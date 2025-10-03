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Costco Wholesale Corporation

СОБЫТИЯ

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03.10.2025 Взломаны конфиденциальные репозитории Red Hat. Украдены данные 28000 проектов 1
11.02.2025 Мир не готов к прогрессу. 8К-телевизоры никому не нужны: старые снимают с продажи, новые не выпускают 1
28.06.2024 Революция в ценообразовании: как ИИ помогает ритейлерам выигрывать конкурентную борьбу 1
23.04.2024 Amazon создал особую компанию, чтобы засылать сотрудников к конкурентам для тайного сбора информации 1
13.12.2022 Жесткие диски стремительно дешевеют. Сотня гигабайтов стремится к цене $1 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 1
15.11.2019 Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google 1
28.11.2017 Microsoft и SAP предоставят клиентам стратегию цифровой трансформации в облаке 1
30.01.2017 Hertz использует IoT-платформу Orange Datavenue для сервиса почасовой аренды автомобилей 1
05.02.2016 Softline проанализировала использование ПО Microsoft в «БигБоксе» 1
19.08.2015 Россия: рынок интернет-торговли в 2015 г. «просядет» на 20-30% 1
29.08.2011 Платформа потребительских отзывов Bazaarvoice проведет IPO на $86,25 млн 1
26.08.2010 Второй по величине сборщик ноутбуков фиксирует снижение спроса 1
05.11.2008 Amazon.com и B&H стали лучшими онлайн-магазинами электроники 1
18.04.2006 HD DVD поступили на прилавки 1
18.04.2006 Первые HD DVD-диски уже появились в продаже 1
27.11.2003 Микрочип под кожей заменит бумажник 1
27.11.2003 Микрочип под кожей заменит бумажник 1
03.11.2003 Радиометкам пророчат великое будущее 1
03.11.2003 Радиометкам пророчат великое будущее 1
29.05.2003 NASDAQ: акции Microsoft продолжили падение 1
28.08.2002 NASDAQ: падение уверенности потребителей и негативные комментарии Intel 1
28.08.2002 NASDAQ: падение уверенности потребителей и негативные комментарии Intel 1
11.10.2001 В сети магазинов Costco будут продаваться телефоны и услуги компании Sprint PCS 2
04.09.2001 Онлайновые продавцы ПО предложили скидки на новую Windows 2
03.09.2001 Costco снизила цену на Windows XP 1
10.08.2001 Популярность виртуальной почты в Канаде растет 1
05.12.2000 KMart останется в онлайне 1
28.11.2000 Американцы больше удовлетворены покупками в онлайне, чем в обычных магазинах 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

Costco Wholesale Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Microsoft Corporation 25775 6
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 4
Samsung Electronics 11065 3
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Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
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Coca-Cola Company 261 1
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IKEA - ИКЕА 171 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uniqlo 12 1
Hertz Corporation 17 1
Barnes & Noble 171 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Columbia Sportswear 6 1
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
NAND flash memory - флеш-память 684 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Google Chrome - браузер 1701 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Azure 1526 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
SAP Ariba 309 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 69 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Seagate Exos HDD 24 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
SAP Concur 27 1
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 1
Microsoft Azure AI - Microsoft Azure Conversational AI - Microsoft Azure OpenAI Service 12 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 27 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Amazon Go 11 1
Chia - криптовалюта 16 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
FreePik 1841 1
Amazon Dash Carts 3 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Schrader Tom - Шрэдер Том 2 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Karraker Dave - Карракер Дэйв 3 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Аитов Тимур 197 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Bienvenu David - Биенвен Дэвид 2 1
Терлов Сергей 1 1
Турбин Евгений 3 1
Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 1
Gambrill Sarah - Гамбрилл Сара 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Европа 24964 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Испания - Королевство 3840 2
Нидерланды 3746 2
США - Арканзас 63 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Таиланд - Королевство 926 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Ирак - Республика 709 1
США - Массачусетс 517 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 1
Таиланд - Бангкок 89 1
США - Миннесота 198 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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