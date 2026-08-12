Разделы

Техника
|

3Logic Group расширяет линейку телевизоров Raskat: диагонали от 24 до 65 дюймов, QLED и умное телевидение

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о масштабном расширении ассортимента бренда Raskat в категории телевизоров. После первого этапа запуска базовых моделей без технологии умного телевидения (No Smart) портфель бренда пополнился широким спектром умных устройств с диагоналями от 24 до 65 дюймов, включая QLED-модификации.

В основу обновленной линейки телевизоров Raskat легли проверенные аппаратные платформы производителей с многолетней экспертизой в разработке и выпуске телевизионной техники. При создании моделей особое внимание уделили надежности схемотехники, качеству используемых матриц, широким углам обзора до 178 градусов и точной фабричной настройке цветопередачи. Это позволило создать надежные устройства, адаптированные как для розничных покупателей, так и для B2B-сегментаотелей, медицинских учреждений, офисов и зон ожидания.

Новый модельный ряд охватывает ключевые сценарии использования. Компактные модели с технологией умного телевидения и диагоналями 24, 32 и 43 дюйма подходят для небольших пространств — кухонь, спален, дач, гостиничных номеров и рабочих кабинетов. Панели с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов и разрешением 4K UHD рассчитаны на просторные помещения: домашние гостиные, переговорные комнаты и публичные зоны. Для сценариев, в которых особенно важны яркость, детализация и качество цветопередачи, предусмотрены модели с технологией QLED, обеспечивающие расширенный цветовой охват и точную передачу оттенков.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Важным преимуществом серии стала свобода выбора операционной системы. Покупателям доступны модели на трех умных платформах: YaOS от «Яндекса» с голосовым ассистентом «Алисой», «Салют ТВ» от «Сбера» с речевым управлением и каталогом сервисов, а также Family OS для комфортного семейного просмотра. Все устройства оснащены портами HDMI и USB, модулями Wi-Fi и Bluetooth, креплениями VESA и обеспечены официальной годовой гарантией.

«При расширении линейки Raskat мы опирались на проверенные аппаратные платформы и опыт производителей с многолетней экспертизой в области телевизионной техники. Особое внимание уделили надежности, качеству сборки и востребованным пользовательским функциям. В сочетании с современными QLED-дисплеями и выбором из трех операционных систем это позволило сформировать линейку, закрывающую основные запросы как розничных, так и корпоративных клиентов», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Россияне разлюбили iPhone. Грядет массовое бегство на Android

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Россиянам вернули их 2020 год. Страна массово закупается фотоаппаратами, хотя у каждого в кармане смартфон

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Компании тратят сотни миллионов на защиту от БПЛА. За год расходы взлетели в разы, но атаки на Wildberries тут ни при чем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще