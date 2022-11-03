Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей

За девять месяцев 2022 г. оборот Wildberries вырос на 95% год к году до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 г. В III квартале 2022 г. оборот увеличился на 95% до 420,2 млрд руб., что стало новым рекордом. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Впервые оборот Wildberries преодолел планку 1 трлн руб. – мы поздравляем с этим историческим событием наших продавцов, так как это их продажи и их достижения. Хотим поблагодарить наших покупателей за доверие и поддержку, а также всех, кто работает вместе с нами: сборщиков заказов, менеджеров ПВЗ, операторов поддержки, логистов, строителей; наших сотрудников, в первую очередь, конечно, ИТ-специалистов – все вместе мы вносим вклад в развитие интернет-торговли в России», – сказали представители Wildberries.

Наибольшие объемы продаж за девять месяцеы 2022 г. отмечены в категориях: Одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд руб., +70% год к году); Товары для дома и дачи (159 млрд руб., +136%); Детские товары (117,4 млрд руб., +59%); Бытовая техника и электроника (90,9 млрд руб., +93%); Косметика и парфюмерия (90,1 млрд руб., +94%).

Оборот Wildberries в категории бытовой техники и электроники впервые превысил показатель сегмента косметики и парфюмерии, что связано с расширением ассортимента и ростом покупательской активности на онлайн-площадке.

Наиболее динамичными темпами за девять месяцев 2022 г. продажи росли в категориях: Умный дом и безопасность (+259% год к году); Строительные материалы (+187%); Фото- и видеотехника (+181%); Садовая техника (+178%); Спортивный инвентарь (+175%).

Инвестиции Wildberries за девять месяцев 2022 г.

Онлайн-площадка инвестировала в развитие инфраструктуры регионов 20,8 млрд руб. (строительство новых логистических центров, открытие пунктов выдачи заказов). Wildberries вложит еще около 9,4 млрд руб. до конца 2022 г. Создано более 25 тыс. новых рабочих мест в Ленинградской и Тульской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Московском регионе и других регионах страны.

Инвестиции в сдерживание роста цен и развитие продаж предпринимателей

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Wildberries предоставил россиянам за свой счет дополнительные скидки на товары на общую сумму 140,3 млрд руб. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Данная мера поддержки позволила сдержать общий рост цен в онлайн-сегменте и оказать поддержку российским предпринимателям.

Компания дополнительно выплатила 2,2 млрд руб. предпринимателям за участие в стимулирующей программе «Бонус за рост продаж», которая также позволила нивелировать негативное влияние инфляции и поддержать продавцов.

Развитие инфраструктуры и защита добросовестных участников рынка от нелегальной продукции

Запуск 200 тыс. кв. м новых складских площадей в III квартале 2022 г., что улучшило работу региональной логистики и повысило доступность логистических объектов для локального бизнеса.

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Стартовала программа субсидирования новых партнерских точек выдачи заказов: владельцы ПВЗ получают повышенные выплаты до 7,3% от оборота точки. С середины августа 2022 г. по конец сентября 2022 г., владельцы новых партнерских самовывозов получили свыше 9,5 млн руб. субсидий от компании.

Система «Цифровой арбитраж» значительно усилила защиту предпринимателей от возможных нарушений их авторских прав со стороны других участников рынка, а также покупателей – от возможного проникновения контрафактной продукции на онлайн-платформу.