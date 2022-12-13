Жесткие диски стремительно дешевеют. Сотня гигабайтов стремится к цене $1

Обесценивание гигабайтов

Удельная стоимость хранения данных на традиционных механических жестких дисках (HDD) продолжит снижаться, хоть и медленнее в чем в прошлые годы, и достигнет $0,01 к середине 2025 г., считают специалисты американского провайдера облачных хранилищ Backblaze. Выводы представителей компании основаны на собственной статистике, сбор которой осуществляется с 2009 г.

Согласно информации, опубликованной в официальном блоге компании ее представителем Энди Кляйном (Andy Klein), на заре истории Backblaze, то есть в 2009 г., приобретаемые жесткие диски в пересчете на емкость обходились ей чуть дороже $0,11 за 1 ГБ.

К 2017 г. стоимость гигабайта снизилась до $0,03 – тогда компания начала приобретать 8-терабайтные модели, то есть цена одного накопителя составляла около $240.

По прогнозу Backblaze удельная стоимость хранения данных на HDD достигнет $0.01 к середине 2025 г.

В 2022 г. этот показатель упал до $0,014 ГБ, а провайдер полностью перешел на закупку устройств емкостью 16 ТБ (примерно $224 за HDD). На текущий момент инфраструктура хранения Backblaze насчитывает 265,3 тыс. жестких дисков.

Можно найти и дешевле

Вендор заявляет, что не закупает устройства хранения данных по самым низким ценам на рынке, отдавая предпочтения несколько более «дорогим» поставщикам, зато способным обеспечить выполнение крупных заказов в гарантированные сроки. То есть при необходимости желающие могут обзавестись накопителями тех же моделей, что использует Backblaze, но более низким ценам.

Вилка цен здесь может достигать $120. Так, 12-терабайтный Seagate ST12000NM001G (Exos X16), по информации Backblaze, на различных площадках предлагается по цене от $175 до $295. На популярных российских розничных маркетплейсах за это устройство просят около 20 тыс. руб.

Тренд на снижение

Согласно опубликованным Кляном графикам, с момента начала работы Backblaze по ноябрь 2022 г. удельная стоимость хранения данных на HDD преимущественно снижалась за несколькими исключениями.

Так, скачок цен периода 2011-2013 гг. произошел вследствие «таиландского кризиса» 2011 г. Тогда сильнейшее наводнение в Таиланде привело к закрытию двух заводов компании Western Digital по производству жестких дисков, расположенных неподалеку от столицы – Бангкока. Главного конкурента WD – Seagate – стихийное бедствие затронуло в меньшей степени. Seagate утверждала, что ее таиландские фабрики не пострадали, однако компания столкнулась с перебоями в поставках комплектующих для производства винчестеров.

Средняя стоимость 1 ГБ (в долларах США ) в зависимости от времени с группировкой по емкости приобретенных Backblaze жестких дисков

Как отмечает представитель Backblaze, консолидация производителей жестких дисков не смогла переломить тренд на снижение стоимости гигабайта пространства на HDD. Под консолидацией, вероятно, понимается поглощение Western Digital компании Hitachi GST (HGST) в 2011 г.; переход бизнеса Samsung Electronics по производству HDD под контроль Seagate все в том же 2011 г.; приобретение компанией Toshiba подразделения Fujitsu, выпускавшего жесткие диски.

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Впрочем, нельзя исключать вероятность того, что более высокая конкуренция между производителями в случае срыва упомянутых сделок привела бы к снижению удельной стоимости хранения информации на HDD.

Темпы падения цен замедляются

Цена приобретаемых Backblaze HDD снижалась в среднем на 9% в год в период с начала 2017 по ноябрь 2022 г. Совокупное падение цены в этом временном промежутке составило 56,36%. Графики, представленные Backblaze, свидетельствуют о замедлении темпов удешевления винчестеров с ходом времени. Тем не менее, по подсчетам Кляйна, к середине 2025 г. удельная стоимость гигабайта дискового пространства достигнет показателя в $0,01. К указанной дате, по прогнозу специалиста, модели емкостью 22 ТБ и 24 ТБ можно будет приобрести на Costco или Amazon за примерно $220 и $240 соответственно.

Кляйн не рискнул предположить, до каких пор жесткие диски продолжат дешеветь. Как отмечает Blocks&Files, если производители HDD смогут продолжить наращивание емкости устройств и внедряемые для этого новые технологии не окажутся существенно более дорогими в сравнении с предшественниками, то снижение цены гигабайта емкости HDD может продлиться в течение еще нескольких лет.

HDD теряют популярность и уступают SSD по надежности

В сентябре 2022 г. Backblaze опубликовала отчет, который показал, что жесткие диски значительно уступают в надежности современным твердотельным накопителям на основе флеш-памяти NAND (SSD). Следует иметь в виду, что устройства, фигурировавшие в статистике провайдера, использовались в качестве загрузочных дисков в серверах компании, а не для хранения бэкапов. В противном случае исход мог бы оказаться иным.

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По итогам II квартала 2022 г. мировые поставки жестких дисков рухнули на 15% год к году в натуральном выражении. Как писал CNews, основная причина этого – продолжающийся рост популярности SSD. В потребительском сегменте пользователи все чаще между HDD и SSD одинакового объема останавливают свой выбор именно на флеш-накопителях.