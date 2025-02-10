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3Logic Raskat ПК

3Logic - Raskat ПК


10.02.2025 Россияне перешли на дешевые компьютеры. В топе продаж отечественные бренды. Опрос 1
10.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на настольные компьютеры на 22% в 2024 году 1
11.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж компьютеров на 35% за девять месяцев 2024 года 1
22.10.2024 3Logic Group расширила линейку техники Raskat новой категорией — ноутбуками 3
28.08.2024 В России рухнули цены на ПК, а продажи взлетели. Знаменитые бренды остались не у дел – в моду вошел отечественный производитель 1
Выживут только те ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими» 1
16.05.2024 3Logic Group и входящая в ее структуру компания Xellon создают в России платформу для хранения ПО с открытым исходным кодом 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
11.04.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд велосипедов Raskat 1
18.08.2023 X-Com масштабировала информационную систему «Ленгипронефтехима» 1
14.02.2023 В 2022 г. потребители выбирали более мощные и дорогие ПК для базовых задач 1
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании 1
24.01.2023 Стартовала продажа игровых компьютеров Raskat на новейшей видеокарте GeForce RTX 4070 Ti 2
14.12.2022 3Logic Group приводит в Россию европейского производителя ИБП — компанию nJoy 1
31.01.2022 Стартовали продажи игровых ПК Raskat на новой видеокарте RTX 3050 3
09.11.2021 «Ред ОС» на компьютерах Raskat 1
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 3

Публикаций - 17, упоминаний - 24

3Logic и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 12
Nvidia Corp 3502 2
Intel Corporation 12209 2
AMD - Advanced Micro Devices 4239 2
Yandex - Яндекс 7387 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 2
Merlion iRU - Деловой офис 307 2
Ред Софт - Red Soft 714 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
X-Com - Икс ком 139 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
OSChina - Open Source China 3 1
3Logic Group - Xellon - Кселлон 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 1
Microsoft Corporation 24652 1
HP Inc. 5689 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 4 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
ICL ГК 382 1
Lenovo Group 2296 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Haier Group 168 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16172 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3220 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3733 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5265 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 966 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1259 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 3
DDR - Double data rate 2735 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 568 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4252 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5313 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1478 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1044 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9633 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 881 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 844 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5737 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 534 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6118 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1445 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 1
3Logic - FragMachine 9 6
Intel Core - Семейство процессоров 1202 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 2
Яндекс.Маркет 941 2
Яндекс.Маркет - Tuvio 14 2
Яндекс.Маркет - Lunnen 7 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 116 2
Haier Thunderobot 36 2
Linux OS 9991 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 178 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 1
Google Android 14034 1
3Logic - Робособака 1 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 493 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft DirectX 707 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1342 1
3Logic Group - Xellon - gitee 7 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 1
Microsoft Windows 15699 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 31 1
Microsoft 365 Copilot 119 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 721 1
Haier Machenike 11 1
Родионов Дмитрий 26 3
Васильев Владислав 58 1
Родионов Максим 11 1
Сухов Антон 1 1
Каинов Илья 9 1
Бадзыма Станислав 2 1
Калошин Александр 11 1
Чаплинский Илья 3 1
Бриш Мария 3 1
Зарайский Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 3
Европа 21790 1
Румыния 729 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 678 1
Китай - Тайвань 3993 1
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 16 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 2
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Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5385 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6718 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
VAD - Value Added Distribution 98 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Образование в России 2210 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 137 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1949 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 1
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