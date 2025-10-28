Производители и техноблогеры врут россиянам в лицо. 8К-телевизоры оказались бесполезной тратой денег

Ученые доказали, что телевизоры с разрешением 8К, которые так активно продвигают известные техноблогеры всего мира – пустая трата денег и попытка производителей заработать больше. Человеческий глаз не способен увидеть разницу между изображением в 8К и немного более низком разрешении. При этом такие ТВ стоят непомерно дороже популярных в России и мире моделей с 4К-экраном.

Заплатить за воздух

Современные телевизоры с разрешением 8К или 7680х4320 пикселей оказались в большей степени маркетинговой уловкой, нежели реально необходимым в современном мире устройством. Как пишет журнал Nature Communications со ссылкой на исследование Кембриджского университета (Великобритания), изображение в столь высоком разрешении человеческое зрение попросту не способно «осилить» в полной мере, если говорить о реальных условиях использования.

По мнению ученых, стоящих за этим исследованием, глаза человека едва ли смогут увидеть настолько значимые отличия картинки в 8К, 4К (3840х2160 точек) и даже 2К (2560х1440 точек). К таким выводам они пришли, смоделировав несколько сценариев использования телевизоров обычными потребителями по всему миру.

Реальные условия для нереального контента

Один из таких сценариев – это просмотр 44-дюймового телевизора на расстоянии около двух с половиной метров, что соответствует габаритам стандартной комнаты в стандартной современной квартире. Моделирование происходило с использованием 4К-монитора с диагональю 27 дюймов, расположенного на расстоянии полтора метра от глаз.

FreePik Переплата за 8К не оправдана - доказано учеными

Ученые измеряли показатель, который никогда не публикуется в спецификациях ни к телевизорам, ни к мониторам – pixels per degree (PPD). Это количество пикселей, которые приходятся на один градус поля зрения.

В рамках эксперимента монитор, способный выдавать 90 пикселей на градус, находился перед участниками и был закреплен на подвижном кронштейне, что позволяло принудительно измерять расстояние между ним подопытными. В общей сложности в тесте участвовали 18 человек с отличным зрением от природы или после операции, которые способны различать свыше 60 пикселей на градус.

Результаты исследования

Ученые попеременно демонстрировали подопытным два различных типа изображений. Первое состояло из тончайших вертикальных линий шириной всего в один пиксель, а вторым был серый прямоугольник. Исследователи меняли расстояние между испытуемыми и экраном и спрашивали, видят ли они вертикальные линии на первом изображении. Когда эти полосы начинали сливаться в единый серый фон, ученые фиксировали полученные значения как предел зрительного разрешения человеческих глаз.

Итоги эксперимента таковы, что человек с отличным зрением может видеть до 94 пикселей на градус, но только если смотрит на серое изображение. В случае с красным и зеленым оттенками этот показатель снижается до 89, а если смотреть на полоски желтого и фиолетового цветов – то и вовсе до лишь 53.

Итоговый средний показатель – 60 пикселей на градус, подсчитали авторы эксперимента. И это более чем втрое ниже, чем способен выдавать современный 8К-телевизор – он рассчитан на 180-200 PPD.

Выводы очевидны

Исследователи пришли к выводу, что если посадить человека перед тремя телевизорами с одинаковой диагональю на одном расстоянии от него, но разным разрешением (2К, 4К или 8К), то он не заметит никакой разницы в качестве изображения. Но при этом за 8К-модель он заплатит ощутимо дороже. Да и потребляют такие телевизоры часто ощутимо больше электроэнергии.

По словам ученых, покупка 8К-телевизора целесообразна лишь в одном случае. Нужно выбрать максимально возможную диагональ из существующих и при этом сидеть как можно ближе к экрану. Только в этом случае можно увидеть все преимущества 8К-контента.

Мир что-то подозревает

Несмотря на все попытки популяризации 8К-телевизоров со стороны производителей и инфлюенсеров, пользователи со всего мира дали им свою вполне однозначную оценку – они их, как оказалось, совершенно не интересуют. Вот только причина незаинтересованности потребителей в покупке 8К-ТВ кроется вовсе не в пикселях на градус – все гораздо более приземленно.

Основных причин на самом деле всего две, и первая – это деньги. В начале февраля 2025 г. CNews писал о крайне низких продажах 8К-моделей по всему миру как раз по причине их слишком высокой стоимости в сравнении с 4К-телевизорами. Последние даже в России, с учетом курса доллара, инфляции и других негативных факторов часто стоят в пределах 20 тыс. руб. – дешевле многих смартфонов.

Вторая причина – это отсутствие 8К-контента в больших количествах. Найти нужный фильм или сериал в 8К-разрешении – задача не из простых даже для 2025 г., не говоря уже о контенте блогеров. Они чаще всего пишут свои ролики в Full HD (1920х1080 пикселей), реже – в 4К. А пользователи, экономя трафик, часто смотрят их видео в 1280х720 пикселей (HD) и даже в более низком разрешении.

Все это накладывается на фильтры сжатия на YouTube и прочих стриминговых платформах, что уничтожает саму идею 8К-контента как максимально качественного и детализированного.