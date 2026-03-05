Разделы

MikroTik

MikroTik

05.03.2026 Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны 1
05.11.2025 «М.видео» фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 8% по итогам 9 месяцев 2025 года 1
30.09.2025 Эксперты StormWall столкнулись с мощнейшей DDoS-атакой 1
28.04.2025 VAS Experts помог мексиканскому интернет-провайдеру повысить производительность и масштабируемость сети с помощью решения BRAS 1
24.04.2025 Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний 1
15.04.2025 Программный BRAS от VAS Experts ускорил сеть телеком-оператора из Ливана на 15% 1
24.03.2025 Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi 1
17.03.2025 D-Link рекомендует заменить роутеры, в которых компания Positive Technologies выявила уязвимость 1
24.02.2025 Условием возвращения иностранных компаний в Россию будет заход в новые регионы 1
15.11.2024 Иван Дегтярев, CDML Computer Services: В эпоху цифровых технологий безопасность ИТ-инфраструктуры — не опция, а необходимость 1
10.07.2024 Рекордная DDoS-атака совершена с помощью латвийских роутеров MikroTik 2
28.06.2024 В России разворачивается новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi 1
26.06.2024 Хакеры ведут масштабную атаку по всему миру против защитных устройств 1
02.04.2024 Придумана DDoS-атака, легко выводящая из строя любую пару серверов 1
30.11.2022 Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против 1
26.07.2022 Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM 1
20.07.2022 Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР 1
09.06.2022 Китайские хакеры взломали крупнейших провайдеров и телеком-операторов США 1
30.03.2022 «Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei 1
04.03.2022 Cisco ушла из России. Будущее ее устройств под угрозой 1
04.03.2022 Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию 1
15.02.2022 Выпущена версия Zabbix 6.0 LTS 1
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
22.06.2021 ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 3
06.11.2020 Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
08.10.2020 X-Com масштабировала информационную систему старейшего археологического учреждения России 1
21.08.2020 Продажи сетевого оборудования: итоги полугодия и июля 2020 года 1
28.07.2020 Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер 1
03.07.2020 Palfinger Rus перенесла кластер «1С Предприятие» в облако Lancloud 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 2
06.04.2020 Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys 1
11.09.2019 NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса 1
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 3
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom 2
05.12.2018 Максим Филиппов -

В конечном счете наша цель – поймать хакера

 1

MikroTik и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5242 12
TP-Link - ТП-Линк 219 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 9
D-Link - Д-Линк Трейд 384 9
Huawei 4308 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1626 7
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 27 6
Microsoft Corporation 25372 6
Netgear 240 6
Intel Corporation 12603 5
ZyXEL Communications 302 5
Nvidia Corp 3797 5
МегаФон 10169 4
Xiaomi 2058 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 4
ZTE Corporation 777 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 4
Zabbix SIA - Заббикс 139 4
Ростелеком 10464 3
Yandex - Яндекс 8676 3
AMD - Advanced Micro Devices 4513 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1565 3
Fortinet 418 3
Citrix Systems 847 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 122 2
Adobe Figma 68 2
К2Тех 267 2
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 49 2
DrayTek 4 2
Ростелеком - РТК-Электра 16 2
Broadcom - VMware 2515 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14761 2
Meta Platforms - Facebook 4562 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
IBM - International Business Machines Corp 9570 2
9135 2
Check Point Software Technologies 804 2
Oracle Corporation 6913 2
Autodesk 625 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 1
Мираж Синема - Сеть кинотеатров 4 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Palfinger - Палфингер Кран Рус 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2763 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Coursera 63 1
Boeing 1021 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 174 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 71 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5364 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 274 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1179 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 248 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6661 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32316 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13098 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32122 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17278 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7085 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3370 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22102 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12458 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3996 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25826 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3611 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27276 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23178 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26267 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8256 7
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1368 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21889 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13724 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2658 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2318 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4393 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17894 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11656 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2358 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10392 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34254 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23484 5
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 573 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2380 4
ZyXEL Keenetic 46 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5249 7
Linux OS 11078 6
ZTE MF - серия роутеров 28 4
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 87 4
Xiaomi Mi Wi-Fi Router - Xiaomi ZMI MF 9 4
FreePik 1556 4
Google Android 14866 4
Apple iOS 8349 4
Microsoft Windows 16479 4
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 4
Huawei B - серия роутеров 8 4
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 97 3
Broadcom BCM chip 65 2
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 2
ASUS RT 22 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 2
Intel x86 - архитектура процессора 2001 2
Apple - App Store 3025 2
Google Cloud Platform - GCP 349 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 2
Linux OpenWRT OS 20 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 181 2
Docker - Платформа распределённых приложений 452 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 251 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 325 2
OpenVPN 79 2
Яндекс.DNS 17 2
TP-Link Tether 51 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 967 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 85 1
Adobe Illustrator 136 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 12 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 10 1
Мельникова Анастасия 433 3
Башлыков Александр 11 2
Терещенко Артем 33 2
Зайцев Михаил 319 2
Краснов Роман 9 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Поликарпов Иван 8 1
Юлдашева Мария 1 1
Хантимиров Рамиль 67 1
Беляев Виктор 4 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Огнерубов Андрей 2 1
Филин Павел 7 1
Гарина Руфина 1 1
Плотников Игорь 3 1
Смелянский Тимофей 3 1
Mauch Jared - Мауч Джаред 4 1
Слукин Алексей 13 1
Карабанова Елена 2 1
Разов Владимир 3 1
Слюсарь Даниил 1 1
Зарубин Павел 2 1
Ходяков Илья 1 1
Дегтярев Иван 1 1
Илюхина Жанна 10 1
Чалин Иван 1 1
Галушкин Олег 182 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
Калинин Алексей 74 1
Климарев Михаил 48 1
Захаренко Максим 56 1
Родионов Дмитрий 26 1
Массух Илья 236 1
Мантуров Денис 122 1
Филиппов Максим 53 1
Владышев Алексей 5 1
Родионов Максим 12 1
Ильчук Сергей 3 1
Абрамов Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 11
Украина 7828 7
Латвия - Латвийская Республика 826 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18450 5
Европа 24715 3
Беларусь - Белоруссия 6103 3
Бразилия - Федеративная Республика 2462 3
Индонезия - Республика 1024 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 2
Швеция - Королевство 3721 2
Польша - Республика 2007 2
Индия - Bharat 5744 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1023 2
Канада 5002 2
Китай - Тайвань 4156 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 2
Турция - Турецкая республика 2514 2
Мали - Республика 27 1
Буркина-Фасо 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1175 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Япония 13584 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8263 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 1
Россия - ЮФО - Севастополь 586 1
США - Нью-Йорк 3157 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Франция - Французская Республика 8019 1
Россия - СФО - Новосибирск 4728 1
Саудовская Аравия - Королевство 646 1
США - Калифорния 4785 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 185 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 211 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1079 1
Нидерланды 3653 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51575 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1223 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5355 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1025 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11843 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20527 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 2
Английский язык 6908 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3745 2
Паспорт - Паспортные данные 2748 2
Аренда 2587 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5305 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1569 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2989 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6419 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3278 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26170 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 2
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 28 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6365 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15335 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 24 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17514 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6323 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2979 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2728 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
BleepingComputer - Издание 429 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 2
Dow Jones - MarketWatch 334 1
CyberNews 11 1
Ведомости 1317 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 323 1
Ars Technica 440 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Phoronix 54 1
Juniper Research 552 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3782 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
Pearson VUE 55 1
РАН ИИМК - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 4 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
