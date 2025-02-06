Филин Павел
|06.02.2025
|Тесты «T1 Интеграции» подтвердили эффективность системы хранения данных от Yadro 1
|06.11.2020
|Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров 1
Филин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|AMD Sapphire 72 1
|3Logic - FragMachine 9 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1859 1
|3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 1
|Башлыков Александр 10 1
|Юлдашева Мария 1 1
|Гарина Руфина 1 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Родионов Максим 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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