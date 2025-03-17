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Индексная книга (каталог) CNews*
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Синдикат одна из форм объединения предприятий


17.03.2025 Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн 1
15.10.2024 F.A.С.С.T. проанализировал атаки вымогателей Shadow/Twelve на российские компании 1
15.08.2024 Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1
14.08.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает: атаки хактивистов Twelve продолжаются 1
22.05.2024 Yandex Cloud расширяет сотрудничество с фондами и акселераторами для поддержки технологических компаний 1
18.03.2024 Стартап Scramble привлек 500 тыс. евро на стадии seed 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
22.12.2023 Вымогатели, утечки, фишинг: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные киберугрозы 2023 года 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 1
20.02.2023 Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
18.10.2022 Инвесторы оценили проекты участников In’Hub 1
12.10.2022 Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB 1
18.07.2022 Basetrack продал российский бизнес группе инвесторов 1
16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка 2
22.07.2021 Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей 1
09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами 1
07.04.2021 HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
25.09.2019 Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве 1
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 1
10.08.2016 «Русские хакеры» - кто они? Опрос 1
10.12.2015 Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала 1
17.05.2013 Metal Gear Rising: Revengeance выйдет для РС 1
29.03.2013 Главная угроза: комплексные таргетированные атаки 1
21.03.2012 ВТБ Капитал и Mangrove Capital инвестировали $10 млн в сервис Oktogo.ru 1
22.02.2012 Syndicate в продаже 1
22.02.2012 Syndicate в продаже 1
15.11.2011 Saints Row: The Third в продаже 1
09.11.2011 Saints Row 4 в рвзработке 1
02.11.2011 Системные требования Saints Row: The Third 1
22.08.2011 Saints Row: The Third в России 1
05.03.2010 ФБР: террористы могут заменить бомбы кибератаками 1
30.09.2009 В «Национальном телевизионном синдикате» назначен заместитель генерального директора 1
16.07.2009 МТС увеличил размер кредита на $100 млн 1
04.03.2009 «Национальный телевизионный синдикат» перешел на новую схему работы с поставщиками контента 1
14.01.2009 "Крестный отец" в России 1
17.11.2008 Need for Speed Undercover: Видео 1
11.11.2008 Need for Speed Undercover в печати 1

Публикаций - 76, упоминаний - 78

Синдикат и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1288 13
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 8
Microsoft - Activision Blizzard 480 5
Treyarch 58 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4945 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 4
THQ 295 3
Telegram Group 2063 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 269 3
Nvidia Corp 3519 2
Информзащита 772 2
HP Inc. 5698 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 2
Google LLC 11862 2
Microsoft Corporation 24714 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12894 2
МегаФон 9035 2
HTC Corporation 1500 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
Volition 32 2
Yandex - Яндекс 7487 2
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 49 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
Amazon Inc - Amazon.com 3024 1
ESET - ESET Software 1135 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
8319 1
Sony 6556 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 3
Phystech Ventures 14 3
НТС - Национальный Телевизионный синдикат 3 3
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 2
AngelsDeck 13 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 2
eBay Inc 1622 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Kama Flow - КФ Венчурс 14 2
Barclays 120 2
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 2
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
Альфа-Банк 1783 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Альфа-Групп 714 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 98 1
Lockheed Martin 759 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
TripAdvisor 41 1
Handelsbanken 7 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
M.I.P.R. 7 1
Встреча ООО 6 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
RBV Capital 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5505 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4830 2
Судебная власть - Judicial power 2322 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 2
Президент Украины 123 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3159 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4215 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 192 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2923 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 64 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 16 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
Верховная рада Украины - ЦИК Украины - Центральная избирательная комиссия Украины 3 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 178 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
Демократическая политическая партия США 116 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 4 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 142 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17175 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14010 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28103 16
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12780 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67262 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51439 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7433 10
Hacktivism - Хактивизм 208 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3154 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2975 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7461 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4442 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1960 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5134 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16236 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16120 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21416 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6256 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12859 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6799 4
Clone - Клонирование 498 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3594 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2252 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 499 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 624 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1474 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3989 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3105 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19863 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 664 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15890 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11206 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11727 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20832 3
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 12
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 12
BMW M - Motorsport GmbH - M-Technik 26 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4043 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4563 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 4
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 840 2
Nintendo Wii - игровая консоль 759 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 484 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 2
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 28 2
HP ACF - HP Anti Counterfeiting and Fraud 6 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Microsoft DirectX 708 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 993 1
Apple macOS 2081 1
WhatsApp Messenger 1095 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Linux OS 10073 1
Microsoft Windows 15773 1
Яндекс.Маркет 970 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 629 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 31 1
Booking.com 114 1
Google Gmail 950 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
HP Instant Ink 4 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Forster Marc - Форстер Марк 5 5
Miller Matthew - Миллер Мэтью 7 4
Баулин Валерий 46 3
Голышев Виталий 2 2
Травников Андрей 13 2
Стрельчик Евгений 12 2
Кондрикова Алена 6 2
Калошин Игорь 8 2
Курыленко Ольга 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Цыбульников Вячеслав 76 1
Братчиков Константин 1 1
Никишаев Виталий 1 1
Сорокин Сергей 13 1
Зинченко Валерий 4 1
Владимиров Владимир 15 1
Дворкович Аркадий 211 1
Устинов Александр 5 1
Соломинский Григорий 2 1
Осеевский Михаил 317 1
Янкин Андрей 35 1
Фридман Михаил 136 1
Наумов Виктор 126 1
Манилова Алла 1 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
Федоров Олег 14 1
Востриков Владимир 1 1
Зубков Андрей 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Матвиенко Валентина 112 1
Енгибарян Ваге 12 1
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 1
Финкельштейн Евгений 10 1
Морозов Сергей 59 1
Иванов Михаил 101 1
Кузнецов Михаил 16 1
Туровецкий Владимир 7 1
Кудряшев Антон 28 1
Огородников Дмитрий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 146214 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52321 15
Европа 21840 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43567 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17217 8
Германия - Федеративная Республика 12726 7
Франция - Французская Республика 7871 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 6
Украина 7641 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17555 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 5
Европа Восточная 3102 5
Азия - Азиатский регион 5572 4
Нидерланды 3539 3
Китай - Тайвань 4010 3
Беларусь - Белоруссия 5745 3
Япония 13323 3
Ближний Восток 2958 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 3
Земля - планета Солнечной системы 10421 3
Испания - Мадрид 171 3
Африка - Африканский регион 3499 2
Испания - Королевство 3724 2
Узбекистан - Республика 1753 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 2
Россия - СФО - Новосибирск 4347 2
Нигерия - Федеративная Республика 319 2
Латвия - Латвийская Республика 819 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3113 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1698 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Бельгия - Королевство 1155 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1779 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1544 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16478 16
Кредитование - Сrediting - Заём 6776 10
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 9
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3518 9
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4889 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 2
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РИА Новости 927 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Госрасходы - портал 69 1
Total Telecom 613 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Commercial Times 95 1
CNews Северо-Запад 24 1
Beijing News 12 1
IDC - International Data Corporation 4912 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 2
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
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