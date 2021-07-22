Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей

Новая онлайн-игра New World компании Amazon вызывает перегрев видеокарт EVGA GeForce 3090, которые в России стоят под 300 тыс. руб. С проблемой столкнулись десятки пользователей, у некоторых игра спалила как минимум две таких карты. Amazon предложила способ решения проблемы, но он лишь усугубил ситуацию, и перегреваться стали карты GeForce 2080 и AMD Radeon RX Vega 64 различных брендов. Проблема до сих пор не решена, а возвращать деньги за поломанные карты Amazon не спешит.

Горячий онлайн-гейминг

Геймеры со всего мира стали жаловаться на выход из строя топовых видеокарт Nvidia GeForce RTX 3090 после нескольких минут игры в новой MMORPG New World. Игрушка, разработанная Amazon, находится на стадии бета-тестирования, запуск которого состоялся 20 июля 2021 г.

По данным портала WCCFTech, геймеры, играющие в New World на ПК с GeForce 3090, начали замечать, что с их картами что-то не так. Первым о проблеме на форуме игры заявил пользователь под псевдонимом Goatz. С его слов, на ускорителе производства EVGA во время загрузки игры вентиляторы неожиданно заработали на 100%, после чего частота кадров опустилась до нуля. Сразу после этого видеокарта перестала подавать изображение на монитор.

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Goatz перезапустил ПК, и видеокарта «ожила». Он предпринял еще одну попытку загрузить New World, однако ситуация с кадровой частотой и вентиляторами повторилась. Через несколько минут игры в системном блоке раздался хлопок – ускоритель вышел из строя на аппаратном уровне.

Goatz подчеркнул, что это его вторая карта 3090 от EVGA, которая сломалась благодаря New World. Первый экземпляр детище Amazon спалило ему, когда Goatz присоединился к альфа-тестированию игры. Но на тот момент игра была еще не настолько развита, и потому на уничтожение карты ей потребовалась неделя, тогда как сейчас на это ушло всего несколько минут.

Пост Goatz с описанием проблемы

Goatz заявил, что его видеоускоритель в любых других играх работал корректно. Проблемы возникали исключительно в New World.

New World – онлайн-игра разработки Amazon Games, полноценный релиз которой запланирован на 31 августа 2021 г. Действие происходит в середине XVII века, сюжет разворачивается вокруг вымышленной страны в Атлинтическом океане, которую игрокам нужно будет колонизировать.

New World перенесет игроков в прошлое на несколько веков

По общим механикам New World похожа на большинство современных MMORPG – геймеры могут присоединяться к одной из трех фракций («Мародеры», «Синдикат» и «Ковенант»), выполнять квесты, исследовать внутриигровой мир, а также сражаться с мобами (монстрами) и другими игроками.

Десятки случаев

Тема на форуме игры, созданная Goatz, мгновенно стала очень популярной. В комментариях стали появляться сообщения других пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой. Например, все «прелести» игры в New World на компьютере с картой EVGA GeForce 3090 ощутил на себе пользователь под ником BFresh512.

Участники Reddit тоже крайне недовольны ситуацией

BFresh512 тоже обратил внимание на падение частоты кадров и на работу системы охлаждения карты во время игры. Другие участники форума тоже отмечают, что карты выходят из строя спустя 15-30 минут после запуска New World.

Участник coronbale тоже остался без видеокарты из-за нового творения Amazon. Теперь он пытается вернуть деньги, потраченные на покупку ускорителя.

В сообщениях пользователей упоминается карта EVGA GeForce RTX 3090 FTW3. В российской рознице, по данным «Яндекс.маркета», на момент публикации материала она продавалась за 290,9 тыс. руб.

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На Reddit тоже появились темы про уничтожение карт 3090 в новой игре Amazon. Одну из них 21 июля 2021 г. создал пользователь greyone78, и всего за несколько часов она набрала более 1200 комментариев.

Возможные причины

На момент публикации материала причины, по которым New World с таким упорством ведет геноцид карт EVGA GeForce RTX 3090, установлены не были. Пользователи высказывают предположение, что проблема может крыться в том, что по умолчанию игра не оптимизирована под карты с 24 ГБ памяти GDDR6X. К таковым и относится EVGA GeForce RTX 3090.

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По их мнению, в игре по умолчанию отключено ограничение по кадровой частоте, что и приводит к повышенной нагрузке при рендеринге. Вкупе с плохой оптимизацией под современные карты это и приводит к перегреву графического процессора и модулей памяти.

Что предлагает Amazon

Представители Amazon отреагировали на жалобы пользователей. Они не стали вдаваться в подробности о том, что именно не так с их новой MMORPG и не рассказали, когда они собираются починить ее.

Решение Amazon

Вместо этого они предложили временное решение возникающей проблемы. Геймерам, играющим на GeForce RTX 3090 от EVGA, в настройках нужно искусственно ограничить частоту кадров до 60 в секунду. По заверениям представителей компании, это позволит снизить нагрузку на GPU и память, после чего ее температура во время игры упадет до 60 градусов Цельсия.

Дополнительно нужно отключить переопределения в настройках драйвера видеокарты и отключить опцию «максимальна частота кадров» в панели управления Nvidia. О том, планирует ли Amazon возмещать игрокам стоимость видеокарт, в сообщении компании не сказано ни слова.

Идея Amazon не работает

Предложенные Amazon идеи по защите карт от New World большинству пользователей не помогли. Более того, число сообщений о перегреве карт стало расти, и к владельцам флагманских 3090 присоединились и те, кто пользуется менее продвинутыми ускорителями.

На проблему просадки кадровой частоты и перегрев карт стали жаловаться игроки с картами Nvidia GeForce RTX 2080 и AMD Radeon RX Vega 64. Из этого можно сделать вывод, что виновата в этом вовсе не EVGA, да и сама Nvidia, выходит, тоже не имеет к этому отношения.

Судя по сообщениям пользователей, единственное, что реально может помочь обезопасить видеокарту от перегрева и поломки при игре в New World – это принудительное понижение частоты кадров до 30 в секунду. Это действительно помогает сбить температуру GPU и модулей памяти, но 30 к/с – это уровень гейминга начала XXI века.