3Logic Group обновляет линейку моноблоков Raskat Studio

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявляет о запуске обновленной линейки моноблоков Raskat Studio, в которую вошли восемь новых моделей, ориентированных на широкий круг задач — от базовых офисных сценариев до ресурсоемкой профессиональной работы. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Новая серия включает устройства с диагоналями 23,8 и 27 дюймов — по четыре модели в каждой категории. Все моноблоки оснащены IPS-экранами с разрешением Full HD, обеспечивающими качественную цветопередачу и комфортную работу в течение всего дня.

Линейка построена на современных процессорах Intel Core 12-го и 14-го поколений — от энергоэффективных Core i3 до более производительных Core i5. Конфигурации предусматривают варианты с 8 и 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопителями объемом до 512 Гб, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретные задачи.

Новые устройства выделяются не только техническими характеристиками, но и продуманным дизайном и функциональностью. Белый корпус органично вписывается в медицинские учреждения, а также современные офисные и торговые пространства, оформленные в светлых тонах. Возможность подключения двух дополнительных мониторов позволяет существенно расширить рабочее пространство, что особенно важно для дизайнеров, аналитиков и специалистов, работающих с большими массивами данных. Моноблоки оснащены регулируемой подставкой с возможностью изменения высоты, угла наклона и поворота в портретный режим, что делает их удобными для длительной работы и специализированных сценариев, включая работу с документами и таблицами.

Для обеспечения конфиденциальности предусмотрена web-камера, которая убирается внутрь корпуса, когда не используется. На боковой панели размещены современные интерфейсы, включая USB Type-C, USB 3.0 и картридер, что упрощает подключение актуальной периферии. При этом устройства остаются гибкими с точки зрения модернизации: использование сокета LGA 1700, оперативной памяти DDR4 в слотах и стандартного SSD формата M.2 2280 дает возможность легко обновлять ключевые компоненты и продлевать срок службы техники.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники Бизнес

Новые моноблоки Raskat Studio рассчитаны на длительный срок эксплуатации и легко адаптируются под растущие требования бизнеса за счет возможности модернизации ключевых компонентов.

«При разработке обновленной линейки Studio мы сделали акцент на практичности и долгосрочной ценности для клиента. Это платформа, которая может развиваться вместе с задачами пользователя. Мы видим высокий потенциал в сегментах медицины, корпоративных офисов и розничных пространств, где важны не только производительность, но и внешний вид, эргономика и безопасность», — Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Создан материал для лазерных космических фар. Ярчайшие диоды смогут использовать и обычные водители

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Китай смеется над санкциями США. Huawei выпустила новый ИИ-чип, он втрое быстрее аналога от Nvidia

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/