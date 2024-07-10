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Рекордная DDoS-атака совершена с помощью латвийских роутеров MikroTik

Мощные роутеры стали оружием для проведения сверхмощной DDoS-атаки интенсивностью 2,5 ТБ в секунду. Но главным фактором уязвимости роутеров стало пренебрежение к их безопасности со стороны конечных пользователей.

Рекордная атака – одна из многих

В мае 2024 г. произошла сверхмощная DDoS-атака, ее интенсивность составила 2,5 ТБ в секунду. Для атаки применялись облачные роутеры, разработанные компанией Mikrotik, сообщил облачный сервис-провайдер OVHcloud. Эта модель роутера обладает функцией стресс-тестирования, которая позволяет генерировать большой объем бессодержательного трафика в сетях. Доступ к роутерам злоумышленники получают благодаря небрежности владельцев устройств.

Это не первый случай использования для нападения этой модели. OVHcloud заявил, что в апреле 2024 г. нейтрализовал катастрофических масштабов DDoS-атаку, источником которой назван ботнет, включающий высокопроизводительные устройства компании Mikrotik. Интенсивность атаки составляла 840 млн пакетов в секунду.

По данным компании, мощность атак постоянно растет – тренд был задан в 2023 г., когда частота атак, превосходящих по мощности 1 ТБ в секунду, заметно увеличилась: в 2024 г. они стали происходить чуть ли ни ежедневно. Рекордная атака была зафиксирована 25 мая 2024 г. Предыдущий рекордсмен по количеству пакетов в секунду отмечен в 2020 г., когда на европейский банк обрушилась лавина в 809 млн пакетов в секунду. Атаку нейтрализовала компания Akamai.

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Изображение от DC Studio на Freepik
В 2024 году DDoS-атаки происходят почти каждый день

По данным OVHcloud, в атаке 25 мая участвовали около 5000 уникальных IP-адресов. Две трети пакетов были перенаправлены всего через четыре точки присутствия на территории США. Как отмечает издание Bleeping Computer, возможность злоумышленника концентрировать настолько массивный трафик через сравнительно узкую полосу интернет-инфраструктуры дополнительно демонстрирует, насколько проблематичны эти атаки и как непросто с ними справляться.

Облачный роутер как оружие

В OVHcloud указывают, что в ходе некоторых атак широко использовались высокопроизводительные сетевые устройства, в первую очередь – разработанные компанией Mikrotik облачные роутеры CCR1036-8G-2S+ и CCR1072-1G-8S+. У таких устройств интерфейс довольно часто доступен извне, а программные оболочки в течение долгого времени остаются не обновляемыми, так что скомпрометировать их, зная конкретные уязвимости, не составляет большого труда.

В OVHcloud насчитали около 100 тыс. таких уязвимых устройств, которые могут быть использованы для запуска DDoS-атак. Учитывая, что это весьма мощные устройства с процессорами, насчитывающими 36 ядер, ботнет, включающий даже 1% из этих 100 тыс. роутеров, может генерировать 2,28 млрд пакетов в секунду.

По мнению экспертов OVHcloud, злоумышленники могли эксплуатировать функцию MikroTik RouterOS под названием Bandwidth Test («тестирование полосы пропускания»), предназначенную для стресс-тестирования сетей. С ее помощью можно сгенерировать бессодержательный, но очень объемный трафик.

Устройства MikroTik и прежде использовались для формирования мощных ботнетов: среди примеров – DDoS-сеть Mēris, выявленная в 2021 г. и отметившаяся мощной атакой на инфраструктуру «Яндекса».

Ленивый пользователь – угроза для оборудования

Производитель – компания MikroTik – неоднократно призывала пользователей своих устройств обновить программные оболочки на более безопасные, но, как правило, клиенты не особо торопятся этим заниматься, оставляя свое оборудование уязвимым на длительный срок.

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«Роутеры станут более безопасным компонентом сетей, только если их производители реализуют принудительное распространение и автоматизированную установку обновлений, – полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Пока такие устройства находятся в основном на ручном управлении, и до их обслуживания у конечных пользователей слишком часто не доходит».

Эксперт добавил, что пренебрежение безопасностью высокопроизводительных роутеров гарантированно обеспечивает проблемы очень большому количеству пользователей, и не только тем, кто непосредственно является объектом атаки.

Роман Георгиев

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