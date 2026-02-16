Разделы

3Logic Group представила новую линейку компактных ПК Raskat в форм-факторе SFF

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о запуске новой линейки компактных персональных компьютеров собственной торговой марки Raskat Standart в форм-факторе SFF. Новая серия сочетает в себе компактность, стабильную производительность и полную готовность к розничным продажам, оставаясь при этом полноценным и мощным рабочим инструментом для бизнеса, образовательных учреждений, ритейла и частных пользователей.

Ключевым преимуществом устройств является толщина корпуса всего 100 мм, что позволяет существенно экономить рабочее пространство без потери функциональности классического настольного ПК. Особое внимание при проектировании линейки было уделено системе терморегуляции: корпус выполнен в современном Mesh-дизайне и оснащен двумя вентиляторами диаметром 92 мм. Это обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха и стабильную работу комплектующих при высоких нагрузках без увеличения габаритов системного блока.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

На передней панели ПК размещен актуальный набор интерфейсов для комфортной работы, включая USB Type-C, порты USB 3.0 и USB 2.0, а также комбинированный аудиоразъем. Такой состав портов закрывает большинство пользовательских сценариев — от быстрого подключения мобильных устройств до работы с разнообразной периферией. Каждая система комплектуется надежным блоком питания мощностью 400 Вт, обеспечивающим необходимый запас энергии для большинства конфигураций, и поддерживает установку плат расширения low-profile.

«Линейка Raskat Standart соответствует стандартам ритейла и поставляется в брендированном корпусе и индивидуальной упаковке. На данный момент серия представлена шестью моделями в черном и белом цветах, при этом предусмотрены широкие возможности создания индивидуальных конфигураций под задачи конкретного заказчика», — сказал Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок.

