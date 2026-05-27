Разделы

Техника
|

3Logic Group обновила линейку моноблоков Raskat Studio

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, пополнила линейку моноблоков Raskat Studio шестью моделями с диагоналями 24 и 27 дюймов — по три устройства в каждом формате. Новинки разработаны с учетом актуальных запросов корпоративных пользователей и подходят как для классических офисных задач, так и для гибридного формата работы.

В новых моноблоках используется современная память DDR5 формата SO-DIMM с возможностью дальнейшего расширения объема. Для моделей с диагональю 27 дюймов предусмотрена IPS-матрица с разрешением 2К, которая обеспечивает высокую детализацию изображения и позволяет комфортно работать с большим количеством информации одновременно.

Линейка получила актуальный набор интерфейсов: разъемы расположены на боковой и нижней панелях устройств, включая USB Type-C для удобного подключения периферии. Также моноблоки поддерживают подключение двух дополнительных мониторов, что помогает организовать расширенное рабочее пространство.

Одной из ключевых особенностей новых моделей стал разъем HDMI-In — при необходимости устройство можно использовать в качестве внешнего монитора для ноутбука. Это особенно удобно для сотрудников, работающих в гибридном формате и регулярно переключающихся между стационарным и мобильным рабочими местами.

raskat-3logic.jpg

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Для комфортной ежедневной работы моноблоки оснащены эргономичной подставкой с регулировкой по высоте и углу наклона, а также поддержкой портретного режима. Встроенная 5-мегапиксельная веб-камера с автофокусом обеспечивает качественное изображение во время видеоконференций и онлайн-встреч.

«При обновлении линейки мы ориентировались на реальные сценарии использования в современных компаниях. Пользователям важно не только производительное устройство, но и удобство работы в гибридной среде, качественная видеосвязь и гибкость подключения. Новые моноблоки Raskat отвечают этим требованиям и позволяют эффективно организовать рабочее пространство как в офисе, так и дома», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290