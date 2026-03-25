3Logic Group обновляет линейку моноблоков Raskat Studio

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявляет о запуске обновленной линейки моноблоков Raskat Studio, в которую вошли восемь новых моделей, ориентированных на широкий круг задач — от базовых офисных сценариев до ресурсоемкой профессиональной работы. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Новая серия включает устройства с диагоналями 23,8 и 27 дюймов — по четыре модели в каждой категории. Все моноблоки оснащены IPS-экранами с разрешением Full HD, обеспечивающими качественную цветопередачу и комфортную работу в течение всего дня.

Линейка построена на современных процессорах Intel Core 12-го и 14-го поколений — от энергоэффективных Core i3 до более производительных Core i5. Конфигурации предусматривают варианты с 8 и 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопителями объемом до 512 Гб, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретные задачи.

Новые устройства выделяются не только техническими характеристиками, но и продуманным дизайном и функциональностью. Белый корпус органично вписывается в медицинские учреждения, а также современные офисные и торговые пространства, оформленные в светлых тонах. Возможность подключения двух дополнительных мониторов позволяет существенно расширить рабочее пространство, что особенно важно для дизайнеров, аналитиков и специалистов, работающих с большими массивами данных. Моноблоки оснащены регулируемой подставкой с возможностью изменения высоты, угла наклона и поворота в портретный режим, что делает их удобными для длительной работы и специализированных сценариев, включая работу с документами и таблицами.

Для обеспечения конфиденциальности предусмотрена web-камера, которая убирается внутрь корпуса, когда не используется. На боковой панели размещены современные интерфейсы, включая USB Type-C, USB 3.0 и картридер, что упрощает подключение актуальной периферии. При этом устройства остаются гибкими с точки зрения модернизации: использование сокета LGA 1700, оперативной памяти DDR4 в слотах и стандартного SSD формата M.2 2280 дает возможность легко обновлять ключевые компоненты и продлевать срок службы техники.

Новые моноблоки Raskat Studio рассчитаны на длительный срок эксплуатации и легко адаптируются под растущие требования бизнеса за счет возможности модернизации ключевых компонентов.

«При разработке обновленной линейки Studio мы сделали акцент на практичности и долгосрочной ценности для клиента. Это платформа, которая может развиваться вместе с задачами пользователя. Мы видим высокий потенциал в сегментах медицины, корпоративных офисов и розничных пространств, где важны не только производительность, но и внешний вид, эргономика и безопасность», — Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.