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Синдикат одна из форм объединения предприятий
Синдикат и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 2
|Gartner - Гартнер 3563 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
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