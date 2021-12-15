Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу

В компьютерных магазинах начались регулярные кражи видеокарт. Посетители навострились воровать дефицитный товар прямо из витринных системных блоков, не забывая взять с собой еще и процессор с оперативной памятью. На преступления людей толкает нехватка ускорителей и заоблачные цены на многие из них.

Быстрый способ получить бесплатную видеокарту

Общемировой дефицит видеокарт и стремительный рост их цен заставляет людей красть ускорители прямо с витрин магазинов. Как пишет портал The Next Web, пользователи стали вскрывать витринные образцы системных блоков в магазинах и вытаскивать из них видеокарты.

Пока неясно, каких масштабов достигли подобного рода кражи, однако в США зафиксировано несколько таких случаев. Магазины нашли выход из положения и стали укреплять корпуса системных блоков стяжками, чтобы их было невозможно или очень затруднительно вскрыть незаметно от охранников.

Пользователь Reddit под псевдонимом TeslaDude7172 выложил в Сеть несколько фотографий полностью собранных системных блоков, надежно перетянутых стяжками. Он обнаружил их в сетевом магазине Costco в Дедхэме (Массачусетс, США). Его тема на Reddit всего за три дня набрала 11,1 тыс. положительных оценок и почти 500 комментариев.

Дефицитный товар, о котором все мечтают, в 2021 году выглядит так

TeslaDude7172 спросил сотрудников магазина, почему они оставили стяжки на корпусах и получил ответ, что это не забывчивость и не халатность персонала, а действительно способ защиты от воришек. Недобросовестные покупатели, как оказалось, были совершенно не против того, чтобы поживиться новенькой видеокартой и заодно прихватить с собой «бесплатные» процессор и планки памяти. Эти компоненты тоже не становятся дешевле, хотя явного их дефицита на мировом рынке пока нет.

Отчаянные времена требуют странных мер

Представители сетевых магазинов по неизвестным причинам изъявили неделание комментировать тему воровства комплектующих на фоне всеобщего дефицита полупроводников и роста цен на «железо». Эксперты The Next Web связались с сотрудниками Costco и Walmart в США, Mediamarkt в Нидерландах и Currys в Великобритании с вопросом о том, насколько широко распространена практика использования стяжек для защиты от воров, и как часто покупатели «выходят на промысел». Ответ не поступил ни от одной из сетей.

Столь надежная защита системных блоков взламывается обычными кусачками

Аналитики портала уверены, что дефицит видеокарт действительно толкает людей на крайние меры. В качестве примера они привели кражу целой партии новеньких ускорителей EVGA Nvidia GeForce RTX 3000-й серии прямо из грузовика, произошедшей в ноябре 2021 г. Размер ущерба не раскрывается.

Подобные случаи происходили и раньше. Например, в декабре 2020 г. в Китае произошла кража флагманских карт MSI Nvidia GeForce RTX 3090 на общую сумму $336,5 тыс. (24,8 млн руб. по курсу ЦБ на 15 декабря 2021 г.).

Причины преступлений

Как пишет The Next Web, к концу 2021 г. поставки графических ускорителей увеличились на 25,7% в годовом исчислении. Однако вместе с ними выросла их цена, в особенности на топовые решения. Например, Nvidia RTX 3060 всего за год подорожала на 210%.

В середине 2021 г. в некоторых странах, включая Россию, цены на карты поползли вниз. Однако, как выяснилось позже, это было очень скоротечным явлением. В ноябре 2021 г. CNews писал, что карты стали ежедневно дорожать растут на 1%. К тому моменту переплата за некоторые карты AMD в Европе превышала 101% в сравнении с рекомендованной производителем ценой.

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Причины роста цен и последовавших за этим преступлений разнообразны. По словам Джона Педди (Jon Peddie), основателя и президента аналитической компании Jon Peddie Research, нехватка видеокарт в первую очередь была вызвана неустойчивой к внешним воздействиям цепочкой поставок. Педди назвал ее «хрупкой». С его слов, эта цепочка построена по модели «точно в срок», и в итоге она была нарушена многочисленными блокировками, спровоцированными пандемией коронавируса.

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Педди считает, что спрос на видеокарты спровоцировали в первую очередь повсеместные локдауны в 2020 и 2021 гг. По его словам, люди были вынуждены сидеть дома и потому искали новые увлечения и способы провести время. И в итоге пришли к видеоиграм, которым нужны хорошие видеокарты.

Также Педди отметил рост курса криптовалют, в особенности Ethereum, которые добываются при помощи видеокарт. Аналитик утверждает, что первыми на рост курса отрегировали «спекулянты», скупившие немалую часть видеоадаптеров и других комплектующих. CNews писал, что майнеры даже пытались добывать криптовалюту при помощи жестких дисков и SSD-накопителей. Их интересовали токены Chia, стремительно взлетевшие в цене в начале 2021 г. и столь же быстро обвалившиеся. Тем не менее, из-за этого на накопители возник кратковременный дефицит.

Педди подчеркнул, что именно нехватка видеокарт, а также их высокая стоимость в сочетании с возможностью зарабатывать с их помощью деньги заставляют людей идти на крайние меры, в том числе на кражу ускорителей из витринных системных блоков и ограбление грузовиков.

Свет в конце тоннеля

Некоторые аналитики считают, что в обозримом будущем проблема с дефицитом видеокарт постепенно сойдет на нет. Такое мнение высказал, в частности, эксперт исследовательской компании Canalys Блейк Мюррей (Blake Murray). По его прогнозам, в 2022 г. нехватка ускорителей может сохраниться, но этот кризис постепенно пройдет по мере того, как производители будут наращивать выпуск ускорителей.

Аналогичные предположения высказывают и представители Nvidia и AMD – главных разработчиков графических процессоров. Джон Педди, в свою очередь, полагает, что кризис пройдет раньше, и что цены на ускорители уже сейчас «постепенно снижаются», хотя наглядных подтверждений этому на 15 декабря 2021 г. не было.

Педди уверен, что в будущем спровоцированный пандемией «искусственный» спрос на карты в конечном итоге приведет в 2023 г. к переизбытку карт в магазинах, поскольку все, кто хотел приобрести себе новенький GeForce или Radeon, к тому моменту уже сделают это.

Падение спроса потянет вниз за собой и розничные цены, резюмировал Джон Педди.