3Logic Group обновила линейку моноблоков Raskat Studio

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, пополнила линейку моноблоков Raskat Studio шестью моделями с диагоналями 24 и 27 дюймов — по три устройства в каждом формате. Новинки разработаны с учетом актуальных запросов корпоративных пользователей и подходят как для классических офисных задач, так и для гибридного формата работы.

В новых моноблоках используется современная память DDR5 формата SO-DIMM с возможностью дальнейшего расширения объема. Для моделей с диагональю 27 дюймов предусмотрена IPS-матрица с разрешением 2К, которая обеспечивает высокую детализацию изображения и позволяет комфортно работать с большим количеством информации одновременно.

Линейка получила актуальный набор интерфейсов: разъемы расположены на боковой и нижней панелях устройств, включая USB Type-C для удобного подключения периферии. Также моноблоки поддерживают подключение двух дополнительных мониторов, что помогает организовать расширенное рабочее пространство.

Одной из ключевых особенностей новых моделей стал разъем HDMI-In — при необходимости устройство можно использовать в качестве внешнего монитора для ноутбука. Это особенно удобно для сотрудников, работающих в гибридном формате и регулярно переключающихся между стационарным и мобильным рабочими местами.

Для комфортной ежедневной работы моноблоки оснащены эргономичной подставкой с регулировкой по высоте и углу наклона, а также поддержкой портретного режима. Встроенная 5-мегапиксельная веб-камера с автофокусом обеспечивает качественное изображение во время видеоконференций и онлайн-встреч.

«При обновлении линейки мы ориентировались на реальные сценарии использования в современных компаниях. Пользователям важно не только производительное устройство, но и удобство работы в гибридной среде, качественная видеосвязь и гибкость подключения. Новые моноблоки Raskat отвечают этим требованиям и позволяют эффективно организовать рабочее пространство как в офисе, так и дома», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.