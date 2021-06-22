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ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России

Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, один из ключевых международных поставщиков ИКТ решений, компонентов и сервисов, работающий по принципу One-Stop-Shop, сообщает о начале сотрудничества с компанией MikroTik в рамках дистрибьюторского контракта.

Уже сегодня ASBIS предлагает игрокам российского ИТ канала и бизнес-пользователям функциональные и производительные решения MikroTik для маршрутизации и управления сетями, вплоть до операторского уровня, по доступным ценам.

MikroTik - латвийский производитель сетевого оборудования и программных средств. Основанная в 1996 г., компания MikroTik разрабатывает и продает проводные и беспроводные маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, точки доступа, широкий ассортимент материнских плат маршрутизаторов, радиокарт, а также программное обеспечение — операционные системы и вспомогательное ПО.

Опыт использования стандартного оборудования для ПК и полных систем маршрутизации позволил компании в 1997 г. создать программную систему RouterOS, которая обеспечивает высокую стабильность, контроль и гибкость для всех видов интерфейсов данных и маршрутизации. С 2002 г. компания создает и выпускает собственное оборудование под брендом RouterBOARD.

Эльяс Касми

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