HDD в шаге от окончательной гибели. Подтверждена их пугающая ненадежность

Эксперты облачного сервиса Backblaze в течение пяти лет сравнивали надежность HDD и SSD. Первые держались очень хорошо в первые четыре года, затем сдались. SSD оказались в три раза более надежными «на дальней дистанции». Это еще один удар по репутации HDD, которые давно уже не интересуют потребителей – их продажи во II квартале 2022 г. обвалились на 15%. Осталось лишь сравнить HDD и SSD на способность выдерживать непрерывную запись больших массивов данных.

Надежды фанатов HDD не сбылись

Жесткие диски, ставшие неотъемлемой частью персональных компьютеров и ноутбуков в конце XX века, спустя 30 лет проиграли SSD, провалив сверхмасштабный тест на надежность, длившийся пять лет. Как пишет Tom's Hardware, не спасло их и то, что за них выступали наиболее подготовленные «бойцы» – HDD корпоративного уровня, предназначенные для работы в дата-центрах. Винчестеры все равно отстали «на три корпуса», то есть показали в три раза более худший результат.

Пятилетний тест провела компания Backblaze, владеющая одноименным сервисом резервного хранения информации. Она начала сравнивать надежность классических HDD и новомодных SSD в 2018 г., когда стала переводить свой сервис на твердотельные накопители.

HDD проигрывают SSD даже по размерам

Отчет Backblaze показывает уровень надежности накопителей обоих типов, использовавшихся в качестве загрузочных дисков в серверах компании. Итоговые результаты оказались не в пользу винчестеров. Это можно считать предпоследней битвой двух стандартов компьютерных носителей информации. Теперь нужно лишь сравнить, кто из них лучше справляется с большими и непрерывными потоками данных.

Принцип тестирования

Специалисты Backblaze не стали проводить хитрые тесты с замером количества «битых» секторов на винчестерах и тому подобным. Они просто посчитали общее число HDD и SSD в своих серверах, после чего им оставалось лишь фиксировать количество вышедших из строя накопителей.

За первый год тестирования в серверах Backblaze не сломался ни один SSD. У жестких дисков этот показатель составил 0,66%. В следующем году твердотельные накопители все же начали выбывать из «игры» – заменить пришлось 0,85% имевшихся на тот момент в распоряжении SSD. Винчестеры же завершили второй год тестирования с результатом 1,54% сломанных экземпляров из оставшегося количества.

В течение третьего года исследования перестали работать еще 1,38% жестких дисков и 0,79% SSD-драйвов. Результаты четвертого года – 1,83% и 1,05% соответственно.

Шансы на победу у винчестеров поначалу были высокие

Тут может сложиться впечатление, что динамика из года в год совершенно не меняется. Так оно на самом деле и есть, и, по всей видимости, эксперты Backblaze едва ли были удовлетворены информативностью своего затянувшегося тестирования.

Все изменилось на пятый год. Винчестеры начали «сыпаться» один за одним – число вышедших из строя HDD выросло до 3,55%. Что до SSD, то они смогли улучшить свой показатель до 0,92%.

Неутешительные выводы

Специалисты Backblaze наглядно доказали, что винчестеры даже корпоративного уровня, с учетом того, что он рассчитаны на повышенные нагрузки и работу в режиме нон-стоп в течение длительного времени, проигрывают SSD по надежности. Особенно опасным хранение данных на винчестерах становится на «дальней дистанции».

По сути, твердотельные накопители, отработавшие в серверах пять полных лет, оказались втрое надежнее обычных жестких дисков с тем же сроком эксплуатации при идентичных внешних условиях. Секрет кроется во внутренней компоновке – в SSD нет движущихся частей, в отличие от HDD, что и делает последние менее стойкими к непрерывному использованию.

Есть нюанс

Несмотря на разгромный проигрыш, жесткие диски, в теории, все еще могут считаться надежными. Backblaze сравнивала лишь те накопители, что использовались в качестве загрузочных, и не отслеживала показатели тех, на которых хранились основные массивы данных.

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Загрузочные накопители не подвергаются записи больших объемов информации. Классические HDD почти невосприимчивы к таким нагрузкам, тогда как у SSD это единственное слабое место. Если Backblaze во время своих тестов учитывала и эти показатели, результаты могли бы быть совсем другими.

Рынок уже все решил

Второе преимущество жестких дисков, пользовательских или корпоративных – это более высокая вместительность в сравнении с SSD с идентичной ценой. Но, с другой стороны, твердотельные накопители работают в разы, а иногда даже в десятки раз быстрее – жесткие диски уже давно проиграли им в гонке скоростей чтения и записи.

Как показывает мировая практика, потребители готовы мириться с меньшей вместимостью SSD – они с легкостью отказываются от возможности хранения терабайтов данных на одном накопителе в пользу более высоких надежности и скорости работы.

В настоящее время в мире осталось лишь три производителя жестких дисков – американские Seagate и Western Digital и японская Toshiba. Все они по итогам II квартала 2022 г. отчитались о стремительном падении отгрузок. Суммарно они просели на 15% год к году в натуральном выражении.

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Поставки жестких дисков Seagate за год обвалились на 14%, притом это коснулось моделей всех существующих классов. Western Digital ситуация еще более плачевная – она отгрузила на 17% винчестеров меньше, чем во II квартале 2021 г.

Аналогичные показатели зафиксировала и Toshiba. Результаты III квартала 2022 г. пока неизвестны, поскольку он еще не завершился. Однако вероятность того, что HDD вдруг неожиданно вновь станут популярными, крайне невелика.