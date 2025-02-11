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Мир не готов к прогрессу. 8К-телевизоры никому не нужны: старые снимают с продажи, новые не выпускают

Телевизоры с разрешением 8K демонстрируют удручающие темпы продаж. Потребители совершенно не спешат переходить на них и предпочитают 4К. Главные аргументы против 8K – отсутствие контента и завышенные цены. Почти все производители перестали создавать новые модели ТВ с таким разрешением.

Пока рановато

Производители телевизоров начали сворачивать разработку новых моделей с разрешением 8K. Как пишет PC Mag, даже на крупных выставках потребительской электроники такие ТВ почти отсутствуют – например, на CES 2025 в январе 2025 г. ими хвалилась только Samsung.

Связано это в первую очередь с почти полным отсутствием потребителей, готовых к отказу от 4К- или Full HD-телевизоров ради новой модели с разрешением 8К. Это при том факте, что производители на протяжении более шести лет пытаются продвигать их – первые 8K-телевизоры увидели свет в 2018 г.

Основных причин, по которым мир так и не перешел на новые телевизоры, две, и попытаться поспорить с этим производители фактически не в состоянии. Основная – это завышенная стоимость 8K-телевизоров: не самые свежие модели Samsung и LG в зарубежных интернет-магазинах стоят от $2,3 тыс. (220 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 февраля 2025 г.) за 75 дюймов и до $10 тыс. (956,3 тыс. руб.) за 77 дюймов.

В российской рознице за такие телевизоры тоже просят немало денег, даже с учетом нынешнего курса валют. Так, в каталоге ритейлера DNS самый доступный ТВ с экраном 8К стоит на момент выхода материала около 138,5 тыс. руб., и это Samsung QE55QN700CUXCE с экраном на 55 дюймов по диагонали.

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wahyu_t / FreePik
Мир не готов переплачивать за 8К-телевизоры, чтобы смотреть на них 4К-контент

Для сравнения, 11 февраля 2024 г. CNews сообщал о начале продаж новых 4К-телевизоров «Яндекса» с «квантовыми точками». 65-дюймовая версия стоит 80 тыс. руб.

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Безопасность

Вторая причина – это почти полное отсутствие контента в таком разрешении. Сложно найти фильм или сериал в подобном качестве, а апскейлинг, то есть искусственное увеличение разрешения при помощи алгоритмов всегда негативно отражается на качестве.

Также не у всех есть достаточно высокоскоростной доступ в интернет, которого хватит для выкачивания тяжеловесного 8К-контента. Для примера, сотрудник редакции CNews столкнулся с ситуацией, когда один из крупнейших в стране операторов связи, который свое название после ребрендинга пишет с маленькой буквы, больше года не в состоянии установить в его подъезде оборудование для интернета выше 100 Мбит/с при том факте, что в соседнем подъезде соответствующее «железо» давно работает.

Ожидания и реальность

Производители телевизоров, вероятнее всего, ожидали совсем другого отклика от потребителей, поскольку их прогнозы по продажам 8К-телевизоров значительно отличаются от реального положения дел на рынке. Статистика Ассоциации потребительских технологий (CTA) гласит, что ожидаемые продажи таких ТВ в 2022 г. были на уровне 1,7 млн устройств, однако в реальности составили лишь 166 тыс., то есть в 10 раз меньше.

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Многим россиянам придется брать кредит на покупку такого телевизора

С годами прогнозы стали не такими амбициозными – 700 тыс. в 2024 г., но продажи продолжили опускать разработчиков с небес на землю. За весь 2024 г. было продано лишь 150 тыс. ТВ с таким разрешением во всем мире, даже с учетом предновогоднего периода покупок.

Света в конце тоннеля пока нет

Многие ритейлеры начали убирать 8К-телевизоры из своего ассортимента ввиду крайне низкого спроса. В их числе – американский Costco, да и не во всех российских сетях можно встретить такие ТВ.

Исследователи склонны давать мрачные прогнозы относительно будущего 8К-телевизоров. генеральный директор и ведущий аналитик компании SmartTech Research Марк Вена (Mark Vena), считает будущее таких ТВ предельно неопределенным. Он ссылается на статистику СТА, в которой сказано, что в США 8К-телевизоры были лишь у 0,8% семей. Такие показатели не стимулируют ритейлеров к закупке подобных ТВ, а производителей – к массовому их выпуску и разработке новых моделей.

Надежда пока есть

В нынешних условиях шансов у 8К-телевизоров на вытеснение -моделей с полок магазинов из домов потребителей, как когда-то 4К поступили с Full HD, немного. Но подвижки в этом направлении все же есть.

Для примера, разработчики видеокодеков трудятся над «облегчением» 8К-контента, чтобы он «весил» меньше и, следовательно, меньше нагружал каналы связи и занимал меньше места на накопителях.

Геннадий Ефремов

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