Россияне переходят на отечественное. В стране бум спроса на телевизоры суверенных брендов

Россияне активно покупают телевизоры российских торговых марок. На них приходится уже почти треть всего рынка, а продажи исчисляются сотнями тысяч штук и миллиардами рублей.

Импортозамещение сработало

В России бешеными темпами растет популярность телевизоров отечественных производителей. Несмотря на широкий выбор китайских брендов, россияне все чаще отдают предпочтение маркам, созданным в России.

Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) доля телевизоров отечественных торговых марок в натуральном выражении достигла 31,5%, хотя год назад она составляла 30,5%. Это почти треть всего рынка.

Жители страны с большой охотой покупают российские телевизоры. Для примера, за отчетный период они потратили на них 13,2 млрд руб., что составляет 22,7% от общего объема рынка в денежном выражении. Годом ранее этот показатель был на уровне 19,7%.

В общей сложности за первые три месяца 2026 г. в России было продано в пределах 630 тыс. телевизоров отечественных брендов.

«Яндекс» не в лидерах

Особой популярностью у россиян пользуются так называемые «экосистемные» телевизоры, то есть смарт-ТВ, которые могут стать частью экосистемы умного дома и даже превратиться в ее центральное устройство – хаб. Речь в первую очередь о продукции «Яндекса» и Сбербанка.

Россияне стали покупать больше телевизоров, но предпочтение отдают недорогим моделям

На первом месте по популярности у россиян – телевизоры Сбербанка на базе «Салют ТВ». Свои первые ТВ под брендом Sber банк выпустил в марте 2022 г., а прошивку «Салют ТВ» он развивает с мая 2021 г.

Доля Сбербанка на российском рынке ТВ выросла с 6,6% до 8,3% в штуках и с 4,6% до 6,3% в деньгах.

Ответом «Яндекса» на «Салют ТВ» является прошивка YaOS, прежде называвшаяся «Яндекс ТВ» и дебютировавшая в апреле 2020 г. Свои первые смарт-ТВ «Яндекс» презентовал в октябре 2022 г.

По итогам I квартала 2026 г. «Яндекс» нарастил свою долю на российском ТВ-рынке с 3,2% до 3,4% в натуральном выражении, а в деньгах – с 4,5% до 4,8%.

Конкуренты от ритейлеров

Бренд телевизоров Hi, принадлежащий ритейлеру «М.Видео», тоже показал рост. Его доля в штуках выросла с 3,4% до 4,4%, а в деньгах – с 1,5% до 1,8%.

В то же время телевизоры Dexp, напротив, изрядно подрастеряли популярность. Торговая марка принадлежит федеральной сети по продаже техники и электроники DNS, но ее доля за отчетный период обрушилась с 11,0% до 6,4% в количественном выражении и с 6,7% до 3,9% в денежном, пишет «Коммерсант».

Согласно данным DNS, итоговые продажи брендов Dexp и Aceline (еще одна дочерняя торговая марка DNS) на российском рынке ТВ сократились на 13,5% в натуральном выражении, а в денежном выражении просели и вовсе на 29,5% год к году.

Становится тесновато

Количество российских торговых марок, представленных на отечественном рынке телевизоров, растет. К примеру, в конце мая 2026 г. CNews писал о выходе на этот рынок компании 3Logic Group – крупного российского дистрибьютора техники.

Дебютировать в новом для себя сегменте 3Logic Group решила под брендом Raskat. Первыми телевизорами в ее модельном ряду стали устройства на 23,6 и 31,5 дюйма по диагонали, и оба без смарт-функций.

Также растет и количество российских прошивок для смарт-ТВ. В мае 2026 г. состоялась премьера «Авроры ТВ» – платформы для телевизоров за авторством «Ростелекома», которая базируется на мобильной операционной системе «Аврора».

Помимо этого, давно присутствующие в сегменте ТВ и телевидения компании стараются выпускать необычные модели для привлечения покупателей. Так, в конце апреля 2026 г. свет увидел смарт-ТВ «Триколор» со встроенной спутниковой приставкой. Производитель назвал его «первым в России спутниковым телевизором», оснастил бюджетным HD-экраном на 32 дюйма и продает его примерно за 16 тыс. руб.

Спрос есть

В России, несмотря на все экономические реалии, в том числе и выросший сразу на 10% НДС, спрос на телевизоры не утихает. Более того, он даже растет – по итогам I квартала 2026 г. в стране было продано около 2 млн телевизоров, а это на 10% больше, чем годом ранее (статистика «М.Видео»).

Но очевидно, что россияне стали покупать более доступные модели. Если в штуках рынок вырос на 10%, то в деньгах – лишь на 1%, до 58,2 млрд руб.

На то, что россияне больше не готовы тратить на ТВ много денег, указывает и динамика средней цены. За отчетный период она составила 29 тыс. руб., что на 8% ниже прошлогоднего результата.