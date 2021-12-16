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В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка

«Московский инновационный кластер», «Сбер» и Angelsdeck представили новый венчурный клуб «Синдикат». Цель создания закрытого сообщества – увеличить количество венчурных сделок за счет коллективного финансирования в технологические стартапы Москвы.

16 декабря состоялось подписание трехстороннего соглашения между «Московским инновационным кластером», «Сбером» и клубом венчурных инвесторов Angelsdeck. Коллаборация позволит сформировать новое сообщество частных инвесторов, объединив группу бизнес-ангелов для коллективных инвестиций в стартапы ранней стадии и обмена экспертными данными о технологических проектах.

Клуб «Синдикат» – это полноценная экосистема венчурного инвестирования, в рамках которой его участники получают доступ к перспективным технологическим проектам, совершают коллективные сделки, диверсифицируя свой инвестиционных портфель и снижая риски. Выиграют и стартапы – они пройдут системную подготовку к процессу привлечения инвестиций и получат значительную финансовую поддержку.

«Венчурный рынок России относительно молодой, и инвесторы входят в него крайне осторожно. Нехватка экспертизы, как проектной, так и юридической, низкий уровень информированности о перспективных стартапах становятся препятствием для привлечения капиталов в инновационные проекты. Объединившись, «Сбер», фонд «Московский инновационный кластер» и венчурный клуб AngelsDeck предоставят инвестиционному сообществу инструменты коллективного финансирования, тем самым снизив риски, с которыми обычно сталкиваются инвесторы, когда действуют в одиночку», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Проекты для совместного инвестирования будут инициироваться самими участниками клуба. Предлагая стартап на рассмотрение, инвестор должен будет указать условия финансирования, размер денежных средств, который предполагается собрать, и сумму, которую лично он готов вложить в проект.

Участники «Синдиката» могут выдвигать как самостоятельные сделки, так и участвовать в коллективных операциях коллег по клубу.

Новое сообщество позволит бизнес-ангелу проинвестировать во множество компаний более мелкими чеками вместо одиночной инвестиции крупным чеком, что расширит диверсификацию портфеля и снизит риски вложений.

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«Российскому венчурному рынку необходимы разнонаправленные инструменты поддержки и соответствующая среда для взаимодействия с сообществом. Инвестиционный клуб решит сразу несколько задач: даст доступ к уникальным проектам, равномерно распределит финансовую нагрузку между участниками клуба и позволит получить необходимые знания для качественного инвестирования в проекты. Прислушиваясь к потребностям участников, как партнер, мы усилим динамику инновационного развития страны в целом. А инвесторы получат то, к чему стремятся – доступ к эксклюзивной базе стартапов и возможность вкладываться в проекты с минимальными рисками», – сказал Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка.

Участники клуба также смогут воспользоваться сервисами «Московского инновационного кластера», направленными на подготовку стартапов к привлечению финансирования и развитие навыков венчурного инвестирования. Программы охватывают все аспекты инвестиционной деятельности: от подготовки и оценки проектов для процесса инвестирования до построения сложных финансовых моделей. Инвесторы, вступившие в клуб через SberUnity, смогут также попасть в базу этой платформы и работать со стартапами, размещенными на ней.

«Основное правило венчурного мира — принимай решение об участии в наиболее перспективных сделках максимально быстро, иначе это сделает кто-то вместо тебя. В попытках найти такие сделки частные инвесторы, работающие самостоятельно, вынуждены отсматривать сотни проектов в месяц. Некоторые из них к тому же сталкиваются с нехваткой времени, а иногда и экспертизы. Клуб “Синдикат” создан для таких инвесторов. Перед сделкой ее инициатор обязан провести глубокий due diligence (собрать и проанализировать информацию о проекте), договориться о ключевых условиях, а также выступить доверенным представителем “Синдиката”, защищая интересы всех его участников. Таким образом, участники клуба, которые заинтересованы в инвестировании в российские технологические проекты, получают доступ к тщательно отобранным и наиболее перспективным сделкам», – отметил Игорь Калошин, CEO AngelsDeck.

К «Синдикату» может присоединиться бизнес-ангел с капиталом более 50 млн руб. Для работы в клубе инвестор должен инвестировать в стартапы не менее одного раза в год. Подать заявку на вступление в клуб можно на онлайн-платформе i.Moscow и платформе SberUnity.

«Московский инновационный кластер» представляет собой экосистему для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. В состав кластера входят более 30 тыс. организаций из Москвы и 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

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