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Филин Павел



06.02.2025 Тесты «T1 Интеграции» подтвердили эффективность системы хранения данных от Yadro 1
06.11.2020 Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Филин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 492 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Thermaltake 17 1
PNY Technologies 36 1
Seagate Technology 740 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
MikroTik 34 1
AMD - Advanced Micro Devices 4237 1
Microsoft Corporation 24648 1
Intel Corporation 12207 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
Nvidia Corp 3501 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 1
AMD Sapphire 72 1
3Logic - FragMachine 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
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3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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