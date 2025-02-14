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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Маркет Яндекс Фабрика Lunnen

Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen


14.02.2025 «Яндекс Фабрика» выпустила новую категорию устройств Lunnen — планшеты Ground 2
14.02.2025 «Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео 2
08.11.2024 «Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена 1
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
15.04.2024 Россияне бешеными темпами скупают ноутбуки сбежавшей из страны компании. Отныне она новый лидер продаж, другие бренды за ней не поспевают 2
11.04.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд велосипедов Raskat 1
08.02.2024 CNews выяснил, где «Яндекс» выпускает свои ноутбуки 2
07.02.2024 «Яндекс Маркет» представил свой бренд компьютерной техники Lunnen 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Яндекс.Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7405 9
Apple Inc 12135 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 2
Lenovo Group 2296 2
AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 604 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 1
Huawei 3946 1
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Merlion - Мерлион 808 1
HP Inc. 5691 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 402 1
ICL ГК 384 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1352 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2379 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 281 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14430 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16182 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2803 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2269 3
Аксессуары 3898 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2543 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12514 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1263 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9318 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3836 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13961 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5910 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6059 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1917 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25479 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3027 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 35 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 690 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 1
USB Power Delivery 81 1
USB Type-A - USB-A 519 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 506 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13230 1
Видеокамера - Camcorder 2266 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1344 1
Моноблок - Monoblock PC 935 1
Desktop computer - Системный блок - системник 440 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1712 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7621 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3486 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1262 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10009 1
Яндекс.Маркет 947 6
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 16 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 496 2
Microsoft Windows 11 550 2
3Logic - Raskat ПК 17 2
Linux OS 10005 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 627 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 63 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 1
Яндекс.Маркет - Tuvio 14 1
Haier Thunderobot 36 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 32 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 1
Apple iPad 3866 1
Бриш Мария 3 2
Махлаюк Артур 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 3
Луна - спутник Земли 1477 1
Китай - Тайвань 3995 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 680 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
Беларусь - Белоруссия 5690 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 16 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24213 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4902 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4972 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 2
Импортозамещение - параллельный импорт 488 2
Зоология - наука о животных 2639 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2265 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5790 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14434 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3178 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10980 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1885 1
Forbes - Форбс 824 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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