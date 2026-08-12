3Logic Group расширяет линейку телевизоров Raskat: диагонали от 24 до 65 дюймов, QLED и умное телевидение

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о масштабном расширении ассортимента бренда Raskat в категории телевизоров. После первого этапа запуска базовых моделей без технологии умного телевидения (No Smart) портфель бренда пополнился широким спектром умных устройств с диагоналями от 24 до 65 дюймов, включая QLED-модификации.

В основу обновленной линейки телевизоров Raskat легли проверенные аппаратные платформы производителей с многолетней экспертизой в разработке и выпуске телевизионной техники. При создании моделей особое внимание уделили надежности схемотехники, качеству используемых матриц, широким углам обзора до 178 градусов и точной фабричной настройке цветопередачи. Это позволило создать надежные устройства, адаптированные как для розничных покупателей, так и для B2B-сегмента — отелей, медицинских учреждений, офисов и зон ожидания.

Новый модельный ряд охватывает ключевые сценарии использования. Компактные модели с технологией умного телевидения и диагоналями 24, 32 и 43 дюйма подходят для небольших пространств — кухонь, спален, дач, гостиничных номеров и рабочих кабинетов. Панели с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов и разрешением 4K UHD рассчитаны на просторные помещения: домашние гостиные, переговорные комнаты и публичные зоны. Для сценариев, в которых особенно важны яркость, детализация и качество цветопередачи, предусмотрены модели с технологией QLED, обеспечивающие расширенный цветовой охват и точную передачу оттенков.

Важным преимуществом серии стала свобода выбора операционной системы. Покупателям доступны модели на трех умных платформах: YaOS от «Яндекса» с голосовым ассистентом «Алисой», «Салют ТВ» от «Сбера» с речевым управлением и каталогом сервисов, а также Family OS для комфортного семейного просмотра. Все устройства оснащены портами HDMI и USB, модулями Wi-Fi и Bluetooth, креплениями VESA и обеспечены официальной годовой гарантией.

«При расширении линейки Raskat мы опирались на проверенные аппаратные платформы и опыт производителей с многолетней экспертизой в области телевизионной техники. Особое внимание уделили надежности, качеству сборки и востребованным пользовательским функциям. В сочетании с современными QLED-дисплеями и выбором из трех операционных систем это позволило сформировать линейку, закрывающую основные запросы как розничных, так и корпоративных клиентов», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.