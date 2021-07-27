Дорогущие видеокарты сгорают из-за глупейшего инженерного просчета. Решить эту проблему нельзя

Карты EVGA GeForce RTX 3090, сгорающие при запуске игры New World от Amazon, содержат в себе фатальный дефект. Они сгорают из-за неправильной работы котроллера вентиляторов, который разгоняет их до сверхвысоких скоростей, что перегружает систему питания и выводит карту из строя. В самой игре тоже была проблема, на которую и реагировал контроллер, но разработчики выпустили устраняющий ее патч.

Amazon не виновата

Стала известна подлинная причина несовместимости новой видеоигры New World компании Amazon с топовыми видеокартами EVGA GeForce RTX 3090, в том числе с GeForce RTX 3080 FTW (индекс 10G-P5-3891-KR). По информации портала Igor’s Lab, причина кроется не в игре, а непосредственно в самих ускорителях, в которых обнаружился инженерный просчет.

Как сообщал CNews, эти карты начинают «гореть» всего лишь через несколько минут, проведенных геймером в New World. Проблема, проявившаяся сразу после старта бета-тестирования игры (20 июля 2021 г.), очень быстро стала массовой.

Новые видеокарты GeForce RTX 3090 производства EVGA, как оказалось, содержат в себе бракованный контроллер вентиляторов, заставляющий их лопасти вращаться на слишком высоких оборотах, что приводило к нагрузке на систему питания. В итоге видеокарта сгорает.

Иными словами, EVGA выпустила в продажу партию флагманских видеокарт с дефектными компонентами. В России ускоритель 10G-P5-3891-KR, согласно «Яндекс.маркету», стоит в среднем 196,4 тыс. руб.

EVGA доказала всему миру, что даже очень дорогие комплектующие по качеству могут быть хуже китайских noname

Напомним, что New World – это онлайн-игра в жанре MMORPG разработки Amazon Games, полноценный релиз которой запланирован на 31 августа 2021 г. Действие происходит в середине XVII века, сюжет разворачивается вокруг вымышленной страны в Атлантическом океане, которую игрокам нужно будет колонизировать. В настоящее время игра находится в режиме бета-тестирования.

Впрочем, определенная связь между выходящими из строя картами GeForce RTX 3090 производства EVGA и игрой New World все же есть. Контроллер вентиляторов перестает работать корректно при очень высоких показателях кадровой частоты, которые видеоигра бесконтрольно завышала из-за плохой оптимизации. Если прорисовка (рендеринг) кадров выполняется менее чем за одну миллисекунду, то контроллер сбоит и разгоняет вентиляторы до чрезмерных скоростей.

Что не так с контроллером

Контроллер вентиляторов, используемый в картах EVGA GeForce RTX 3090, неадекватно реагирует на смену частоты кадров. Даже если пиковое значение этого параметра не превышает 100 кадров в секунду, он может на короткое время повышать обороты кулеров и сразу возвращать их номинальное значение.

Подобное проявляется не только в New World, но и в других играх. Специалисты Igor’s Lab заметили это, к примеру, в градостроительном симуляторе Anno 1800, не отличающемся высокими требованиями к видеоподсистеме ПК. Однако даже в нем карты EVGA в ряде моментов начинали раскручивать кулеры, например, когда на экране появлялась всего лишь самая обычная всплывающая подсказка.

Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? Искусственный интеллект

Пока остается неизвестным, существует ли возможность исправить работу контроллера вентиляторов на картах EVGA программным способом. Если же нет, компания будет вынуждена заменить пользователям все бракованные видеокарты на заведомо исправные.

Позволить себе флагманский ускоритель EVGA может далеко не каждый российский геймер

Вероятность того, что EVGA пойдет на этот шаг, очень велика. По данным портала TechRadar, она была готова поменять все сгоревшие пользовательские ускорители еще после первых сообщений о несовместимости ее ускорителей с игрой New World и до появления информации о бракованном контроллере кулеров.

Почему именно New World

Как выяснили эксперты Igor’s Lab, в ситуацию, в которой оказались игроки New World, могли попасть, в принципе, любые геймеры, поскольку контроллер вентиляторов на картах EVGA работает некорректно во всех игрушках. Но случилось так, что разработчики New World не добавили в игру ограничитель частоты кадров. Это окончательно вывело контроллер из строя.

Поначалу разработчики New World предлагали геймерам самостоятельно ограничить кадровую частоту в игре через фирменную утилиту Nvidia, но этот совет оказался бесполезным. Позже они выпустили патч к игре, окончательно решивший эту проблему – теперь частота обновления в New World ограничена на уровне безопасных 60 кадров в секунду.

Следует отметить, что до выхода патча на сильный нагрев карт из-за проблемы с неограниченной кадровой частотой жаловались владельцы самых разных ускорителей. В их числе были Nvidia GeForce RTX 2080 и AMD Radeon RX Vega 64. Тем не менее, в их случае к фатальным проблемам это не приводило – карты не сгорали, что подтверждает заявление экспертов Igor’s Lab о сбоящем контроллере вентиляторов на картах EVGA.