онлайн-покупателей полностью перешли на маркетплейсы — исследование RetailCRM 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
11.04.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд велосипедов Raskat 1
07.02.2024 «Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения 1
25.04.2023 «Сбермаркет» запустил сезонную доставку на дачи 1
03.11.2022 Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей 1
22.07.2022 Wildberries представил итоги первого полугодия 2022 года 1
28.04.2022 Wildberries нарастил оборот до 289,2 млрд в I квартале 2022 года 2
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
28.01.2022 Wildberries усиливает ИТ-команды 1
10.12.2021 Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 1
06.09.2021 Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
25.05.2021 На «Яндекс.маркете» появятся закрытые распродажи 1
20.04.2021 Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году 1
12.03.2021 Число заказов на AliExpress Россия за три месяца зимы превысило 90 млн 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
08.12.2020 Wildberries вышел на рынок Израиля 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
16.06.2020 Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу 1
12.02.2020 Исследование «Яндекс.кассы»: бесконтактные платежи увеличивают средний чек 1

