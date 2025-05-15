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Минцифры Хабаровского края внедрило систему резервного копирования Yadro Tatlin.Backup

Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края завершило переход инфраструктуры резервного хранения данных на решение Tatlin.Backup компании Yadro. Проект был реализован в рамках ИТ-стратегии, ориентированной на импортонезависимость и технологическую устойчивость.

Как выбирали решение

Минцифры Хабаровского края обладает развитой ИТ-инфраструктурой, обслуживает критически важные региональные информационные системы. Именно поэтому вопросы сохранности и доступности данных имеют для ведомства первостепенное значение. Среди ключевых требований к новой системе резервного копирования — полезная ёмкость не менее 160 ТБ, поддержка высокоэффективной дедупликации переменным блоком, поддержка дедупликации на источнике, совместимость с отечественным программным обеспечением резервного копирования, а также наличие оборудования в реестре Минпромторга РФ.

Решением стала система хранения Tatlin.Backup, которая была успешно внедрена в инфраструктуру заказчика и сейчас используется в продуктивной эксплуатации. Система отвечает потребностям в эффективном хранении данных за счет дедупликации блоком переменной длины, а также возможностью использовать специализированный протокол для передачи только уникальных данных T-Boost. Совместимость с ПО резервного копирования «Кибер Бэкап» была подтверждена на реальных рабочих задачах. Помимо функции резервного копирования, система может использоваться в сценариях долгосрочного хранения: для холодных данных и архивов.

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Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края завершило переход инфраструктуры резервного хранения данных на решение Tatlin.Backup

«Текущий проект принес положительный опыт работы с компанией Yadro. Мы получили надежную и эффективную систему для хранения резервных копий, а также квалифицированную сервисную поддержку вендора. Благодаря Tatlin.Backup мы смогли сохранить привычный подход к работе с данными и получить функциональность высокого уровня, но уже на базе полностью российской технологической платформы» — отметил начальник управления развития и эксплуатации ИТ-инфраструктуры Минцифры Хабаровского края Седельников Евгений Владимирович.

«Универсальность Tatlin.Backup позволяет применять решение под любые задачи резервного копирования. Важно и то, что система разработана с учетом необходимости защиты критической инфраструктуры — она устойчива к потерям питания, аппаратным сбоям и атакам вирусов-шифровальщиков, а в перспективе и злоумышленникам. Это актуальный, качественный и надежный подход к защите данных», — прокомментировал Павел Филин, ведущий менеджер по продукту Tatlin.Backup.

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