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EVGA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.01.2022 Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память 1
20.12.2021 В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 1
27.07.2021 Дорогущие видеокарты сгорают из-за глупейшего инженерного просчета. Решить эту проблему нельзя 1
22.07.2021 Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей 1
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
03.07.2019 NVIDIA RTX теперь - Super! 1
22.02.2019 Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti 1
26.10.2017 Nvidia начнет продажи GeForce GTX 1070 Ti в начале ноября. Цены 1
23.09.2013 Nvidia анонсировала Tegra Note — платформу для планшетов на базе Tegra 4 1
31.05.2013 Nvidia представила графический процессор GeForce GTX 770 1
02.05.2012 Nvidia представила новую самую быструю в мире видеокарту 1
01.06.2010 Первая видеокарта среднего ценового диапазона на базе Nvidia Fermi 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

EVGA и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3951 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 9
Palit Microsystems 44 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 729 7
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 414 7
Zotac 22 7
Palit Microsystems - Gainward 12 4
PNY Technologies 37 4
Amazon Games - Amazon Game Studios - Amazon Game Tech 3 2
Amazon Inc - Amazon.com 3255 2
AMD - Advanced Micro Devices 4623 2
Colorful 11 2
Puget Systems 9 1
Rakuten Kobo 14 1
Samsung Electronics 11006 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Xiaomi 2192 1
Intel Corporation 12777 1
HP Inc. 5872 1
Toshiba Corporation 2979 1
Seagate Technology 765 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 773 1
Canalys 236 1
Cloudflare 167 1
Ampere Computing 61 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Oysters 21 1
PowerGPU 2 1
Inno3D 5 1
101Hotels.com 456 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4532 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 9
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1101 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 6
Вентилятор - Fan 1067 4
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 356 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1461 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3014 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1128 2
Пропускная способность - Bandwidth 1890 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10571 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 76 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8692 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1880 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1816 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2477 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 150 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15955 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 548 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2784 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4736 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1217 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2014 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1676 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1502 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2768 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 620 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5088 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4990 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12739 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3179 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 865 12
Nvidia GeForce GTX 523 9
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 445 7
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 197 4
Microsoft DirectX 722 3
Nvidia GPU Boost 10 2
Samsung Galaxy 1026 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1273 2
Nvidia GPU Turing 41 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 176 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 130 2
Nvidia PhysX 62 2
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 9 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
Google Android 15166 1
Apple iOS 8542 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 1
Intel Core - Семейство процессоров 1247 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 272 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 628 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 275 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Intel Xeon W 35 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Epic Games - Unreal Engine 336 1
Nvidia TensorRT 17 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 1
Seagate FireCuda SSD 7 1
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 10 1
Davidson Jaxon - Дэвидсон Джексон 2 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 3
Европа 24907 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Украина 7906 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Индия - Bharat 5840 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Нидерланды 3725 1
США - Массачусетс 517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8818 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5997 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33424 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Reference - Референс 219 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Reddit 389 2
TNW - The Next Web 90 1
Igor’s Lab 7 1
Tom’s Hardware 592 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
WCCFTech - Издание 105 1
TechRadar 97 1
VideoCardz 43 1
Jon Peddie Research 46 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
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